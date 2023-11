Nous avons un cadeau spécial pour notre communauté à l'occasion de Thanksgiving. A partir de maintenant, GameMaker sera gratuit à des fins non commerciales sur toutes les plateformes autres que les consoles. En même temps, pour répondre aux besoins des développeurs amateurs et indépendants, nous introduisons un nouveau tarif unique - une licence commerciale qui remplace les abonnements Creator/Indie actuels. Rien ne change pour les développeurs ciblant les consoles, notre abonnement Enterprise reste le même.Pourquoi ce changement ?Pour vous remercier ! Depuis que nous avons rejoint la famille Opera, GameMaker a vu le nombre de ses utilisateurs actifs multiplié par trois ! De nombreux jeunes sont venus essayer GameMaker, plus de 6 000 jeux ont été publiés sur gx.games, et grâce à l'évolution du produit, GameMaker est aujourd'hui meilleur que jamais. Et en prime ! Il peut désormais être utilisé pour créer des fonds d'écran animés qui peuvent être affichés dans le navigateur Opera GX ou directement dans Windows. Mais ce n'est qu'un début : tous nos packs de ressources seront désormais gratuits pour tout le monde.Nous avons vu d'autres plateformes prendre des mesures maladroites en matière de prix et de conditions, alors nous nous sommes dit : et si nous faisions le contraire, quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les développeurs ? Notre succès se mesure au nombre de personnes qui créent des jeux !Alors...Nous y voilà - Joyeux Thanksgiving ! La nouvelle structure de prix reflète l'engagement de GameMaker à rendre le développement de jeux plus accessible et plus flexible. La version gratuite sert de point d'entrée pour les débutants, une redevance commerciale unique est destinée aux curieux, tandis que l'abonnement entreprise offre une option évolutive pour les développeurs et les professionnels plus expérimentés.