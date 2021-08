Les nouvelles règles s'inscrivent dans le cadre d'un changement majeur opéré par Pékin pour renforcer le contrôle de sa société et des secteurs clés de son économie, notamment la technologie, l'éducation et la propriété, après des années de croissance effrénée.Les restrictions, qui s'appliquent à tous les appareils, y compris les téléphones, sont un coup dur pour une industrie mondiale du jeu qui s'adresse à des dizaines de millions de jeunes joueurs sur le marché le plus lucratif du monde.Selon l'agence de presse nationale Xinhua, les moins de 18 ans ne peuvent jouer qu'une heure par jour, de 20 heures à 21 heures, les vendredis, samedis et dimanches. Ils peuvent également jouer pendant une heure, à la même heure, les jours fériés.Les règles du régulateur de la(NPPA) coïncident avec une répression plus large de Pékin contre les géants chinois de la technologie, tels qu'Alibaba Group et Tencent Holdings.La campagne visant à empêcher ce que les médias d'État ont décrit comme la "croissance sauvage" de certaines entreprises a fait disparaître des dizaines de milliards de dollars d'actions négociées en Chine et à l'étranger., a déclaré Xinhua citant un porte-parole anonyme de la NPPA.Il sera interdit aux sociétés de jeux de fournir des services aux mineurs sous quelque forme que ce soit en dehors des heures stipulées et elles devront s'assurer qu'elles ont mis en place des systèmes de vérification des noms réels, a déclaré le régulateur, qui supervise le marché des jeux vidéo du pays.Auparavant, la Chine avait limité la durée pendant laquelle les moins de 18 ans pouvaient jouer à des jeux vidéo à une heure et demie tous les jours et à trois heures pendant les vacances, conformément aux règles de 2019.Les nouvelles règles sont rapidement devenues l'un des sujets les plus discutés sur Weibo, la réponse de la Chine à Twitter. Certains utilisateurs ont exprimé leur soutien aux mesures, tandis que d'autres ont dit qu'ils étaient surpris par leur caractère drastique."C'est tellement violent que je suis complètement sans voix", a déclaré un commentaire qui a reçu plus de 700 likes.D'autres ont exprimé des doutes quant à la possibilité de faire respecter ces restrictions. "Ils vont simplement utiliser les logins de leurs parents, comment peuvent-ils contrôler cela ?" a demandé un internaute.Selon la société d'analyse Newzoo, le marché chinois des jeux générera des revenus estimés à 45,6 milliards de dollars en 2021, devant les États-Unis.Ces mesures de répression ont eu des répercussions dans le monde entier.Les actions de la société d'investissement technologique Prosus (PRX.AS), cotée à Amsterdam, qui détient une participation de 29 % dans le groupe chinois de médias sociaux et de jeux vidéo Tencent, ont chuté de 1,45 %, tandis que les valeurs européennes de jeux vidéo en ligne Ubisoft (UBIP.PA) et Embracer Group (EMBRACb.ST) ont chacune perdu plus de 2 %.Les actions des sociétés de jeux chinoises ont glissé dans les échanges de pré-marché aux États-Unis, NetEase chutant de plus de 6 % et l'éditeur de jeux mobiles Bilibili de 3 %.Environ 62,5 % des mineurs chinois jouent souvent à des jeux en ligne, et 13,2 % des utilisateurs mineurs de jeux mobiles jouent à des jeux mobiles pendant plus de deux heures par jour les jours ouvrables, selon les médias d'État.Les sociétés de jeux ont été sur la sellette ces dernières semaines, les médias d'État ayant critiqué l'addiction aux jeux chez les jeunes, annonçant une répression réglementaire.Ce mois-ci, un média d'État a qualifié les jeux en ligne d'"opium spirituel" et a cité le jeu "Honor of Kings" de Tencent dans un article appelant à davantage de restrictions dans le secteur, ce qui a fait chuter les actions de la plus grande société de jeux au monde en termes de revenus.Tencent a ensuite annoncé de nouvelles mesures visant à réduire le temps et l'argent que les enfants consacrent aux jeux, en commençant par Honor of Kings. Son président a également déclaré qu'il travaillait avec les régulateurs pour explorer les moyens de plafonner le temps total que les mineurs consacrent aux jeux sur l'ensemble des supports du secteur.Le régulateur NPPA a déclaré à Xinhua qu'il augmenterait la fréquence et l'intensité des inspections des sociétés de jeux en ligne pour s'assurer qu'elles mettent en place des limites de temps et des systèmes anti-addiction.Il a également déclaré que les parents et les enseignants jouaient un rôle clé dans la lutte contre la dépendance aux jeux.Source : Xinhua news agencyQue pensez-vous de ces mesures restrictives imposées par la Chine, et de leurs répercussions sur le marché mondial des jeux vidéos ?Pensez-vous que ces mesures pourront être respectées ?Quel est votre avis si des mesures similaires devaient s'appliquer en France ?