(DToP) n'est pas seulement le reflet d'un individu unique, c'est aussi une multiprésence synchronisée en temps quasi réel, avec la capacité d'être présent à plusieurs endroits en même temps dans les espaces numériques et physiques ; le jumeau numérique d'un client (DToC), un sous-ensemble du DToP, est une représentation virtuelle dynamique d'un client qui simule et apprend à émuler et à anticiper son comportement. Les clients peuvent être des individus, des personas, des groupes de personnes ou des machines.

De nombreux obstacles

Un métavers est un espace collectif virtuel partagé en 3D, créé par la convergence de réalités physiques et numériques virtuellement améliorées. Un métavers est persistant et offre des expériences immersives améliorées. Gartner prévoit qu'un métavers complet sera indépendant des appareils et ne sera pas la propriété d'un seul fournisseur : il disposera d'une économie virtuelle propre, rendue possible par les monnaies numériques et les jetons non fongibles (NFT).En tant qu'innovation combinatoire, les métavers nécessitent de multiples technologies et tendances pour fonctionner. Les tendances qui y contribuent sont la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les styles de travail flexibles, les écrans montés sur la tête (HMD), un nuage AR, l'internet des objets (IoT), la 5G, l'intelligence artificielle (AI) et l'informatique spatiale.Le métavers nécessite une infrastructure robuste, une régulation adaptée et une confiance des utilisateurs pour se démocratiser. Gartner recommande aux entreprises de se préparer à cette transition en explorant les opportunités et les risques du métavers, en développant des compétences et des partenariats, et en respectant les principes éthiques et inclusifs.Selon le cabinet d'analyse Gartner, les entreprises ne se précipitent pas pour adopter le métavers, parce qu'il n'est ni très bon ni très utile. Dans un rapport intitulé « Emerging Tech : Adopter Anti-patterns – Metaverse Use Cases Are Plagued by Low Adoption ».Selon Gartner, deux problèmes cruciaux freinent l'adoption du métavers par les entreprises et les consommateurs. Tout d'abord, la réalité virtuelle ne gagne pas vraiment de terrain en dehors du monde du jeu. D'autre part, les rencontres virtuelles avec des avatars ne captent pas suffisamment l'imagination pour offrir une expérience réellement attrayante qui incite les gens à vouloir en savoir plus sur le métavers.4 innovations clés font du métavers une tendance technologique stratégique :Gartner affirme que les univers virtuels séduisent principalement les gens de la génération Z, ceux qui sont nés entre 1996 et 2010. Mais même parmi eux, ils ne font pas l’unanimité : 85 % des sondés disent ne pas être attirés par les marques du métavers et 43 % choisissent de s’en éloigner car ils ne saisissent pas le concept, d’après leurs propres mots. Les « inconvénients physiques » et les inquiétudes des jeunes pour leur intimité et leur sécurité ne facilitent pas non plus l’adoption de la réalité virtuelle.« Les améliorations apportées au matériel, aux appareils et aux logiciels de collaboration en RV pour atténuer ces effets indésirables en sont encore à un stade expérimental précoce, les options variant d'une plateforme à l'autre. Une fois de plus, cela limite l'évolutivité de ces environnements de RV », affirme Gartner dans son rapport.Le cabinet d’analyse craint également que les expériences virtuelles soient cloisonnées, ce qui signifie que les spécialistes du marketing craindront que leur mise en œuvre n'apporte pas de contributions significatives aux données qu'ils recueillent sur les clients et les prospects.Avec ce rapport, Gartner prend un grand virage dans ses conseils. Jusqu'à récemment, Gartner parlait régulièrement d'un avenir intéressant pour le métavers. Le phénomène était l'un des développements, certes encore risqués, que le cabinet de conseil considérait comme un moyen pour les entreprises « d'innover pour sortir de la pandémie ». Comme cela avait été observé au lendemain de la crise financière il y a dix ans, les entreprises qui investissent dans des technologies innovantes malgré une récession imminente sont mieux placées pour connaître une forte croissance lorsque la situation économique s'améliore.Source : GartnerLes conclusions des travaux de Gartner sont-elles pertinentes ?Quels sont les risques et les opportunités du métavers pour l’innovation et la créativité ?Que pensez-vous du métavers ?