Cet habitant de Nagoya, âgé de 52 ans, est devenu la première personne arrêtée au Japon pour avoir téléchargé illégalement des vidéos de jeux vidéo sur YouTube. L'accusation porte sur un trio de vidéos de gameplay de "Steins;Gate : My Darling's Embrace", un jeu de la franchise sorti en 2013 et récemment porté sur la Nintendo Switch, la PlayStation 4 de Sony et Windows en 2019. Les vidéos, qui étaient monétisées et collectaient des revenus publicitaires, contenaient la fin du jeu.En plus des vidéos de gameplay, il a également été découvert que Yoshida avait téléchargé des vidéos de l'adaptation de l'anime "Steins;Gate" et de l'anime "Spy x Family". Il ne s'agissait pas d'épisodes complets, mais de "contenu rapide" ou de vidéos "netabare". Au Japon, "fast content" est un terme utilisé pour décrire des versions condensées d'un épisode de série ou d'un film. Le terme "netabare" se traduit par "spoiler", mais dans les discussions criminelles, il est généralement utilisé pour désigner les vidéos qui montrent en détail la fin d'une œuvre publiée, par opposition à de courtes séquences de révélation de l'intrigue, telles que Dark Vador disant "Je suis ton père". Yoshida aurait également ajouté des sous-titres et une narration à tout ou partie des vidéos de l'anime.À l'heure actuelle, il n'est pas difficile de trouver sur YouTube des vidéos non monétisées de gameplay de jeux vidéo réalisées par des téléchargeurs japonais. La différence essentielle, du moins aux yeux de Kadokawa, détenteur des droits sur "Steins;Gate", réside peut-être dans le type de jeu en cause dans cette affaire. "Steins;Gate" est un roman visuel et, comme son nom l'indique, le jeu consiste principalement à lire, le joueur n'ayant que peu d'indications ou d'informations à fournir. L'intérêt étant davantage de regarder le récit se dérouler que de contrôler directement l'action à l'écran, les romans visuels sont, comparativement, plus proches que d'autres jeux d'un livre ou d'un film. Pour cette raison, regarder une vidéo du jeu "Steins;Gate" est sans doute un substitut bien plus viable pour jouer (et acheter) le jeu soi-même qu'il ne le serait avec un jeu ayant un degré d'interactivité plus élevé pour le joueur.Yoshida a reconnu les faits qui lui sont reprochés, déclarant : « Je savais que c'était illégal, alors même que je le faisais ». Dans un communiqué publié à la suite de son arrestation, CODA, l'organisation japonaise de promotion de la distribution du contenu à l'étranger, a affirmé que, « en principe », toute utilisation de vidéos de gameplay nécessite l'autorisation du détenteur des droits.Source : Automaton-media Quel est votre avis sur le sujet ?