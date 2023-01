Just got this email from Meta. Looks like the Quest 1's days are numbered💀😥 pic.twitter.com/QV3EPBXIuR — blaze5161 (@blaze_5161) January 9, 2023

L'accès aux fonctions Horizon Home de Meta sera également interrompu le 5 mars, écrit la société. Et si Meta ne « fournira plus de nouvelles fonctionnalités » aux utilisateurs de Quest 1, la société affirme qu'elle continuera à fournir « des corrections de bugs critiques et des correctifs de sécurité jusqu'en 2024. »Les joueurs d'Oculus Quest original ne pourront plus inviter d'amis dans leur environnement Meta Horizon Home ou visiter les environnements d'autres joueurs après le 5 mars 2023. Étant donné que cette date est dans moins de deux mois et qu'elle peut être considérée comme une nouvelle fonctionnalité majeure de la plateforme, il est un peu surprenant de voir Meta la pousser si loin avant une date de sortie probable de Meta Quest 3 en octobre. Les ventes de casques VR aux États-Unis l'année dernière ont diminué de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,1 milliard de dollars début décembre, selon les données partagées par la société de recherche NPD Group. L'activité publicitaire de Facebook génère autant de revenus environ tous les trois jours.Alors que le secteur de la publicité est enlisé dans une crise, Zuckerberg s'est tourné vers les appareils de réalité virtuelle et les technologies associées pour tirer Meta vers l'avenir. Mais les données du cabinet d'analystes CCS Insight révèlent que les livraisons mondiales de casques VR ainsi que d'appareils de réalité augmentée ont chuté de plus de 12 % d'une année sur l'autre pour atteindre les 9,6 millions de dispositifs livrés en 2022.Prises ensemble, les estimations du volume de ventes en dollars et des livraisons de casques VR créent une image problématique pour Meta, dont le cours de l'action a perdu environ les deux tiers de sa valeur cette année. Zuckerberg a déclaré qu'il misait sur le long terme avec le métavers, s'attendant à ce qu'il faille jusqu'à une décennie pour qu'il se généralise et projetant qu'il hébergera éventuellement des centaines de milliards de dollars dans le commerce.Cette annonce intervient moins de quatre ans après le lancement initial du Quest, premier casque sans fil de Meta (puis d'Oculus) doté d'un suivi complet de la tête et des mains à six degrés de liberté. Cette version initiale du Quest, lancée à 400 dollars, a été remplacée par le Quest 2 à 300 $ à la fin de 2020.Si les rumeurs sont vraies, le Meta Quest 3 sera lancé autour du troisième anniversaire de l'Oculus Quest 2. Arrivant un an plus tard que l'extravagant Meta Quest Pro, le Quest 3 sera probablement un mélange des deux casques dans sa conception, avec quelques améliorations vitales mais retournant plusieurs des défauts du Quest 2.Beaucoup de gens espéraient que le Quest 3 arriverait en 2022. Cependant, pour certains analystes, Meta a été intelligent en évitant de sortir le Quest 3 trop tôt. Le Quest 2 vient de fêter ses deux ans, et la popularité récente de ses ventes a attiré une foule de développeurs de jeux et de nouveaux fans occasionnels de RV. Les faire évoluer trop tôt pourrait frustrer ces deux groupes.Meta a commencé à publier ses résultats de sa division Reality Labs (anciennement connue sous le nom de division Oculus de Facebook) pour donner aux investisseurs une idée de combien il investit dans la prochaine version d'Internet, ou le métavers, l'univers des mondes virtuels qui sont tous interconnectés, comme dans des romans tels que Snow Crash et Ready Player One.Les résultats du deuxième trimestre de Meta nous ont montré que la vision du métavers de Mark Zuckerberg est encore très chère. Et ses pertes dans sa division VR ont atteint 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, alors même que ses ventes de matériel et de logiciels de réalité virtuelle continuent de croître.Le Quest 2 se serait vendu à des dizaines de millions d'unités malgré une augmentation de prix de 100 dollars l'année dernière. Ce succès commercial relatif a fait que de nombreux développeurs VR ciblent de plus en plus leurs jeux sur le chipset Qualcomm Snapdragon XR2 du Quest 2 et non sur le Snapdragon 835, plus faible, du Quest original. L'annonce de Meta n'affectera pas la prise en charge du Quest 2 à ce stade, ni celle du Quest Pro à 1 500 dollars, récemment sorti.