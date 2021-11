La réaction de Valve

La décision de justice

Wolfire Games, le studio indépendant créateur de la première vitrine numérique Humble Indie Bundle, a engagé une poursuite judiciaire contre Valve pour violation des règles antitrust. La plainte du studio, à l'origine de jeux tels que Overgrowth, affirme que Valve utilise son monopole sur le marché des jeux sur PC pour obliger les développeurs à payer des commissions onéreuses pour diffuser des jeux sur Steam, tout en supprimant illégalement la concurrence.« Valve abuse de son pouvoir de marché pour s'assurer que les éditeurs de jeux n'ont pas d'autre choix que de vendre la plupart de leurs jeux sur Steam Store, où ils sont soumis au péage de 30 % de Valve », affirme Wolfire Games dans une plainte déposée fin avril.Wolfire affirme que Valve contrôle désormais « environ 75 % » de l'ensemble du marché des jeux sur PC, récoltant un revenu annuel estimé à 6 milliards de dollars grâce à cette seule commission de 30 %, soit plus de 15 millions de dollars par an et par employé de Valve, en supposant que la société compte toujours environ 360 employés, comme elle l'a confirmé il y a cinq ans.La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de l'État de Washington, est centrée sur ce qu'elle considère comme une liaison illégale entre la plateforme de jeux Steam (qui permet de gérer la bibliothèque de jeux, les réseaux sociaux, le suivi des succès, les mods Steam Workshop, etc.) et la boutique de jeux Steam (qui traite les paiements en ligne et livre une copie du jeu). Après des années de croissance, la grande majorité des joueurs sur PC sont enfermés dans la plateforme Steam en raison des « immenses effets de réseau » et des coûts élevés de passage à une nouvelle plateforme PC, affirme la plainte.Cela fait de la plateforme « un élément indispensable pour les éditeurs de jeux », qui doivent avoir accès aux joueurs de Steam pour prospérer. Mais les jeux qui utilisent la plateforme Steam doivent également être vendus sur Steam Store, où Valve prélève 30 % de toutes les ventes. En transformant le monopole qu'il détient sur la plateforme en un « rôle de gardien » de la boutique, Valve « exerce un pouvoir extrême sur les éditeurs de jeux pour PC », ce qui entraîne une « augmentation légère, mais significative et non transitoire des prix » pour les développeurs par rapport à un marché véritablement concurrentiel affirme la plainte.L’action en justice comporte les plaintes de nombreux concurrents qui ont essayé de créer leurs propres plateformes pour s'attaquer au monopole de Steam, notamment CD Projekt Red, EA, Microsoft, Amazon et Epic - sans oublier les "purs distributeurs" qui possèdent des magasins sans plateforme comme GameStop, Green Man Gaming, Impulse et Direct2Drive. Mais l'action en justice fait valoir que les effets de verrouillage de Steam signifient qu'aucun de ces magasins n'a été en mesure d'entamer la position monopolistique de Valve, malgré de nombreuses tentatives bien financées. Même l'Epic Games Store, qui a dépensé des centaines de millions de dollars pour obtenir des exclusivités et des jeux gratuits, n'a qu'une part de marché « légèrement supérieure à 2 % », selon une analyse citée (notons tout de même que lors d'une interview en juin dernier, Tim Sweeney d'Epic a estimé à 15 % cette part de marché).« L'échec de ces entreprises à concurrencer de manière significative la plateforme de jeux Steam montre qu'il est pratiquement impossible, d'un point de vue économique, de concurrencer la plateforme de jeux Steam », affirme la plainte. « La plateforme de jeux Steam a bien consolidé sa domination sur le marché des plateformes de jeux pour PC de bureau et, compte tenu de ses effets de réseau uniques et puissants, il est peu probable que cela change ».La plainte admet que Valve propose une méthode permettant aux éditeurs de vendre des jeux de la plateforme Steam sur des vitrines autres que le Steam Store. Un éditeur peut demander à générer des clefs Steam gratuites, qui peuvent ensuite être vendues sur des plateformes concurrentes susceptibles de prendre une commission plus faible que Steam lui-même. Mais Valve impose des limites importantes à cette fonctionnalité, qui « [truque] le programme Steam Keys de manière à ce qu'il serve d'outil pour maintenir la domination de Valve », selon l'action en justice.Cela inclut une « règle de parité des prix » qui indique aux éditeurs que « les