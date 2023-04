Notre mission est de construire l'un des moteurs de rendu web les plus puissants, les plus beaux, les plus simples et les plus ouverts au monde, et nous sommes ravis d'annoncer la prochaine étape de ce voyage : la sortie de Babylon.js 6.0.Babylon.js 6.0 apporte un grand nombre d'améliorations de performance et de rendu, ainsi que de nouvelles fonctionnalités passionnantes que vous ne voudrez pas manquer !Commençons par parler de l'une des choses les plus excitantes apportées à Babylon.js au cours de ses 10 ans d'histoire !Nous sommes très fiers et excités d'annoncer que la célèbre équipe Havok apporte une nouvelle implémentation de la physique à Babylon.js gratuitement ! Oui, vous avez bien lu. Au cours de l'année passée, nous avons travaillé secrètement avec l'équipe Havok pour mettre à votre disposition, à vous, l'incroyable communauté de développeurs de Babylon.js, certaines des fonctionnalités physiques les plus avancées du web !Depuis sa création en 1998, Havok a créé des produits qui alimentent certains des plus grands jeux du marché. C'est l'un des moteurs physiques les plus utilisés et les plus connus dans le développement de jeux AAA et, pour la première fois, un grand nombre de leurs fonctionnalités les plus avancées sont maintenant disponibles dans Babylon.js 6.0 !L'expertise de Havok arrive dans Babylon.js par le biais d'un nouveau plugin WASM spécial associé à une révision complète de l'API physique de Babylon.js. Ensemble, ils élèvent la physique de Babylon.js à un tout nouveau niveau. Avec de nouvelles capacités physiques passionnantes et des performances jusqu'à 20 fois plus rapides, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se plonger dans la physique dans Babylon.js !Qu'attendez-vous ? Essayez-le dès maintenant !Nous savons ce que vous pensez : à quoi serviraient de nouvelles fonctionnalités physiques si elles n'étaient pas faciles à utiliser ? C'est pourquoi Babylon.js 6.0 apporte une révision complète de l'API physique. Plus de puissance. Plus de contrôle. Plus de fonctionnalités. Plus facile à utiliser. Il n'y a honnêtement jamais eu de meilleur moment que maintenant pour se plonger dans la simulation et le développement de la physique avec Babylon.js !La puissance et la performance sont au cœur de Babylon.js et la version 6.0 fait exploser les performances avec de tout nouveaux modes de performance en priorité qui produisent un rendu et des performances jusqu'à 50 fois plus rapides ! Répétons-le encore une fois pour faire bonne mesure : un rendu jusqu'à 50X PLUS RAPIDE !Ces nouveaux modes donnent aux développeurs un nouveau contrôle sur l'augmentation des performances de leur expérience en choisissant entre le mode Compatibilité à rebours, le mode Intermédiaire ou le mode Agressif. Le choix entre ces trois modes différents vous offre différents niveaux de fonctionnalité et de flexibilité. Vous pouvez choisir le mode de performance qui vous convient le mieux !Ce ne sont là que quelques-unes des principales fonctionnalités de Babylon.js 6.0 et il y en a encore beaucoup d'autres ! Restez à l'écoute des prochains articles pour en savoir plus sur les nouvelles avancées en matière de rendu et d'outils disponibles avec Babylon.js 6.0.