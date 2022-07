« Le 20 juillet 2022, Mojang a décidé, sans prévenir, d'interdire purement et simplement toute intégration de la technologie blockchain et les NFTs dans Minecraft. Cette décision a complètement perturbé les plateformes de jeu émergentes basées sur le Web3 et construites sur cette technologie, comme NFT Worlds », déclarent les responsables de NFT Worlds.« Bonjour à tous ! Récemment, nous avons reçu des commentaires de membres de la communauté demandant des éclaircissements et de la transparence concernant la position de Mojang Studios et de Minecraft sur les NFTs et la blockchain. Nous voulions profiter de l'occasion pour partager notre point de vue selon lequel les intégrations de NFT avec Minecraft ne sont généralement pas quelque chose que nous allons soutenir ou autoriser », lit-on sur le site officiel de Minecraft.Alors que les joueurs ont longtemps été en mesure de faire payer l'accès aux serveurs Minecraft privés qu'ils contrôlent, les directives d'utilisation de la société soulignent que « tous les joueurs devraient avoir accès aux mêmes fonctionnalités » dans ces serveurs. Cela est en conflit avec le point principal des NFT, que Mojang caractérise comme la propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion, qui ne s'aligne pas avec les valeurs de Minecraft d'inclusion créative et de jouer ensemble.« Dans nos directives d'utilisation de Minecraft, nous expliquons comment un propriétaire de serveur peut faire payer l'accès, et que tous les joueurs doivent avoir accès aux mêmes fonctionnalités. Ces règles ont pour but de garantir que Minecraft reste une communauté où tout le monde a accès au même contenu. Les NFT, cependant, peuvent créer des modèles de rareté et d'exclusion qui sont en conflit avec nos lignes directrices et l'esprit de Minecraft. »NFT Worlds est une plateforme de jeux en crypto-monnaie lancée en octobre 2021. Elle a permis la mise en place d'un écosystème des premiers mondes interconnectés mais appartenant à des propriétaires indépendants et fonctionnant avec une seule monnaie de jeu unifiée, de dizaines de modes de jeu nouvellement développés pour Minecraft par des créateurs et de nouvelles possibilités gratuites pour les joueurs de gagner des objets simplement en appréciant et en jouant à ces jeux construits sur sa plateforme « le tout gratuitement tant que les joueurs possèdent une copie de Minecraft », précise l’équipe de NFT Words.NFT Worlds a donné au monde une vision de ce que les technologies Web3 pourraient apporter de positif aux jeux existants et nouveaux à l'échelle. À ce jour, NFT Worlds est composé de près de 200 équipes indépendantes de projets construits sur sa plateforme, avec un nombre de joueurs en croissance rapide de près de 100 000 joueurs inscrits et jouant activement à travers les mondes.Selon NFT Words, Microsoft, Mojang et Minecraft ont signalé qu'ils n'ont aucune considération pour les créateurs, les constructeurs et les joueurs « si à tout moment une nouvelle idée ou vision entre en conflit avec la politique interne ou les opinions de leur minorité de pouvoir ; indépendamment de leurs idéaux publics autour des créateurs et des développeurs qu'ils disent défendre. Ce n'est pas la première fois que Microsoft et Minecraft ont mis en place une nouvelle politique paralysante ou l'application de règles basées sur l'agenda sur les créateurs dans l'écosystème Minecraft, et certainement pas la dernière.Pour l'instant, les joueurs qui possèdent un monde NFT émis par NFT Worlds peuvent toujours utiliser sa graine aléatoire pour jouer dans Minecraft ou même accueillir des sessions multijoueurs dans cette carte, comme l'a confirmé un porte-parole de Microsoft. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, puisque le NFT lui-même n'a jamais fourni de droits exclusifs sur cette carte, pas plus que le fait d'écrire "Monde 1-1" sur un morceau de papier ne donne des droits de propriété sur le niveau emblématique de Super Mario Bros.En vertu des nouvelles règles de Microsoft, la blockchain NFT Worlds ne sera plus en mesure de se connecter à l'API de Minecraft. Cela signifie que les joueurs ne pourront plus facilement effectuer des paiements cryptographiques dans le jeu libellés en jeton $WRLD de NFT Worlds, ni profiter d'autres fonctionnalités codées à l'aide de l'API de NFT Worlds.L'équipe de NFT Worlds affirme qu'elle donnera la priorité à la « rétrocompatibilité avec les plugins et pratiques de développement de serveurs Minecraft existants » dans son prochain clone. Cela signifie que les créateurs devraient « continuer à construire le contenu de NFT Worlds » sur Minecraft, l'équipe se dit confiant qu'il fonctionnera avec le nouveau rebrandé jeu NFT Worlds quand il sera lancé.Grâce au nouveau CLUF de Mojang, cependant, tout autre développement lié à NFT Worlds dans Minecraft ne peut impliquer aucune « fonctionnalité basée sur la blockchain, le support NFT, ou la monnaie du jeu » pour le moment. Et puisque ce sont les caractéristiques centrales qui définissaient la valeur de NFT Worlds en tant qu'add-on, on ne sait pas exactement ce que les développeurs de NFT Worlds vont faire jusqu'à ce que leur nouvelle alternative Minecraft soit disponible.Voici, ci-dessous, un extrait de la publication de NFT WordsSource : NFT Words Que pensez-vous de la décision de Microsoft, de bannir les NFT de Microsoft ?L'attitude de NFT Words est elle compréhensible ?Que pensez-vous de l'idée de créer un nouveau jeu basé sur Minecraft ? Est -ce réalisable ?