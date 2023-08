Envoyé par TomCgcmfc sur le forum communautaire de Meta Envoyé par La première grande nouvelle, c'est que dans Quest home, nous avons maintenant des jambes ! Cela a l'air plutôt cool et quand vous vous déplacez un peu, elles bougent en quelque sorte avec vous. Je ne suis pas sûr qu'elles soient suivies avec le QPro qui utilise le suivi des yeux, du visage et des mains, mais j'essaierai plus tard. C'est une fonction plutôt cool, je pense. Les nouveaux menus sont sympas et on peut utiliser directement le suivi de la main pour les positionner et les utiliser. Donc, plus de toucher direct en expérimental. Ce n'est probablement pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup parce que j'utilise principalement le PCVR sans fil avec Air Link. Le passage du mode autonome au menu du Rift (home void/dashboard) semble un peu plus solide.



J'ai essayé quelques jeux/simulations standalone Quest store, Rift store, Steam store et tout semble fonctionner correctement. Le seul problème que j'ai trouvé jusqu'à présent est que mes mains ne s'affichent pas avec l'application Toybox du Rift store, ce qui rend le jeu impossible.

The new Leg IK for Meta is a good start. They kept their opinion that you should only see them as a third person view



The lack of crouching is probably the most glaring issue of it so far. But progress 🤷 pic.twitter.com/0s5jmIvuvW — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) August 29, 2023

Meta Connect 2023 : à quoi s’attendre pour les jambes des avatars ?

Le pari le plus médiatisé de Meta est actuellement une plateforme de réalité virtuelle sociale pour le casque Quest, appelée Horizon Worlds. Il y a quelques mois, elle a été présentée dans la publicité de Meta pour le Super Bowl, et Mark Zuckerberg l'a qualifiée de « noyau de notre vision du métavers » lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise.Un utilisateur du forum communautaire de Meta nommé TomCgcmfc a signalé que son avatar avait des jambes.L’année dernière, Meta a changé de marque de Facebook afin de refléter les ambitions de l’entreprise au-delà des médias sociaux. Depuis que Mark Zuckerberg a dévoilé ces grandes ambitions en matière de métavers, pariant l’avenir de son entreprise sur l’idée que la prochaine ère de l’Internet dépendra de la réalité virtuelle et augmentée, nombreux sont ceux qui ont critiqué les plans du géant de la technologie, les jugeant irréalistes, et se sont moqués du fait que les avatars numériques en 3D censés imiter nos corps sont actuellement dépourvus de membres inférieurs.De nombreux jeux et applications VR tiers vous permettent déjà d'avoir des jambes virtuelles. Mais aucun système VR n'intègre le suivi des jambes, de sorte que les jambes virtuelles ne correspondent pas au mouvement réel de vos jambes lorsque vous regardez vers le bas. De plus, il n'y a pas vraiment de façon efficace de gérer la transition entre la position assise et la position debout, ni de faire en sorte que les jambes aient l'air naturelles lorsque vous vous déplacez à l'aide du manche à balai. Certaines personnes ne sont pas gênées par ces problèmes de fausses jambes virtuelles, mais d'autres se sentent déconcertées.Un post de Brad Lynch sur X (anciennement Twitter) montre à quoi ressembleront les jambes. Pour l'instant, les utilisateurs de la version bêta ne peuvent pas voir leurs jambes sans regarder un miroir dans le jeu, et d'après la vidéo, il semble que l'avatar ne s'accroupisse pas lorsque l'utilisateur le fait. Bien que les jambes ne fassent pas encore leur apparition dans Horizon Worlds, elles existeraient dans les versions bêta d'une nouvelle version mobile et web d'Horizon Worlds. Les utilisateurs du forum Meta Community ont également signalé des menus mis à jour qui permettent de suivre la main pour les positionner et les utiliser (au lieu d'avoir à les manipuler directement).Le mois dernier, le cabinet Gartner a publié un rapport intitulé dans lequel il évoque des attentes insatisfaites et une plus-value limitée du métavers. L’entreprise s’y livre à une analyse objective des environnements virtuels et affirme que hormis dans le secteur du jeu, les applications de réalité virtuelle ne répondent pas aux attentes générales. Par exemple, les réunions immersives ne sont pas encore assez intéressantes pour justifier l’expérience du métavers. Gartner reconnaît qu’une réunion virtuelle occasionnelle peut être amusante, mais ajoute que le procédé est généralement source de distraction et n’apporte que peu de valeur ajoutée. De plus, la qualité des avatars laisse à désirer et les expressions faciales reproduites sont souvent en décalage avec ses propres mouvements. Elles ne remplaceront donc pas les vidéoconférences « classiques ».Selon des documents internes à l’entreprise, le métavers de Mark Zuckerberg serait « triste et vide » , la plupart des visiteurs d’Horizon Worlds ne reviennent généralement pas après le premier mois. Meta visait initialement à atteindre 500 000 utilisateurs actifs mensuels dans Horizon Worlds en 2022, mais les statistiques indiquaient un chiffre inférieur à 200 000 en 2022. De plus, seuls 9 % des mondes sont visités par au moins 50 personnes, et la plupart ne sont jamais visités du tout, selon le rapport.Mark Zuckerberg avait déclaré lors du Meta Connect que les jambes étaient « probablement la fonctionnalité la plus demandée ». Il avait alors déclaré que l’entreprise devrait utiliser un modèle d’IA pour le mouvement des jambes, car il est difficile de les suivre avec les caméras du casque. Suffisamment délicat, apparemment, pour que les jambes montrées lors de la keynote de Connect l’année dernière soient en fait des mouvements préenregistrés.Il est possible que Meta dévoile d’autres informations sur les jambes lors du Meta Connect de cette année, le 27 septembre. Une grande partie de la conférence sera assurément consacrée à des détails sur le nouveau casque Quest. En effet, si les casques Quest prennent en charge le suivi des mains, une technologie qui permet aux utilisateurs d’utiliser leurs mains à la place des manettes, ils ne suivent pas les mouvements des jambes et des pieds. Il est donc plus difficile de créer des avatars avec des jambes qui semblent au moins un peu naturels.Tout compte fait, il est intéressant de voir comment la technologie évolue pour répondre aux besoins des utilisateurs. Cependant, il est important de noter que certaines fonctionnalités peuvent être plus difficiles à implémenter que d’autres et qu’il peut y avoir des limites techniques à ce qui est possible. Il sera intéressant de voir comment Meta continue à développer sa technologie dans le futur.Source : Meta Quel est votre avis sur l’ajout des jambes des avatars dans Quest Home ?Comprenez-vous les limites techniques à la création d’avatars avec des jambes qui semblent naturelles ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’avatars avec des jambes dans les jeux vidéo ?Comprenez-vous pourquoi Meta a choisi de ne pas inclure les jambes des avatars dans Horizon Worlds ?