Envoyé par sebastiano Envoyé par En effet, il y a de plus en plus d'enfants complètement largués dès le primaire mais qu'on laisse passer jusqu'au collège, par peur de blesser les parents. Les associations d'aides aux devoirs (je parle de bénévoles, pas d'entreprises type Acadomia) sont de plus en plus remplies de gamins qui ont du mal à faire des fractions simples alors qu'ils sont au collège. Et je ne parle pas des tables de multiplication à 1 chiffre qu'ils sont censés connaître sur le bout des doigts.

Envoyé par sebastiano Envoyé par C'est dramatique pour les générations à venir, et pour le coup c'est pas de la faute à telle ou telle élite qui confisque un savoir ou des outils. Être performant à l'école (même si le niveau global est en baisse) c'est avant tout une histoire d'éducation, donc de parents.

Envoyé par sebastiano Envoyé par La palanquée de gamins qui joue au foot en bas de chez moi, tous les soirs jusqu'à la fermeture du parc et 24/7 les week-ends, je me demande à quel moment ils ont le temps de faire leurs devoirs, aller se cultiver un minimum, faire autre chose que ça...

Ma mère fait partie de ces bénévoles. Elle arrive à en sortir certains de la spirale de l'échec. Pas tous, loin s'en faut. Le dernière fois, elle avait pris sous son aile un gamin qui n'amenait jamais ses devoirs, mais l'a fait progresser quand même sur les bases(genre les fractions) pendant quelques mois. Arrive un animateur payé par la mairie qui "va s'occuper personnellement de ce chenapan", le prend dans son bureau pendant 90 minutes, l'insulte parce-qu’il ne fait pas ses devoirs, et ma mère n'a jamais revu le gamin. Il est retombé dans la spirale de l'échec.Après, encore une fois, à l'époque de mes grands-parents, ce genre d'élève n'aurait jamais mis les pieds au collège. Des élèves brillants comme ma fille, donc, avaient le soutien exclusif des profs, et pouvaient progresser, alors qu'aujourd'hui ils doivent attendre.J'ai un doute(pas une certitude) : ne sont-ce pas ces élites qui poussent tout le monde au niveau bac dans le public, sans donner au public les moyens de ce genre d'ambitions, pendant qu'ils payent des profs particuliers haut de gamme et des écoles privées +++ à leurs propres rejetons?Encore une fois, ceux-là, à mon époque, il s’arrêtaient en 5ème. Aujourd'hui, on les fait passer en première, on dit que le niveau baisse, et donc qu'on peut se permettre de baisser les moyens de l'éducation nationale, et sous-payer les profs, ces incapables même pas foutus de gérer une classe ou certains pigent en 30 minutes le concept de fractions(ma fille et les 3 avec qui elle se tire la bourre), et ou d'autres n'ont toujours pas compris ce que c'était un chiffre.Et on accuse le jeu vidéo, parce-que pas assez de décideurs en ont fait leur passion. Avant, c'était le rock&roll, mais tous les décideurs d'aujourd'hui ont grandi avec le rock&roll, donc ils tapent sur le loisir de la génération d'après. J'ignore ce qui va succéder aux jeu vidéo pour mes petits enfants, et j'essayerait d'être un peu moins vieux con que ça.Je ne croie pas que jouer au football soit pire que de jouer aux jeux vidéos, honnêtement. On a tous des centres d’intérêts différents, pas incompatibles avec les études. Je veux juste dire que notre corps professoral, dans sa rémunération, dans sa sélection, dans sa formation, n'est pas armé pour cette noble mission de tirer tous les enfants vers le haut. Et que le jeu vidéo, comme le football, sont des boucs émissaires bien pratiques.