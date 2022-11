premièrement, les précédents juridiques existants ne tiennent pas compte de la nature collaborative unique du développement de jeux ;

deuxièmement, un syndicat des travailleurs de l'AQ conduirait à une unité fracturée, causée par les intérêts partagés des travailleurs de l'AQ et des autres développeurs ;

troisièmement, les spectateurs se sont engagés dans un "piquetage numérique inadmissible" en ayant des photos de profil avec la phrase "ABK Stop Union Busting" pendant une audience virtuelle.

Selon les premières conclusions d'une enquête menée par la région 18 du NLRB, dont la juridiction inclut la région du Wisconsin où Raven Software, le fabricant de: Warzone est basé, la région a découvert que la société avait refusé des augmentations aux travailleurs syndiqués et avait « sollicité des griefs » de la part des employés pendant la campagne syndicale. Un représentant du NLRB a confirmé au Hollywood Reporter après que le syndicat(CWA) ait annoncé la nouvelle. L'enquête sur les autres accusations, que CWA a déposées en juin 2022, est toujours en cours. Activision Blizzard a annonce en avril que tous les travailleurs temporaires et occasionnels du service d'assurance qualité de ses divisions Activision Publishing et Blizzard étaient convertis en employés à temps plein. Ce qui signifie que près de 1 100 testeurs de jeux temporaires obtiennent un emploi à temps plein avec des avantages sociaux. Ils seront également mieux rémunérés, avec un nouveau taux horaire minimum de 20 dollars.« J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons convertir tous les travailleurs temporaires et occasionnels de l'AQ basés aux États-Unis en employés à temps plein (ETP). Nous augmentons leur taux horaire à un minimum de 20 $/h et leur donnons accès à tous les avantages sociaux de l'entreprise, et ils pourront participer au programme de primes de l'entreprise », ont déclaré les responsables d'Activision Blizzard. Ce changement faisait suite à la conversion de près de 500 travailleurs temporaires et contingents en employés permanents à temps plein dans les studios d'Activision Publishing, et à d'autres conversions en cours qui ont eu lieu au cours des derniers mois.En réponse aux efforts de Blizzard Albany pour que ses employés du service d'assurance qualité soient reconnus comme un syndicat, la société mère Activision Blizzard a déposé deux motions auprès du National Labor Relations Board (NLRB). Ces motions ont été déposées à la suite du vote des testeurs de l'assurance qualité sur la syndicalisation, que le NLRB a approuvé à la mi-octobre. La demande de révision de la société s'articule autour de quelques points clés :La société espère élargir le corps électoral aux plus de 100 employés de son bureau d'Albany, faisant passer le potentiel syndicat d'un syndicat de travailleurs de l'assurance qualité à une unité plus mixte, forçant ainsi une deuxième élection dans le processus, que la société pourrait avoir une autre chance, potentiellement meilleure, de remporter.L'argument de base d'Activision Blizzard repose sur l'idée que la production de jeux vidéo est si fondamentalement différente des autres formes de production que le National Labor Relations Board connaît bien qu'il ne faut pas tenir compte des précédents.Plus tôt cette année, les employés de plus de 100 établissements d'Amazon ont contacté le président de l'Amazon Labor Union (ALU) , Chris Smalls, au sujet de la syndicalisation de leur lieu de travail depuis la victoire syndicale historique remportée dans un entrepôt de Staten Island il y a une semaine, a déclaré Smalls. Smalls, a déclaré qu'il prévoyait d'organiser un « appel national » avec les employés des installations d'Amazon au cours des deux prochaines semaines.Les remarques de Smalls, un ancien employé d'un entrepôt d'Amazon qui a mené la campagne de syndicalisation à Staten Island, interviennent un jour après la publication d'un document d'Amazon révélant les projets de la société de s'opposer formellement à l'élection syndicale dans un entrepôt de 8 000 travailleurs à Staten Island. Amazon alléguera que l'UAL et le National Labor Relations Board ont illégalement interféré avec le vote en compromettant le droit des employés à une élection libre et équitable, selon le document déposé. L'Amazon Labor Union affirme qu'Amazon a forcé les travailleurs qui tentaient de se syndiquer à Albany à organiser une élection de 1 000 électeurs en gonflant sa liste d'électeurs pour « remplir l'unité ». L'Amazon Labor Union (ALU) a remporté une victoire historique le 1er avril en devenant le tout premier syndicat à réussir à organiser les employés d'Amazon. Christian Smalls, motivé par ce qu'il considérait comme un mauvais traitement, a rallié ses collègues tout au long du processus et, en janvier 2022, a obtenu juste