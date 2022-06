Après avoir été lancé plus tôt que prévu il y a quelques jours à peine,d'Activision Blizzard a fait la une des journaux pour une grande variété de raisons. L'une d'elle était la décision de ne pas faire sortir le jeu en Belgique ou aux Pays-Bas à cause de ses coffres-surprises.Un message partagé sur le subreddit, censé provenir d'un assistant technique d'Activision, explique aux joueurs : « malheureusement, les joueurs des Pays-Bas et de la Belgique ne pourront pas installer Diablo Immortal en raison des restrictions de jeu en vigueur dans ces pays ». « Les coffres-surprises du jeu sont contraires à la loi de votre pays, donc à moins que les restrictions sur les jeux d'argent ne changent, le jeu ne sera pas disponible aux Pays-Bas et en Belgique », a-t-il ajouté. Le message prévient également qu'il est illégal pour les citoyens de la Belgique et des Pays-Bas de télécharger le jeu à partir d'un autre pays. « Même si vous ne vous faites pas arrêter pour vos pratiques illicites, vous risquez d'être banni, bien que dans des situations similaires dans le passé où les coffres-surprises RNG étaient contraires à la loi dans certains pays, nous n'avons banni aucun joueur pour cela », ajoute le représentant.L'une des autres raisons pour lesquelles le jeu fait parler de lui est son modèle de microtransaction.est un jeu gratuit et, en tant que tel, propose un certain nombre de façons dont les joueurs peuvent soutenir son développement continu.Bien que cette approche soit plutôt courante de nos jours,a ajusté la conception du jeu pour rendre l’évolution du personnage sans micropaiement moins aisée. De plus, selon les calculs de la chaîne YouTube Bellular News, le système de monétisation unique du jeu est configuré de manière à faire de l'évolution au maximum des capacités des personnages une entreprise extrêmement coûteuse.Le nœud du problème, selon la récente vidéo de Bellular News, est quepermet aux joueurs d'acheter les gemmes légendaires. Ce sont l'un des trois piliers de progression des personnages aux côtés de l'équipement (qui peut être banal, rare, légendaire, avec des statistiques variées et dont on peut aussi augmenter le rang) et de l'expérience (qui permet de monter en niveau, jusqu’à 60, avant de passer au système de Parangon), et ils dictent la progression de niveau de fin de partie au-delà de ce qui est possible simplement en atteignant le niveau maximum de Diablo Immortal.À l'heure actuelle, les joueurs F2P ne peuvent pas gagner les gemmes légendaires les mieux notés, qui ne sont disponibles que via certaines des options de monétisation du jeu, et le maximum d'un personnage coûterait 110 000 $ dans l'économie actuelle du jeu.Matt et Michael de Bellular News soutiennent également que les gemmes légendaires de Diablo Immortal sont un système délibérément alambiqué, expliquant qu'il faudrait environ 10 ans de temps de jeu à un joueur Free-to-play pour équiper complètement un personnage dans l'itération actuelle du jeu. En plus, les gemmes légendaires s’obtiennent de manière aléatoire même pour les joueurs payant, car ils ne sont attribués qu'au hasard lors de l'achat de crêtes légendaires (qui ne sont rien d'autre que des coffres-surprises).Bien sûr, les microtransactions en général (les coffres-surprises en particulier) chez Blizzard ne sont pas nouvelles puisqu'on en trouve sur d'autres franchises développées par Blizzard. Toutefois, d’ordinaire, ces achats n'influent pas sur l'expérience de jeu en elle-même. Dans le cas de Diablo Immortal, les données changent entre ceux qui sont disposés à dépenser de l’argent et ceux qui veulent en profiter à la seule force de leur expérience.Face à ses coffres-surprises et à sa réputation de pay-to-win, le jeu subit déjà la colère de la communauté. Sur la plateforme Metacritic (qui collecte les notes attribuées aux albums de musique, jeux vidéo, films, émissions de télévision, DVD et livres dans les tests anglophones), bien que la note de Diablo Immortal côté presse est de 81/100 (8,1/10 donc), celui de la communauté est de 0,7. Ce qui en fait le troisième plus bas score pour un jeu Blizzard; seuls Warcraft III Reforged et World of Warcraft Classic: Burning Crusade Classic sont descendus plus bas (0.6 et 0.4, respectivement).Les critiques qui reviennent le plus ici concernent la partie endgame de Diablo Immortal, qui fait beaucoup plus ressentir le besoin des microtransactions, comme on a pu le voir plus haut. Les joueurs et joueuses mentionnent que ce besoin ne se fait pas ressentir en début de partie, mais qu’il arrive progressivement et devient envahissant à un niveau plus élevé.est désormais disponible sur iOS, Android et PC.vidéo d'analyse (dans le texte), Metacritic Quel est votre avis sur le sujet ?