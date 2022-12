0 2

Le problème ne concerne pas une minorité d'enfant, et même par extension de jeunes adultes.J'étais ce qu'on appelais à l'époque un no-life, j'ai pu observer l'évolution des pratiques, à l'époque il y avait eu des levé"es de boucliers du à la mort d'un jeune sur world of warcraft, d'ailleurs.Mais cela à bien changé, le monde du jeux vidéo, à bien évolué, les mentalités aussi.Le constat est simple, le monde du jeux-vidéo, utilise des effets de leviers proche des jeux d'argents, leviers qui sont de plus en plus affinés avec le temps.Contrairement à l'époque, pour générer de l'addiction afin de faire payer un abonnement , ils n'essayent plus d'être sur du temps long, ou les sessions courtes de jeux ne sont pas favorisé.L'histoire à prouvé que ce n'est pas du tout le modèle économique le plus rentable, et qu'il est trop dépendant de la "qualité" du jeux et son positionnement par rapport à la concurrence.Ils mettent donc en place de multiple mécaniques de rétention qui génère une routine chez l’utilisateur, on est plus sur l'immédiat, des sessions courtes mais régulières, avec une gratuité ou une semi-gratuité afin d'augmenter la popularité du jeux.Toutes ces mécaniques sont intégrés des le design du jeux.Il ne restera plus qu'ensuite, d'utiliser les leviers de jeux d'argents afin de faire consommer un peu à ce qui sont moins sensibles, et d'énorme somme d'argent à ceux qui sont très sensibles.Si les gouvernements ne régulent pas le secteur du jeux-vidéo, impossible que des entreprises dont l'objectif est de maximiser le ROI tout en respectant le cadre légal, se régule d'elle même.Quant à la responsabilités des parents, oui, non cela dépend, mais j'ai envie de dire peu importe, c'est l'Etat qui est chargés de se substituer aux parents afin d'assurer leurs protections, le cas échéant, ce qu'il fait très bien, et parfois, de manière "brutale" sur d'autre sujet (bien plus grave).Et quant aux "dev" indépendants, dans la grande majorités des cas, ils sont sur un modèle plus classique de vendre leurs créations, ce n'est pas eux qui utilisent ce genre de pratiques, ils n'en ont pas la volontés, on n'y ont pas accès.