Des joueurs font pression sur les éditeurs pour qu'ils abandonnent les projets de NFT





Les accusent les studios de jeux de vouloir se faire de l'argent plus facilement





Certains éditeurs ont néanmoins pris la décision de rester à l'écart des NFT

STALKER est une série de jeux de tir à la première personne avec des éléments de RPG (jeu de rôle) et d'action-aventure, développée par la société ukrainienne GSC Game World. Les événements du jeu se déroulent dans la zone d'exclusion de Tchernobyl du monde alternatif, en Ukraine, aujourd'hui. Le mois dernier, l'entreprise a annoncé que la prochaine version de STALKER intégrerait les NFT. Ainsi, dans le nouveau jeu, les joueurs pourront acheter et vendre des NFT d'articles tels que des vêtements pour leurs personnages. La société a annoncé que cette initiative constituait une "étape transformatrice" vers le métavers.Cependant, cette décision n'a pas emballé les fans du célèbre jeu. Au lieu de cela, le projet a suscité la rogne des joueurs, qui se sont ligués contre cette future version de STALKER. Selon ces derniers, le fabricant de jeux cherchait simplement à soutirer davantage d'argent aux joueurs. « Le studio abusait de sa popularité. C'est tellement évident que c'est fait pour le profit au lieu de simplement créer un beau jeu », a déclaré Christian Lantz, un joueur de STALKER qui vit en Ontario. De plus, un récent rapport indique qu'un nombre important de joueurs ont également menacé de boycotter le jeu si l'éditeur persiste dans son entreprise.La réaction a été si intense que le studio a rapidement fait marche arrière et a abandonné son projet de NFT. « Les gens se font vendre des mots à la mode. Ceux qui font la promotion des NFT dans les jeux essaient de vous vendre de l'huile de serpent », a déclaré Mutahar Anas, un joueur et YouTubeur comptant 3 millions d'abonnés. Nulle part ailleurs, la colère vis-à-vis des NFT n'a été plus grande que dans la communauté des jeux, où des affrontements ont de plus en plus éclaté entre les joueurs et les grands studios de jeux comme Ubisoft, Square Enix et Zynga. Dans de nombreux cas, les joueurs l'ont emporté, du moins pour l'instant.Ces derniers mois, au moins une demi-douzaine de studios de jeux ont révélé leur intention d'ajouter des NFT à leurs jeux ou ont dit qu'ils envisageaient de le faire. Les NFT s'appuient sur la technologie blockchain et apportent une preuve d'authenticité et de propriété. Selon les éditeurs de jeux, cela permet aux joueurs de disposer d'articles numériques uniques, ce qui peut enrichir ceux qui vendent les NFT sur les marchés en ligne. Les éditeurs de jeux estiment que les NFT pourraient en outre être transférés d'un jeu à l'autre à l'avenir, ce qui signifie que les objets d'une franchise de jeux pourraient affecter le "gameplay" d'une autre.Cela dit, les joueurs ont déclaré qu'ils considéraient cette initiative comme une prise d'argent flagrante. « Je déteste simplement le fait qu'ils continuent à vouloir nous escroquer par tous les moyens possibles », a déclaré Matt Kee, un joueur de 22 ans qui a manifesté sa colère sur Twitter ce mois-ci après que Square Enix, qui produit l'un de ses jeux préférés, "Kingdom Hearts", a déclaré qu'il se lançait dans les NFT. « Je ne vois nulle part mentionnée la façon dont cela profite au joueur, comment cela améliore le gameplay. C'est toujours une question de "comment puis-je faire de l'argent avec ça ?" », a-t-il ajouté.Une grande partie de leur ressentiment s'enracine dans l'empiètement des microtransactions dans les jeux vidéo. Au fil des ans, les fabricants de jeux ont trouvé de plus en plus de moyens de tirer profit des utilisateurs en leur faisant payer pour améliorer leurs personnages ou leur niveau de jeu à l'intérieur des jeux. Même si les gens avaient déjà payé 60 dollars ou plus pour un jeu, on leur demandait de débourser davantage pour des objets numériques tels que des vêtements ou des armes pour les personnages. Cette situation a suscité des explosions d'indignation chez les joueurs, qui ont ébranlé les sociétés de jeux vidéo.En décembre, Sega Sammy, le fabricant du jeu "Sonic the Hedgehog", a émis des réserves sur ses projets de NFT et de cryptomonnaie après des "réactions négatives" de la part des utilisateurs. Ubisoft, qui produit des titres tels que "Assassin's Creed", a déclaré avoir mal évalué le mécontentement de ses clients après avoir annoncé un programme NFT le mois dernier. Une vidéo YouTube sur le sujet n'a pas été appréciée par plus de 90 % des spectateurs. « Nous avons peut-être sous-évalué la force de la réaction négative », a déclaré Nicolas Pouard, vice-président d'Ubisoft, qui dirige la nouvelle initiative blockchain de la société française.Depuis plus d'un an, la cryptomonnaie est à son comble. La valeur des cryptomonnaies comme le bitcoin et l'ether a explosé. Les actifs basés sur la blockchain, comme les NFT, ont décollé. Jack Dorsey, cofondateur et ex-PDG de Twitter, a récemment rebaptisé l'une de ses entreprises Block en l'honneur de la blockchain, le système de registres distribués qui alimente les cryptomonnaies et les NFT. Mais pour certains, l'engouement pour les cryptomonnaies et les NFT est allé trop loin, trop vite. Les sceptiques affirment que les cryptomonnaies et les actifs connexes tels que les NFT sont des systèmes de Ponzi numériques.En outre, la ruée vers l'adoption de la cryptomonnaie