599,99 euros pour le PSVR2

The Dark Pictures: Switchback VR

Cities VR – Enhanced Edition

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After the Fall

Tentacular

Le PlayStation VR2 plus cher que la PS5

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - €549.99

PS5 Digital Edition - €449.99

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - 479,99 euros

PS5 Digital Edition - £389.99

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - 60 478 yens (taxes comprises)

PS5 Digital Edition - 49 478 yens (TTC)

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - 4 299 yuans

PS5 Digital Edition - 3 499 yuans

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - AUD 799,95

PS5 Digital Edition - 649,95 AUD

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - MXN 14,999

PS5 Digital Edition - MXN $12,499

PS5 avec lecteur Blu-ray Ultra HD - CAD $649.99

PS5 Digital Edition - 519,99 CAD

Le design du casque pour la PlayStation VR2

Le PlayStation VR2 devrait faciliter le portage des jeux par les développeurs

Limitées à la boutique en ligne PlayStation de Sony dans de nombreux marchés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les précommandes du PSVR2 commenceront le 15 novembre. Des jeux, dont Horizon Call of the Mountain, seront également disponibles en précommande plus tard dans le mois.Le casque PSVR2 est une mise à niveau majeure par rapport à l'original, avec un écran OLED, un champ de vision de 110 degrés et un support 4K HDR. Il prend également en charge jusqu'à 120 Hz pour des fréquences d'images et un gameplay plus fluides. Le casque VR dispose de quatre caméras intégrées à l'avant de l'écran, de sorte que l’utilisateur n'aura pas à configurer des caméras externes pour suivre les mouvements.Le PSVR2 coûte trois fois moins cher que le Quest Pro tout juste annoncé par Meta. Mardi 11 octobre, à l’occasion de la conférence Meta Connect, la maison mère de Facebook, Instagram, Oculus et what) a dévoilé le Meta Quest Pro, à 1 799 euros.Pour 599,99 euros, Sony fournit les deux manettes PlayStation VR2 Sense — indispensables pour jouer –, ainsi qu’un casque audio stéréo (le premier PS VR n’était pas systématiquement vendu avec ses manettes PlayStation Move). Pour environ 100 euros de plus, les utilisateurs auront droit à un code pour Horizon Call of the Mountain et la station de rechargement pour la manette.Les développeurs de 11 nouveaux jeux PSVR2 ont dévoilé les expériences qui pourront arriver après le lancement de PS VR2.Les nouvelles manettes Sense du PSVR2, en forme d'orbite, comprennent des gâchettes adaptatives et un retour haptique, tout comme le DualSense, et peuvent également détecter les contacts des doigts. « Nous avons créé le casque PSVR2 en pensant au confort, dans un design légèrement plus fin et plus léger par rapport à notre précédent casque, explique Isabelle Tomatis, vice-présidente de la marque, du matériel et des périphériques chez Sony. Nous avons également inclus un évent intégré pour une circulation d'air supplémentaire, et une molette de réglage de l'objectif pour une sensation plus personnalisée. »« Les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec le PSVR2, car ce dernier est conçu pour offrir une véritable expérience VR next-gen », expliquait en septembre Hideaki Nishino, un vice-président de l'expérience des plateformes chez Sony.Sony a annoncé officiellement en août qu'il avait décidé d'augmenter le prix de la PS5 en Europe , en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et au Canada en raison de l'environnement économique mondial et des taux d'inflation élevés. Les nouveaux prix ci-dessous ont été effectifs immédiatement afin d'éviter toute chance de scalper les consoles.Bien que cette augmentation de prix soit une nécessité compte tenu de l'environnement économique mondial actuel et de son impact sur les activités de SIE, notre priorité absolue reste d'améliorer la situation de l'approvisionnement de la PS5 afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse faire l'expérience de tout ce que la PS5 offre et de ce qui est encore à venir.Le design du casque PSVR2 a été inspiré par l'aspect de la famille de produits PS5. Vous remarquerez donc certaines similitudes dans l'apparence et le toucher. La console PS5 a des bords plats car elle est destinée à être affichée sur une surface plane, tandis que l'accent a été mis sur l'ajout de rondeurs au design du casque PS VR2 car il est destiné à avoir un contact humain constant, comme les bords arrondis de la manette DualSense et du casque Pulse 3D.Pour