« Même avec ces changements de prix, Meta Quest 2 continue d'être le casque VR le plus abordable avec un ensemble de fonctionnalités comparables sur le marché. Et chaque casque ne cesse de s'améliorer après l'achat. Des améliorations du suivi manuel et Air Link à Meta Horizon Home, nous ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités pour rendre la réalité virtuelle plus sociale, intuitive et immersive que jamais. Nous continuerons de livrer de nouvelles mises à jour logicielles passionnantes pour améliorer régulièrement nos produits », a déclaré l’entreprise.« Le moment est venu pour nous de redoubler d'efforts pour faire avancer l'état de l'art. Nous continuerons à travailler aux côtés des développeurs, des premiers utilisateurs et des fans inconditionnels qui jouent et construisent pour la réalité virtuelle tous les jours, et nous avons hâte de continuer à partager le travail que nous faisons chez Reality Labs sur la route vers le métavers ».Au premier trimestre de 2022, Meta a perdu 2,96 milliards de dollars dans sa division Meta Reality Lab axée sur la réalité virtuelle sur des revenus d'environ 695 millions de dollars. Alors que l'activité publicitaire a compensé les pertes, l'augmentation inouïe des prix - la plupart des produits de consommation deviennent moins chers au fil du temps grâce à la loi de Moore et à l'efficacité de la fabrication - est un signal que l'entreprise se serre la ceinture pour ce qui pourrait être une récession dévastatrice.L'annonce de la fin de vie du Quest original intervient moins d'un mois après que l'ancien directeur technique de Meta, John Carmack, ait annoncé son départ de la société, qui, selon lui, « fonctionnait avec la moitié de l'efficacité qui me rendrait heureux. » Carmack était l'un des principaux partisans du Quest original au sein de Meta et un promoteur de son prédécesseur non attaché, l'Oculus Go, qu'il a débloqué via une mise à jour post-discontinuation en 2021.John Carmack, connu dans l'industrie technologique pour son travail sur la réalité virtuelle ainsi que sur des jeux classiques comme Doom et Quake, a quitté son rôle de consultant CTO chez Meta. Carmack, qui a ouvertement critiqué les avancées de Meta en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle, au cœur de ses ambitions de métavers, a publié sur le forum Workplace interne de l'entreprise sa décision de partir. « Nous avons construit quelque chose d'assez proche de la bonne chose », a déclaré Carmack dans la note, continuant en estimant que « Le problème, c'est notre efficacité ».Carmack s'est plaint que cela a été une « lutte » pour lui d'influencer la direction générale de Meta et qu'il est « fatigué du combat ». Malgré son titre de « consultant CTO / conseiller exécutif » de haut rang, Carmack indique qu'il n'est « manifestement pas assez persuasif » pour améliorer les efforts de Meta en matière de réalité virtuelle.« Cela me fait mal d'entendre des gens dire qu'ils ne sortent même pas leur casque pour le montrer à l'entreprise parce qu'ils savent que ce sera un gâchis de chargement et de mise à jour avant de pouvoir faire quelque chose de cool », a déclaré Carmack à ce moment. « Faire une démo de réalité virtuelle devant vos amis devrait être un plaisir ».En début d'année 2022, la division VR de Meta, l'ancien Oculus Research, a fait l'objet d'une enquête de la part de la Federal Trade Commission et de plusieurs États américains. La FTC et un nombre non divulgué d'États américains dirigés par New York ont interrogé des développeurs tiers d'applications Oculus. Selon des sources, les enquêteurs cherchaient à savoir si Oculus utilisait sa position sur le marché pour écraser la concurrence.Oculus est un élément crucial dans les ambitions de Meta de développer le métavers. Le projet, en développement dans le département Facebook Reality Labs (qui s'occupe des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte), compte actuellement 10 000 salariés aux États-Unis. Facebook a annoncé le recrutement dans les cinq prochaines années de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires en Europe. Un projet pour lequel Facebook a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021, une addition qui sera donc plus salée les années à venir.Les responsables de l'État et du gouvernement fédéral examinent comment l'entreprise a pu adopter un comportement anticoncurrentiel pour supprimer la concurrence sur le marché de la réalité virtuelle. Les responsables étaient également intéressés par la manière dont la société subventionne le prix de son casque Quest 2 VR pour le pousser sur les consommateurs et éliminer la concurrence, selon des sources proches de l'affaire.Disposez-vous d'un casque VR ?Si oui, à quelle fréquence l'utilisez-vous ? Dans quel cadre (plaisir, boulot, projet personnels) ?Si non, envisagez-vous d'en acquérir un ? Dans quel cadre (plaisir, boulot, projet personnels) ?Que pensez-vous de la fin de support annoncée par Meta pour son casque Quest original ?