Une déclaration a été publiée sur le Twitter officiel de l'E3 : "". La déclaration se termine par "GGWP" en lettres jaunes géantes.Dans une déclaration au Washington Post, le PDG de l'ESA, Stanley Pierre-Louis, a déclaré : "Il poursuit : "L'exposition a connu quelques années malheureuses, et 2020 semble être le début de la fin pour l'E3. La pandémie de Covid-19 a entraîné l'annulation du salon en 2020, avant qu'il ne revienne dans un format numérique réduit en 2021. Bien que nous ayons déclaré que le salon était "meilleur que ce à quoi nous pouvions nous attendre", cela ne s'est pas avéré suffisant.L'année suivante, l'E3 a de nouveau été annulé, l'ESA annonçant qu'il n'y aurait pas de salon numérique ou en présentiel, mais qu'il prévoyait de revenir "avec une vitrine revigorée" en 2023.Comme nous le savons maintenant, cela ne s'est pas produit. Malgré un partenariat avec l'organisateur de la PAX, ReedPop, de grands noms comme Microsoft, Sony et Nintendo ont révélé qu'ils ne feraient pas d'apparition lors de la première tentative de retour du salon en personne depuis 2019. Ubisoft, qui s'était déjà engagé à participer, s'est retiré deux mois plus tard.Cela a conduit à ce que l'E3 2023 soit encore un autre événement annulé, ce que le vice-président mondial du jeu de ReedPop, Kyle Marsden-Kish, a qualifié de "" Six mois plus tard, en septembre 2023, ReedPop et l'ESA ont mis fin à leur partenariat et confirmé qu'il n'y aurait pas non plus d'E3 en 2024.Malgré cela, il a été question que l'ESA planifie un grand redémarrage en 2025. Malgré l'histoire, un peu d'espoir subsistait que nous puissions assister à un grand retour à l'avenir. Malheureusement, ce n'est plus le cas.La nouvelle de la disparition de l'E3 est présentée comme un véritable "moment de fin d'ère", et c'est le cas. Il s'agissait autrefois de la plus grande convention de l'industrie, et le fait d'y participer constituait une étape importante pour de nombreuses personnes travaillant dans le domaine des médias et du développement de jeux. Même si l'on a l'impression que le destin de l'exposition est scellé depuis un moment, il est triste de voir un événement aussi vieux qui mord la poussière.The Washington Post ; Publication Twitter de l'E3 Quel est votre avis sur le sujet ?