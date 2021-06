Communiqué d'Epic Games

Epic Games lance un chat vocal gratuit et des services anti-triche que les développeurs peuvent implémenter dans leurs jeux, a annoncé mardi la société. Ils seront proposés dans le cadre de la suite Epic Online Services du studio, qui peut être utilisée avec n'importe quel moteur de jeu et prend en charge Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS et Android.Comme les autres services inclus dans le SDK EOS, la nouvelle fonctionnalité de communication vocale a également été utilisée à l'origine dans le célèbre jeud'Epic. Le nouveau service de chat vocal est multiplateforme et prend en charge à la fois le chat en tête-à-tête et en groupe dans les salons de discussion et pendant les matchs en jeu. Lors de l'utilisation du service, les données vocales sont relayées via les serveurs principaux d'Epic et la technologie gère toutes les fonctionnalités de mise à l'échelle et de qualité de service. Epic affirme que la technologie a déjà été « intégrée et testée au combat dans Fortnite », ce qui donne l'assurance qu'elle peut gérer des millions de joueurs à la fois.Outre le chat vocal, Epic Online Services ajoute également la prise en charge d’Easy Anti-Cheat, un service conçu pour éliminer les tricheurs et les démarrer à partir de jeux en ligne. Easy Anti-Cheat était disponible avant Pour les développeurs tiers pour licencier leurs jeux, mais ils sont désormais gratuits dans le cadre des services Epic Online et devraient permettre à de nombreux développeurs d’en profiter. Epic soutient qu’un logiciel anti-triche comme celui-ci devient de plus en plus important car de plus en plus de jeux offrent un jeu croisé entre les PC et d’autres plates-formes, car les astuces sont souvent plus facilement disponibles sur PC.Comme d’autres logiciels anti-triche, Easy Anti-Cheat peut parfois provoquer des problèmes pour les non-tricheurs Et le Étiqueter des logiciels innocents comme malveillantsC’est donc loin d’être une solution optimale. Mais avec de la triche encore Infecte plusieurs des plus grands jeux du mondeIl est difficile de s’opposer à ce que les développeurs aient un autre outil dans leur arsenal.Epic inclut les deux services dans le cadre de sa suite de services en ligne Epic, qui ne sont pas associés à son propre moteur de jeu ou vitrine. dans la FAQ Sur son site La société a déclaré qu’elle offrait les services gratuitement « dans le but d’encourager une adoption plus large de toutes les offres Epic » et de créer une base de comptes plus large sur les plateformes de la société et de ses partenaires.Ce déploiement ajoute Easy Anti-Cheat à la liste des outils auxquels les développeurs pourront accéder dans le cadre du SDK Epic Online Services. Epic a acheté la société basée à Helsinki qui a développé le logiciel en 2018 et utilise la solution anti-triche sur Fortnite. Il existe des centaines d'autres jeux qui utilisent également le logiciel pour empêcher les tricheurs d'entrer, y comprisde Mediatonic, qui souffrait d'un énorme problème de triche.Les développeurs pourront contrôler et appliquer des mesures anti-triche pour leur jeu avec l'aide du logiciel. Et comme Epic prévoit de fournir à Easy Anti-Cheat des mises à jour continues, les créateurs de jeux auront la possibilité d'empêcher aux joueurs malhonnêtes de participer même si les tricheurs évoluent pour échapper à la détection. Cela dit, le logiciel n'est pas parfait et un certain nombre de jeux en ligne qui l'utilisent ont toujours du mal avec les tricheurs. Selon les données recueillies par Surfshark VPN il y a quelques mois à peine, par exemple, Fortnite avait trois fois plus de vues YouTube liées à la triche – 26 822 000 visites pour être exact – qu'Overwatch, deuxième. Bien que tous ceux qui ont regardé ces vidéos YouTube n'aient pas triché, cela montre à quel point il y a un intérêt à essayer de trouver un moyen de contourner les mesures anti-triche du jeu.En plus de lancer des services vocaux et anti-triche gratuits pour les développeurs, la société a également révélé qu'Epic Games compte désormais plus de 500 millions de comptes avec 2,7 milliards de connexions d'amis suret Epic Games Store. On ne sait pas combien de ces utilisateurs se sont inscrits àuniquement, mais le jeu comptait 350 millions de joueurs enregistrés en mai de l'année dernière.« Epic Games compte désormais plus de 500 millions de comptes avec 2,7 milliards de connexions d'amis sur Fortnite, Rocket League et Epic Games Store. Tout cela est pris en charge par Epic Online Services, un ensemble de services en ligne conçus à l'origine pour Fortnite et désormais disponibles gratuitement pour tous les créateurs afin qu'ils puissent facilement lancer, exploiter et faire évoluer leurs jeux en utilisant n'importe quel moteur, magasin ou plate-forme de leur choix.« De plus, Epic Online Services lance aujourd'hui deux services gratuits très attendus : Voice et Easy Anti-Cheat. Ces nouveaux outils gratuits permettront à Epic Online Services de devenir un leader du secteur des services backend pour les développeurs de jeux.« L'exploitation des communications vocales et de l'anti-triche dans un jeu en ligne populaire peut coûter des millions de dollars. En offrant ces services en ligne gratuitement à tous, Epic vise à permettre à davantage de développeurs de créer des jeux multiplateformes, de connecter leurs communautés de joueurs, de développer l'industrie des jeux et de réaliser ensemble la vision du métaverse.« Regardez la bande-annonce de lancement de Voice ici*:« Voice est un nouveau service de communication vocale multiplateforme qui permet aux développeurs d'intégrer la fonctionnalité de chat vocal dans leurs projets à l'aide de n'importe quel moteur de jeu majeur.« Avant sa sortie, Voice a été intégré et testé au combat dans Fortnite, offrant aux joueurs une solution multiplateforme intégrée pour discuter et jouer avec leurs amis. Le service s'est avéré fournir des fonctionnalités vocales de haute qualité, stables, rapides et efficaces à grande échelle.« Voice permet aux développeurs d'offrir aux joueurs une fonctionnalité de discussion en tête-à-tête ou en groupe sur plusieurs plateformes, pendant un match ou dans les halls. Les connexions sont établies entre les utilisateurs authentifiés et relayées via les serveurs principaux d'Epic Online Services. Epic Online Services gère toute la mise à l'échelle, la qualité de service, la maintenance, la présence multirégionale et d'autres machines des serveurs vocaux.« Regardez la bande-annonce de lancement de Easy Anti-Cheat ici*:« Easy Anti-Cheat, qui a rejoint la famille Epic en 2018, est une marque bien établie avec près d'une décennie d'expérience au service de plus d'une centaine de jeux PC en ligne dans le monde.« Easy Anti-Cheat est fiable pour gérer des millions d'utilisateurs aux heures de pointe. Ses systèmes évolutifs de longue date évoluent continuellement et permettent à tous les jeux de bénéficier des nouvelles techniques de prévention et de détection de la triche découvertes pour tous les jeux servis.« Easy Anti-Cheat permet aux développeurs de contrôler directement l'application de la loi anti-triche dans leur jeu et de maintenir des règles du jeu équitables entre le PC et les autres plateformes. Le service s'intègre de manière transparente aux sanctions des joueurs et aux rapports des joueurs d'Epic Online Services, et reçoit des mises à jour continues à mesure que les tricheurs évoluent ».Source : Epic Game