dans les jeux a pris de la vitesse ces dernières années. Certains développeurs ont commencé à construire des jeux sur la blockchain, permettant aux joueurs de collecter facilement des actifs numériques et de prouver qu'ils les possèdent. L'un de ces jeux était "CryptoKitties", un succès de 2017 où les joueurs collectionnaient des chats numériques, dont certains se sont vendus à plus de 100 000 dollars. Pendant la pandémie, des jeux basés sur la blockchain comme "Axie Infinity", où les joueurs gagnent de l'argent en gagnant et en vendant des NFT, sont également devenus populaires.De plus grands studios de jeux essaient maintenant de se lancer dans l'action, bien que certains de leurs plans restent vagues. Ubisoft a été le premier grand éditeur de jeux à se lancer dans la cryptomonnaie. En décembre, il a annoncé une initiative connue sous le nom d'Ubisoft Quartz, introduisant trois séries de NFT sous la forme d'équipements numériques tels que des casques et des armes à feu. Les NFT étaient disponibles gratuitement dans le jeu de tir "Ghost Recon Breakpoint" pour les joueurs ayant atteint un certain niveau dans le jeu. Selon la société, les joueurs pouvaient conserver les objets ou les vendre sur des marchés tiers.« Jusqu'à présent, 10 000 portefeuilles numériques ont été connectés à la plateforme Quartz, même si Ubisoft n'a frappé que 3 000 NFT dans son premier lot. Ce qui suggère un appétit pour plus de NFT à l'avenir. Ubisoft prévoit à terme de prendre une part des ventes des futurs NFT. Nous passons d'un modèle économique centré sur un simple jeu à un modèle économique centré sur un écosystème dans lequel chaque joueur peut être partie prenante », a déclaré Pouard. Zynga, qui est sur le point d'être racheté par Take-Two, a engagé en novembre Wolf, un vétéran de l'industrie du jeu, pour diriger un effort de cryptomonnaie.« L'objectif était de créer de nouveaux jeux sur la blockchain, permettant aux joueurs d'acquérir, de posséder et de vendre facilement des NFT », a déclaré Wolf. Il a fourni peu de détails sur la façon dont l'effort fonctionnerait, y compris si les NFT pourraient être transférés entre les jeux Zynga. « Nous sommes encore en train de développer tout cela », a-t-il déclaré. Mais les joueurs considèrent que tout ceci est une manière pour les éditeurs de gagner de l'argent plus facilement.D'autres sociétés de jeux se sont lancées dans les NFT, faisant écho à la manière dont les cryptomonnaies peuvent générer de nouvelles richesses pour les utilisateurs. Ce mois-ci, Yosuke Matsuda, PDG de Square Enix, a expliqué dans une lettre ouverte que la création de jeux sur la blockchain permettrait aux joueurs de gagner de l'argent. « Cela deviendrait un thème stratégique majeur pour l'entreprise », a-t-il déclaré. Cependant, à mesure que le nombre d'annonces d'intégration des NFT dans les jeux s'empilait, cela faisait de plus en plus de mécontents dans la communauté des joueurs.Après que les utilisateurs se sont rebellés contre les plans cryptographiques de Sega Sammy, l'un de ses cadres aurait déclaré lors d'une réunion de direction le mois dernier : « si cela est perçu comme un simple moyen de gagner de l'argent, j'aimerais prendre la décision de ne pas poursuivre ». D'autres sociétés de jeux se sont prononcées contre les cryptomonnaies. Phil Spencer, responsable de la Xbox de Microsoft, a déclaré à Axios en novembre que certains jeux centrés sur le gain d'argent par le biais de NFT semblaient "exploitables" et qu'il éviterait de les mettre dans la boutique Xbox.Valve, qui possède la boutique de jeux en ligne Steam, a mis à jour ses règles l'automne dernier pour interdire les jeux basés sur la blockchain permettant d'échanger des cryptomonnaies ou des NFT. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, le développeur de la franchise "Fortnite", a déclaré que son entreprise se tiendrait à l'écart des NFT dans ses propres jeux parce que l'industrie était criblée d'"un mélange insoluble d'escroqueries". (Epic ne compte pas toutefois empêcher les développeurs de vendre des jeux basés sur la blockchain dans sa boutique en ligne.) Le retour de bâton n'a pas seulement touché les studios de jeux.Discord, une plateforme de messagerie populaire dans la communauté des joueurs, a fait marche arrière en novembre après que des utilisateurs ont menacé d'annuler leurs abonnements payants à cause d'une initiative sur les cryptomonnaies. Le PDG de Discord, Jason Citron, avait annoncé le projet sur Twitter, ce qui a provoqué le mécontentement. « Bien que je sois optimiste quant au fait qu'il y a beaucoup de choses cool qui se passent dans l'espace blockchain, il y a également beaucoup de problèmes », a déclaré Citron dans une interview.Matt Kee a déclaré qu'il continuerait à lutter contre les efforts des sociétés de jeux en matière de cryptomonnaie. La volte-face du développeur de STALKER sur les NFT lui a donné l'espoir que d'autres entreprises pourraient être influencées par l'opinion publique. « Cela me donne un bon sentiment que tout le monde s'exprime contre ce phénomène. Au cours des dix dernières années, nous avons vu toutes sortes de projets de ce genre apparaître, et nous en avons assez », a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ajout des cryptomonnaies et NFT dans les jeux vidéo ?Pensez-vous que les NFT sont un moyen pour éditeurs de jeux vidéo de gagner plus facilement d'argent ?