le casque PSVR2, Sony ajoute de nouvelles fonctionnalités telles qu'une molette de réglage de l'objectif, afin que les utilisateurs disposent d'une option supplémentaire pour adapter la distance de l'objectif entre leurs yeux afin d'optimiser leur vue. Elle a également créé un design plus fin avec une légère réduction de poids. Yujin Morisawa, directeur artistique senior chez SIE, a dirigé la conception du casque du PS VR2 et explique pourquoi il s'agit de sa partie préférée du design :« Lorsque j'ai commencé à travailler sur le design du casque du PlayStation VR2, l'un des points sur lesquels je voulais me concentrer en premier était l'idée de créer un évent dans le casque pour laisser sortir l'air, similaire aux évents de la console PS5 qui permettent la circulation de l'air. Nos ingénieurs ont trouvé cette idée comme un bon moyen de permettre la ventilation et d'éviter que l'objectif ne s'embue pendant que les joueurs sont immergés dans leurs jeux VR. J'ai travaillé sur de nombreux concepts pour y parvenir, et dans le design final, vous pouvez voir qu'il y a un petit espace entre la surface supérieure et la surface avant de la lunette qui contient la ventilation intégrée. Je suis vraiment fier du résultat et des réactions positives que j'ai reçues jusqu'à présent. J'espère que nos fans de PlayStation seront également d'accord, et j'ai hâte qu'ils l'essaient. »Dans un de ses discours sur le casque, Sony a révélé que le PlayStation VR2 a été conçu pour permettre aux développeurs de créer plus facilement des versions VR des jeux PS5, ainsi que de porter des jeux sur le PSVR 2 depuis d'autres plateformes VR. Lors d'un événement organisé par le CEDEC 2022, Yasuo Takahashi et Kenjo Akiyama de Sony Interactive Entertainment ont parlé des caractéristiques du matériel, de ses spécifications de base à ses nouveaux contrôleurs, en passant par sa nouvelle expérience utilisateur, y compris un mode « voir à travers ».Dans les grandes lignes, il devrait être plus facile pour les développeurs de porter leurs jeux sur le PSVR, que ce soit à partir d'un développement PS5 existant ou d'autres systèmes VR. Le développement des jeux PSVR 2 utilise le même SDK que celui utilisé pour développer les jeux PS5. Grâce à ce lien étroit avec le SDK du PS5, il devrait être facile de créer des titres compatibles avec le PSVR 2.L'environnement de production du PSVR2 prend également en charge les jeux créés avec les moteurs Unity et Unreal Engine. Avec une interface de contrôleur standardisée et un placement des boutons similaire à celui des autres plateformes VR, il devrait être beaucoup plus simple qu'auparavant pour les jeux développés de prendre en charge le PSVR 2.Les développeurs apprécieront notamment la fonction FSR (Flexible Scale Rasterization) du GPU, qui combine les caméras de suivi du PSVR 2 et le rendu foveated pour modifier librement la densité des pixels en fonction de l'endroit où le joueur regarde, ce qui permet d'optimiser le rendu. Un certain nombre d'exemples de programmes sont fournis dans l'environnement de développement pour le retour de force du casque qui vibre en fonction de ce qui est vu ou entendu, permettant aux développeurs de tester des exemples de vibrations basées sur des coups de feu, des bruits de pas, des sauts, et plus encore.Les outils de l'environnement de développement ont également été présentés au cours de la session. VR Trace permet aux développeurs de diagnostiquer les problèmes de leurs applications en les capturant et en les rejouant. Non seulement il peut détecter et mettre en évidence automatiquement les problèmes, mais il peut aussi remplacer les résultats du suivi oculaire et du tracking par des données factices, de sorte que le développement de jeux VR est possible sans avoir besoin d'un casque VR connecté.Un autre outil, PlayStation VR2 Comfort Sample, permet aux développeurs de se familiariser avec les différents problèmes de mise en œuvre qui peuvent survenir lors du développement de jeux VR. Par exemple, il permet aux développeurs d'expérimenter par eux-mêmes les problèmes qui peuvent survenir lorsque l'horizon du jeu ne correspond pas à celui du monde réel. VR2 Comfort Sample contient même des quiz qui permettent aux développeurs de s'informer sur ces bugs de manière ludique.Source : Sony (1, Croyez-vous qu'à ce prix, Sony pourra rentrer dans ses frais de R&D là-dessus ?Pensez-vous qu'avec le lancement du PSVR2, les gens pourraient se pencher sur le metaverse plutôt que sur Meta et Horizon ?A votre avis, un casque VR devrait-il être moins cher qu'une console ?