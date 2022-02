Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko et Bogdan Andreyev, originaires de Kansk, une ville de la région de Krasnoïarsk en Sibérie, ont été arrêtés à mi-parcours de l’année 2020 (au mois de juin) pour avoir accroché au bureau local du FSB des tracts politiques comprenant des slogans tels que "le FSB est le principal terroriste" et un soutien à Azat Miftakhov, un anarchiste qui a été condamné à six ans de prison. Les trois suspects avaient 14 ans au moment de leur arrestation. C’est suite à une fouille de leurs téléphones que les autorités vont découvrir des vidéos du projet de faire exploser un bâtiment virtuel du FSB qu’ils avaient construit dans Minecraft.Suite à leur arrestation, les concernés ont écopé de l’interdiction de se connecter à Internet. C’est en tout cas ce que suggère une publication de Pavel Chikov, de l'organisation de défense juridique Agora qui écrit sur Telegram au troisième trimestre de l’année précédente que «le premier tribunal militaire de district de Khabarovsk, lors d'une session dans la ville de Kansk, a annulé la détention provisoire de Denis Mikhailenko et l'assignation à résidence de Bogdan Andreyev. Andreyev sera autorisé à utiliser Internet pour lui permettre de terminer sa 9ème année [scolaire]. Mikhailenko s'est vu interdire l'accès à Internet. »Le tableau n’est pas sans faire penser aux mesures que la Chine prend en lien avec le secteur du jeu vidéo. Le gouvernement chinois via l'Administration nationale de la presse et des publications (SAPP), l'organe chargé de réglementer les jeux, a par exemple décidé en 2019 de renforcer sa législation autour des jeux vidéo. En effet, à ce jour en Chine les enfants âgés de moins de 18 ans n'ont le droit de jouer à des jeux vidéo que pendant 90 minutes par jour, avec un couvre-feu passé 22 heures qui dure jusqu’à 8 heures du matin le lendemain. Le couvre-feu s’appliquant 7 jours sur 7 tandis que l’obligation de limiter le temps consacré à des jeux à 90 minutes par jour ne s’applique que du lundi au vendredi. Les enfants pouvant jouer au maximum 3 heures par jour le weekend.De plus, les joueurs ont l’obligation de créer des comptes gaming avec leur vrai nom, document d’identification à l’appui. Par ailleurs la loi établit des limites de dépenses pour les DLC (contenus téléchargeables) et les microtransactions. La Chine applique une limite à ne pas dépasser comprise entre 28 $ et 57 $ par mois pour les microtransactions (achats d’objets, de skins et autres lootboxes). Montant ajusté en fonction de l’âge du joueur. La Chine a également édicté d'autres règles régissant la pratique des jeux vidéo dans le pays : les éditeurs de jeux doivent soumettre les jeux à un contrôle de contenu et de monétisation avant qu'ils ne puissent être distribués légalement. C'est afin de veiller aux respects de ces mesures que les autorités de régulation ont passé l’annonce au troisième trimestre de l’année 2020, de la mise en place d'un système d'authentification par nom réel pour les jeux vidéo. Toutes ces mesures sont prises dans le cadre de la lutte contre ce que les autorités du pays considèrent comme un « opium spirituel. » Sources : Moscow Times, Telegram Est-il possible de prévenir ces cas d’utilisation dangereuse des jeux vidéo ? Quelle approche préconisez-vous ?Que pensez-vous des recettes chinoises en la matière ?