assez de voix pour se qualifier pour une élection officielle. Les travailleurs de l'entrepôt JFK8 d'Amazon ont voté en faveur de la syndicalisation par 2 654 voix contre 2 131.Les avocats d'Activision Blizzard mettent en avant la nature collaborative du développement de jeux vidéo, dans lequel les employés et les sous-traitants de tous les départements travaillent ensemble dans le but commun de produire le meilleur jeu possible, incluant même des captures d'écran de divers environnements de Diablo 4 dans leur dépôt. Activision Blizzard avance cet argument en dépit du fait que le mode de production collaboratif qu'ils décrivent ressemble clairement à celui de l'industrie du divertissement, majoritairement syndiquée.Activision Blizzard poursuit en affirmant que les employés du département d'assurance qualité ne partagent pas d'intérêts communs, car certains d'entre eux travaillent sur des jeux différents. Les bureaux d'Albany abritent l'équipe d'assurance qualité de Diablo, qui est divisée entre Diablo 2 Remastered et Diablo 4. En outre, les employés de l'AQ sont encore divisés en équipes spécifiques, travaillant directement avec d'autres départements de l'entreprise.L'entreprise a fait valoir que cette division empêche les employés de l'AQ de partager des intérêts communs, puisqu'ils travaillent avec des personnes différentes et que les fonctions de leurs rôles sont fluides. Activision Blizzard cite un cas spécifique dans lequel un membre du service d'assurance qualité a été temporairement réaffecté à un rôle de conception d'interface utilisateur, sans que son salaire ne soit modifié, comme preuve de la nature collaborative unique de l'industrie des jeux.Au contraire, Activision Blizzard affirme que les travailleurs du service d'assurance qualité partagent des intérêts communs avec les membres de l'équipe de développement des autres départements, citant leur volonté commune d'atteindre le même objectif et les outils similaires qu'ils utilisent dans leur travail quotidien. L'affirmation de la société s'appuie sur des précédents juridiques établis dans lesquels des ouvriers du service d'assurance qualité travaillant dans des usines n'ont pas pu former leur propre syndicat parce que leur travail était étroitement intégré à celui d'autres ouvriers.« Malheureusement, il n'est pas surprenant qu'une entreprise qui a essayé à plusieurs reprises de faire taire ses employés, notamment en cachant des rapports de violence sexuelle, veuille à nouveau museler la voix des travailleurs en essayant de les empêcher de voter lors d'une élection syndicale. Les travailleurs ont conclu qu'ils devaient se protéger de cet employeur abusif en s'unissant pour former un syndicat fort », a déclaré le groupe dénommé,« Au lieu de rester neutre, la direction d'Activision continue de présenter les mêmes arguments défaillants dans une tentative désespérée d'interférer avec le droit légal des travailleurs de prendre leurs propres décisions concernant la formation d'un syndicat et la négociation d'une convention collective », ont-ils ajouté. « Il est clair que les dirigeants de la société se sentent menacés par les travailleurs qui s'organisent. Nous avons confiance dans la réponse du NLRB à ces demandes, et nous continuerons à faire pression pour le droit des employés d'Activision Blizzard à se syndiquer sans délai. »L'approche d'Activision Blizzard dans cette affaire n'a rien d'extraordinaire. Elle correspond à la stratégie exposée dans un article de blog sur le site Web du cabinet d'avocats Duane Morris LLP, qui expose explicitement le danger des "micro-unités" et la manière de les arrêter. L'article encourage à « estomper les distinctions entre les micro-unités et le groupe plus large dans son ensemble », indique que les employeurs devraient « se concentrer sur l'interdépendance et l'imbrication de la fabrication du produit », et utilise même exactement le même argument concernant les travailleurs chargés du contrôle de la qualité dans les usines : « Les employés chargés du contrôle de la qualité qui passent la plupart de leur temps à interagir avec les employés de la production sur le terrain et qui participent à la résolution des problèmes ont de meilleures chances d'être inclus. »Tout cela pour dire que la stratégie d'Activision Blizzard n'est pas particulièrement intelligente, ni unique, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Si le NLRB rejette cette demande après une courte période de délibération, c'est toujours un succès pour Activision Blizzard, car le retard est le but recherché. Il est facile pour une entreprise de l'envergure d'Activision Blizzard d'épuiser les ressources d'un syndicat naissant, tout comme il est facile de se réorganiser rapidement pour mieux prévenir les futures campagnes de recrutement si les efforts de syndicalisation dans les bureaux d'Albany devaient échouer.Quel est votre avis sur le sujet ?