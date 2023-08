CE QUI SE PASSE MAINTENANT

Bonjour à tous,Aujourd'hui, plutôt que de parler de l'un de nos projets à venir, j'aimerais partager une mise à jour sur le studio lui-même et exposer notre vision de l'avenir de BioWare.Afin de répondre aux besoins de nos projets à venir, de continuer à respecter les normes de qualité les plus strictes et de garantir que BioWare puisse continuer à prospérer dans une industrie qui évolue rapidement, nous devons passer à un studio plus agile et plus ciblé. Cela permettra à nos développeurs d'itérer rapidement, de débloquer plus de créativité et d'avoir une vision claire de ce que nous construisons avant que le développement ne s'accélère.Pour y parvenir, nous nous trouvons dans une position où le changement est non seulement nécessaire, mais inévitable. Aussi difficile que cela puisse paraître, repenser notre approche du développement implique inévitablement de réorganiser notre équipe pour l'adapter à l'évolution des besoins du studio.Dans le cadre de cette transition, nous allons supprimer environ 50 postes chez BioWare. C'est profondément douloureux et humiliant à écrire. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que le processus se déroule avec empathie, respect et une communication claire. En gardant ce dernier point à l'esprit, je souhaite prendre un moment pour expliquer comment nous en sommes arrivés là, ce que nous faisons pour soutenir nos collègues et ce que cela signifie pour les jeux actuels et futurs de BioWare.Après mûre réflexion et une planification minutieuse, nous avons élaboré une vision à long terme qui préservera la santé du studio et nous permettra de mieux faire ce que nous faisons le mieux : créer des expériences solo narratives exceptionnelles, remplies de mondes vastes et de personnages riches. Cette vision permet d'équilibrer les besoins actuels du studio, à savoir s'assurer que Dragon Age™ : Dreadwolf est un jeu exceptionnel - avec son avenir, notamment le succès du prochain Mass Effect™.Nous avons choisi d'agir maintenant en partie pour offrir à nos collègues impactés autant d'opportunités internes que possible. Ces changements coïncident avec un nombre important de postes actuellement ouverts dans les autres studios d'EA. Les employés concernés bénéficieront de ressources professionnelles et d'une assistance lorsqu'ils postuleront à ces postes.Bien qu'il soit peu probable que chacun trouve un nouveau rôle au sein de l'entreprise, nous nous engageons à soutenir notre personnel dans ce changement. Nous espérons sincèrement qu'ils pourront poursuivre leur travail exemplaire dans des studios qui bénéficieront grandement de leurs talents.Si vous vous demandez quel sera l'impact de tout cela sur le développement de Dragon Age : Dreadwolf, je tiens à préciser que notre engagement envers le jeu n'a jamais faibli. Notre engagement reste inébranlable et nous travaillons tous pour que ce jeu soit digne du nom Dragon Age. Nous sommes convaincus que nous aurons le temps nécessaire pour que Dreadwolf atteigne son plein potentiel.Je peux également vous dire que chaque membre de notre équipe, même ceux qui quittent BioWare, mérite d'être félicité pour avoir créé une expérience spectaculaire. Ce sont nos collègues et nos amis, et nous ne serions pas là sans eux. Je suis très fier du travail accompli par notre équipe.Bien qu'il s'agisse d'un jour extrêmement difficile pour tout le monde à BioWare, nous procédons à des changements dès maintenant pour construire un avenir plus radieux. Nous sommes impatients de vous montrer ce que nous avons construit avec Dreadwolf. Une équipe de vétérans dirigée par Mike Gamble poursuit son travail de pré-production sur le prochain Mass Effect. Notre engagement en faveur de la qualité reste notre étoile polaire.Aussi cliché que cela puisse paraître, il n'y a jamais de bon moment pour mettre en place de tels changements, mais nous sommes convaincus que nous avons les bons dirigeants et la bonne équipe en place, avec une vision, une passion et des antécédents prouvés pour offrir des expériences Dragon Age et Mass Effect de classe mondiale que nos fans adoreront.Pour l'heure, je tiens à remercier tous les membres de BioWare, anciens et actuels, pour avoir fait du studio ce qu'il est. Je tiens également à remercier notre communauté pour son soutien continu. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur Dreadwolf et de découvrir ce que l'avenir nous réserve.Gary McKayDirecteur général, BioWare