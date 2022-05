Les applications de jeux mobiles ont réussi à soutenir cette croissance au lieu de la laisser stagner. Elles représentent aujourd'hui près des deux tiers du marché global, soit 61 % pour être précis. Qui plus est, les jeux mobiles connaissent une croissance plus rapide que le reste du marché, plus précisément 1,7 fois plus rapide, ce qui explique pourquoi ils représentent une part aussi importante de l'industrie globale.Beaucoup ont supposé que la croissance que les jeux mobiles avaient connue pendant l'ère de la pandémie ne serait pas durable à long terme, mais malgré cela, les téléchargements au premier trimestre 2021 étaient 45 % plus élevés que l'année précédente.En ce qui concerne les recettes, les utilisateurs ont déjà dépensé 1,6 milliard de dollars pour leurs jeux en 2022, soit 30 % de plus que ce qu'ils dépensaient avant la pandémie.Les périodes de confinement qui ont eu lieu au plus fort de la pandémie ont exposé les jeux mobiles à un public beaucoup plus large, et que ce public a trouvé la valeur de ces jeux suffisamment élevée pour continuer à les utiliser lorsqu'il reprend sa vie normale. Les jeux mobiles vont également à l'encontre de toutes les hypothèses précédentes concernant l'industrie, comme le fait que l'Asie soit le marché le plus chaud et que la démographie générale de ces jeux soit plutôt féminine, contrairement au public traditionnellement dominé par les hommes pour les jeux sur console, PC et autres.Source : Data AI Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Etes-vous fan des jeux mobiles ?