L'appel de la direction de la guilde à un vote d'autorisation de grève intervient après que les acteurs de cinéma et de télévision du syndicat se sont mis en grève à la mi-juillet, rejoignant ainsi les scénaristes représentés par la Writers Guild of America, qui sont sur le piquet de grève depuis le début du mois de mai. Pour les acteurs de jeux vidéo, SAG-AFTRA demande des augmentations de salaire et des protections contre l'utilisation de l'intelligence artificielle.Le syndicat a déclaré que son dernier contrat avec les sociétés de jeux vidéo, négocié en 2017, n'abordait pas les questions clés, y compris l'IA : une question majeure soulevée lors des deux grèves actuelles à Hollywood, où les acteurs et les scénaristes de cinéma et de télévision ont exprimé leurs préoccupations quant à l'empiètement de la technologie sur leurs emplois.", a déclaré la présidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, dans un communiqué. "Si les membres du contrat interactif se mettent en grève, ce serait la première fois depuis octobre 2016. Lors de cette grève, SAG-AFTRA avait ciblé 11 entreprises, dont des divisions d'Activision Blizzard, Electronic Arts, Take Two, Insomniac Games, Warner Bros. et Disney.Audrey Cooling, porte-parole des producteurs de jeux vidéo signataires de l'accord sur les médias interactifs, a déclaré que les entreprises ""."", a déclaré Cooling.Des cartes postales contenant des informations sur le vote seront envoyées aux membres éligibles mardi et le vote sera clôturé le 25 septembre à 17 heures, selon le syndicat. La SAG-AFTRA a déclaré dans un message publié sur son site Internet : "".Source : SAG-AFTRA Quel est votre avis sur cette situation ?Selon vous, ces inquiétudes concernant l'IA sont-elles crédibles ou pertinentes ?