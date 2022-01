À partir d'octobre 2020 :

Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous possédez déjà un compte Oculus, vous aurez la possibilité de vous connecter avec Facebook et de fusionner vos comptes Oculus et Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant deux ans.

À partir de janvier 2023 :

Nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté.



Le métavers et Facebook

Il y a quelques jours, un juge fédéral a rejeté une tentative de Facebook de bloquer un procès antitrust de la Federal Trade Commission contre l'entreprise. Le juge James Boasberg a décidé mardi que la FTC pouvait intenter un procès visant à forcer Facebook, qui s'appelle désormais Meta, à vendre ses filiales WhatsApp et Instagram. La FTC, sous la nouvelle présidence de Lina Khan, veut forcer Meta à vendre son application de partage de photos Instagram et son service de messagerie WhatsApp dans l'un des plus grands défis que le gouvernement ait lancés contre une entreprise technologique depuis des décennies. Son action en justice accuse Meta de suivre une « voie de conduite anticoncurrentielle ».Cette fois-ci, l'organisme américain de surveillance de la concurrence et plusieurs procureurs généraux des États enquêtent sur la division de réalité virtuelle de Meta pour « des pratiques anticoncurrentielles potentielles ». New York dirigerait l'enquête au niveau de l'État, qui a discuté avec des développeurs de logiciels extérieurs qui créent des applications pour l'expérience VR de Meta.Oculus est un élément crucial dans les ambitions de Meta de développer le métavers. Le projet, en développement dans le département Facebook Reality Labs (qui s'occupe des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte), compte actuellement 10 000 salariés aux États-Unis. Facebook a annoncé le recrutement dans les cinq prochaines années de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires en Europe. Un projet pour lequel Facebook a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021, une addition qui sera donc plus salée les années à venir.Les responsables de l'État et du gouvernement fédéral examinent comment l'entreprise a pu adopter un comportement anticoncurrentiel pour supprimer la concurrence sur le marché de la réalité virtuelle. Les responsables étaient également intéressés par la manière dont la société subventionne le prix de son casque Quest 2 VR pour le pousser sur les consommateurs et éliminer la concurrence, selon des sources proches de l'affaire.Les enquêteurs s’intéressent notamment au prix du casque Oculus Quest qui a été fixé à 299 dollars, soit bien en dessous des montants proposés par les concurrents directs de l’entreprise, à l’instar de HTC ou de Sony.Pour mener à bien leur investigation, les membres de la FTC s’entretiennent avec des développeurs qui mettent au point des applications disponibles sur le magasin d’applications d’Oculus. Les enquêteurs se demandent notamment si ce magasin d’application exerce des pratiques discriminatoires envers les applications tierces afin de mettre en avant les produits développés par Meta. Il semblerait que la réponse soit affirmative.Nous pouvons citer le cas du développeur répondant au pseudonyme Guy Godin, qui possède une application desktop permettant de streamer depuis un PC sur un casque VR. Selon lui, Meta lui a ordonné de supprimer une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de diffuser des jeux PC sur l'Oculus Quest. S'il ne s'exécutait pas, son application était menacée d'être supprimée de la vitrine de téléchargement. Peu de temps après, Meta commercialisait le câble Oculus Link, qui offre une capacité similaire.Un autre développeur baptisé Cix Liv a expliqué que son application de suivi de condition physique lancée en 2019 avait été ciblée par Meta à travers une mise à jour logicielle l’empêchant de fonctionner dans les jeux. Oculus Move, une application « permettant de mesurer le nombre de calories que vous brûlez et la durée de votre activité physique sur tous les jeux ou toutes les applications en VR » était déployée peu de temps après.Le fait que la FTC étudie les pratiques de la boutique d'applications, du matériel et des logiciels de Meta suggère que les acquisitions de la société ne sont pas son seul angle dans ce qui pourrait être une affaire antitrust historique qui définit la prochaine ère des entreprises Internet.En décembre, The Information a rapporté que la FTC examinait le projet d'acquisition par Meta de Supernatural, une application de fitness VR, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 400 millions de dollars.Fin 2020, le département de la justice des États-Unis a également lancé des investigations pour des faits similaires à l’encontre d'Oculus. La majorité de nos utilisateurs se connectent déjà à Oculus avec un compte Facebook pour utiliser des fonctionnalités telles que les chats, les fêtes et les événements, ou pour se connecter à des expériences en direct dans Oculus Venues. Nous facilitons également le partage sur nos plateformes si vous le souhaitez. Par exemple, les gens ont déjà la possibilité de diffuser en direct ou de partager leur expérience de VR sur Facebook, et bientôt vous pourrez utiliser votre avatar de RV sur d'autres applications et technologies Facebook ».Métavers est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR). Certaines personnes utilisent également le mot métavers pour décrire les mondes de jeu, dans lesquels les utilisateurs ont un personnage qui peut se promener et interagir avec d'autres joueurs.Il existe également un type spécifique de métavers qui utilise la technologie blockchain. Dans ceux-ci, les utilisateurs peuvent acheter des terrains virtuels et d'autres actifs numériques à l'aide de cryptomonnaies.Pour montrer à quel point cette orientation est importante, mais également pour détourner l'attention des différents scandales qui éclaboussaient sa structure, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom durant l'édition 2021 de la Facebook Connec t : comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la maison-mère de différentes entreprises dont Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus. « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »« Au cours des dernières décennies, la technologie a donné aux gens le pouvoir de se connecter et de s'exprimer plus naturellement. Quand j'ai commencé Facebook, nous tapions principalement du texte sur des sites Web. Lorsque nous avons eu des téléphones avec des caméras, Internet est devenu plus visuel et mobile. À mesure que les connexions devenaient plus rapides, la vidéo est devenue un moyen plus riche de partager des expériences. Nous sommes passés du desktop pour aller sur le Web au mobile ; du texte aux photos en passant par la vidéo. Mais ce n'est pas la ligne d'arrivée.« La prochaine plateforme sera encore plus immersive - un Internet incarné où vous faites partie de l'expérience, vous n'êtes plus seulement un spectateur. Nous appelons cela le métavers et il touchera tous les produits que nous construisons.« La qualité déterminante du métavers sera un sentiment de présence – comme si vous étiez juste là avec une autre personne ou à un autre endroit. Se sentir vraiment présent avec une autre personne est le rêve ultime de la technologie sociale. Le responsable de Reality Labs, Andrew Bosworth, a annoncé en octobre que la marque Oculus serait dissoute, affirmant que la société commencerait « début 2022 » à renommer le casque Oculus Quest en Meta Quest et remplacerait l'application Oculus par l'application Meta.Néanmoins, ces démêlés avec la justice risquent de compliquer le déploiement du métavers par Meta.