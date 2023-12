Kiss fait ses adieux aux tournées et devient le premier groupe américain à passer au virtuel et à devenir des avatars numériques créés par la société d'effets spéciaux de George Lucas

Kiss a clôturé la dernière représentation de sa tournée d'adieu "" au célèbre Madison Square Garden de New York. Mais comme les fans le savent certainement, ils n'ont jamais eu l'intention de s'arrêter là. Pendant leur rappel, les membres actuels du groupe - les fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons ainsi que le guitariste Tommy Thayer et le batteur Eric Singer - ont quitté la scène pour révéler des avatars numériques d'eux-mêmes.Après cette transformation, les Kiss virtuels se sont lancés dans une interprétation de "". La technologie de pointe a été utilisée pour annoncer un nouveau chapitre du groupe de rock : après 50 ans de Kiss, le groupe s'intéresse désormais à une sorte d'immortalité numérique.Les avatars ont été créés par Industrial Light & Magic, la société d'effets spéciaux de George Lucas, en partenariat avec Pophouse Entertainment Group, cofondé par Björn Ulvaeus, le chanteur d'ABBA. Les deux sociétés ont récemment fait équipe pour le spectacle "ABBA Voyage" à Londres, au cours duquel les fans ont pu assister à un concert complet du groupe suédois, interprété par leurs avatars numériques.Per Sundin, PDG de Pophouse Entertainment, estime que cette nouvelle technologie permet à Kiss de perpétuer son héritage pour "". Il précise que le groupe n'était pas sur scène pendant la représentation virtuelle, car "" de cette technologie tournée vers l'avenir. "" Pour créer leurs avatars numériques, qui sont décrits comme une sorte de version super-héroïque du groupe, Kiss a utilisé des combinaisons de capture de mouvement.L'expérimentation de ce type de technologie est devenue de plus en plus courante dans certains secteurs de l'industrie musicale. En octobre, Mark Tuan, star de la K-pop, s'est associé à Soul Machines pour créer un "jumeau numérique" automatisé et autonome appelé "Digital Mark". Ce faisant, Tuan est devenu la première célébrité à associer son image à l'intégration GPT d'OpenAI, une technologie d'intelligence artificielle qui permet aux fans d'engager des conversations individuelles avec l'avatar de Tuan. Aespa, le groupe de filles de K-pop, se produit fréquemment aux côtés de ses avatars numériques - le quatuor est censé être perçu comme un octuor avec des jumeaux numériques. Un autre groupe de filles, Eternity, est entièrement composé de personnages virtuels - aucun humain n'est nécessaire.", a déclaré Paul Stanley, le leader de Kiss, lors d'une table ronde. "" "", a ajouté le bassiste de Kiss, Gene Simmons. "Et pour ceux qui n'ont pas pu assister au concert au Madison Square Garden, restez à l'écoute, car un concert avec avatar de Kiss pourrait bien voir le jour.Quel est votre avis sur le sujet ?