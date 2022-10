Pour résumer

Venez créer votre jeu sur le chat Developpez.com.

Il y aura un salon spécial pour tout ça, de toute façon, allez dans le salon où je serai ;-).

Si vous présentez votre projet sur le forum (ce qui est conseillé), préfixez le nom de la discussion par [WE-JV12] .

. Il n'y a pas de règle sur ce que vous faites, vous le faites pour vous ;-).

Seuls un thème et une idée de gameplay seront annoncés au début de l’événement.

Si vous êtes débutant, faites un jeu simple. Si vous ne savez pas comment débuter, ce tutoriel peut être une bonne piste.

J'aiderai comme je peux tout le monde, autant que je puisse aider.

IMPORTANT

Je suis heureux de vous annoncer que la douzième week-end de programmation de jeux vidéo aura bien lieu ! Celui-ci se tiendra le week-end s'étalant du. Inscrivez la date dans votre agenda afin de ne pas manquer l'occasion d'apprendre, d'expérimenter et de créer un jeu vidéo.Cet événement, ouvert à tous, se déroulant sur le chat de Developpez.com permet aux participants de se regrouper virtuellement et de passer un week-end intense dont le but est de créer un jeu vidéo. En effet, sur trois jours, les participants se livrent à une expérience conviviale, pleine de bonne humeur, durant laquelle ils vont produire un jeu vidéo de A à Z.C'est une occasion rêvée pour démarrer un nouveau projet, expérimenter, tester de nouveaux outils, ou encore, découvrir la programmation de jeux vidéo.Pour cette douzième édition, un thème et une idée de gameplay seront annoncés au début de l'événement. Ils ne sontobligatoires et il est libre aux participants de faire ceux qu'ils souhaitent. Ce ne sont juste que des indications pour ceux qui préfèrent avoir des contraintes supplémentaires.Comme vous l'avez déjà lu, le week-end sélectionné, pour cette douzième édition, est celui s'étalant du. Ainsi, l'événement débutera à 18 heures le vendredi 9 décembre. Pour communiquer, partager ou ne serait-ce que regarder l'avancement des autres, un salon sera spécialement ouvert sur le chat. C'est à partir de ce moment que les participants commenceront leur projet de jeu vidéo. Gardez à l'esprit que le week-end finit à 23 h 59, le dimanche 11 décembre 2022. C'est court, mais en même temps, c'est éprouvant. Soyez prêt !C'est un week-end sans contrainte. Vous réalisez le projet que vous voulez avec les outils que vous voulez. Vous pouvez donc prendre le langage de programmation que vous souhaitez, réaliser votre jeu grâce à un moteur de jeux vidéo ou en le programmant de A à Z.Toutefois, sachez que même en utilisant un moteur de jeux vidéo, réaliser un jeu en un week-end reste intense. Préparez-vous un minimum !Soyons encore plus clair : en un week-end, une personne « normale » créera durant 4 heures le vendredi soir, 8 heures samedi et 8 heures le dimanche. Cela fait 20 heures en tout, ce qui veut dire que le jeu doit être petit, simple et juste amusant à faire ;-). N'essayez pas de faire quelque chose de trop compliqué, c'est probablement plus intéressant de faire un mini jeu qui fonctionne correctement à la fin plutôt qu'un super MMORPG qui a simplement un écran de menu sans rien derrière ;-).Aussi, n'oubliez pas que ce n'est pas juste de la programmation. Il vous faudra certainement des sprites, des sons. Vous pouvez en trouver sur la page médias de la rubrique Aucune limite d'heures ou minimum. Vous venez quand vous voulez sur le chat pour partager votre code, vos images, vos conseils ou questions.Je serai, aussi souvent que possible, sur lependant le week-end afin d'aider ceux qui en ont besoin :-).Le but de ce week-end : aucun. Amusons-nous et changeons-nous les idées !Qui vérifiera que vous ne trichez pas ? Personne, ce n'est pas un concours. Vous pouvez travailler à plusieurs sur un projet, vous pouvez être seul, vous pouvez venir sur le chat pour trouver quelqu'un avec qui travailler.On commencera donc le vendredi 9 décembre à 18 heures et on arrêtera le dimanche à minuit !Vous pouvez retrouver les réalisations des années passées Notez aussi que c'est une occasion pour lesd'avoir différents développeurs à leurs côtés afin d'être guidé dans la réalisation d'un jeu. Profitez donc de cet événement pour vous lancer dans votre rêve, ou simplement, découvrir comment cela se passe.Vous pouvez présenter votre projet, parler de sa réalisation, donner des nouvelles de votre projet dans le sous-forum Projets . Afin qu'il soit plus simple pour les membres et pour moi-même, de repérer les projets réalisés au cours de cet événement, veuillez préfixer le nom de la discussion par. Comme vous avez pu le remarquer, je réalise des comptes-rendus pour présenter vos projets . Pour les visiteurs, je vous conseille de regarder le forum afin d'avoir des nouvelles et des versions jouables. En effet, lors du développement, on ne peut pas toujours vous répondre ou préparer une version jouable dans l'action. Par contre, tous les participants seront heureux de répondre à vos questions sur leurs jeux et de recevoir vos commentaires.Petite remarque sur le contenu des jeux et les discussions sur le chat de Developpez.com : tout ce que vous publierez devra respecter les règles du chat et la nétiquette.Merci et à ce week-end sur le chat de Developpez.com La page des médias , pour trouver plus facilement des ressources pour réaliser votre jeu.