clefs Steam ne peuvent pas être vendues sur d'autres sites à moins que le produit ne soit également disponible à l'achat sur Steam à un prix qui ne soit pas plus élevé que celui proposé sur tout autre service ou site Web ». Selon la plainte, Valve se réserve également le droit de refuser les demandes de clefs si l'éditeur demande un « nombre extrême de clefs et [n'offre] pas aux clients de Steam un bon rapport qualité-prix » - les définitions précises des termes "extrême" et "bon rapport qualité-prix" étant déterminées que par Valve.L'éditeur a fait valoir à plusieurs reprises dans son dossier qu'il n'a « aucune obligation de distribuer des clés Steam, et encore moins de permettre aux développeurs d'utiliser des clés Steam pour réduire leurs prix Steam dans d'autres magasins ».Le système de clé gratuite, selon le dépôt judiciaire de Valve, est conçu comme un moyen de « [donner] aux développeurs un moyen gratuit de vendre (ou de distribuer) un nombre raisonnable d'exemplaires de leurs jeux compatibles Steam ». Dans cet esprit, les restrictions sur les prix hors Steam pour ces clés « empêchent les développeurs de tirer parti de l'investissement de Valve dans Steam ». Les directives de prix et de quantité « empêchent les développeurs d'éroder de grandes quantités de ventes sur Steam, dont Valve prend en charge 100 % des frais de création et de maintenance, mais fournit gratuitement aux utilisateurs ».Valve a également souligné que les lois antitrust n'imposent « aucune obligation à Valve de faciliter la concurrence avec elle-même » et souligne la jurisprudence à cet effet. « Valve n'a pas non plus le devoir de continuer à offrir des [clés gratuites], de les accorder en nombre illimité, ou de permettre aux développeurs de les utiliser pour vendre des jeux compatibles Steam dans d'autres magasins moins chers que sur Steam ».Dans sa réponse, Valve défend également sa commission de 30 %, affirmant qu'il n'y a aucune preuve réelle que cela sort de l'ordinaire. Valve reproche à Wolfire de n'avoir présenté aucun fait pour étayer son affirmation selon laquelle la commission de base de 30 % de Steam pour les ventes de jeux est supérieure à ce qui serait disponible sur un marché plus « concurrentiel ». Au lieu de cela, Valve dit : « Les plaignants ne peuvent rassembler qu'une généralisation selon laquelle l'économie prédit que la commission de 30 % de Valve aurait dû diminuer au fil du temps ».Valve souligne qu'il n'a pas augmenté ses frais de base depuis « le début de Steam alors qu'il n'avait aucune part de marché, et donc pas le pouvoir de facturer autre chose qu'un prix compétitif ». Au contraire, en 2018, Steam a réduit ses frais pour les jeux à revenus élevés, une décision que la société suggère « d’exposer l’opposé d'une commission supraconcurrentielle ».Le fait que les frais de 30 % de Steam soient plus élevés que ceux de concurrents comme Epic Games Store est le reflet du fait que « le marché considérerait Steam comme supérieur … ce qui est cohérent avec la capacité de Valve à exiger des prix plus élevés », a déclaré Valve dans sa réponse. À l'appui de cela, Valve cite des lignes du propre procès de Wolfire décrivant la réaction des consommateurs lorsque le jeu Borderlands 3 n'était pas disponible sur Steam.« Les plaignants n'allèguent pas un comportement illégal, un préjudice antitrust, un pouvoir de marché ou des marchés antitrust apparemment durables pour deux produits distincts », conclut le dossier de Valve. « Au contraire, ils attaquent un service intégré apprécié des consommateurs dans un marché concurrentiel ».Valve recherche l'un des deux résultats ici : soit un rejet pur et simple du procès pour n'avoir fait aucune réclamation durable, soit que le procès de Wolfire soit en pause jusqu'à ce que les réclamations des défendeurs individuels dans l'affaire soient traitées par arbitrage selon les termes de Steam Subscriber Agreement.Un juge fédéral a accepté la requête de Valve visant à rejeter cette action en justice contre Steam, affirmant que le plaignant Wolfire Games n'avait pas établi les faits de base nécessaires d'abus de position dominante pour faire avancer l'affaire.Le juge du district ouest de Washington, John Coughenour, a déclaré qu'aucune vente liée illégale ne pouvait avoir lieu car le magasin et la plateforme Steam « constituent un produit unique au sein de la plateforme de jeu intégrée et du marché des transactions ». En effet, les revenus des ventes de jeux sur la boutique Steam servent directement à soutenir les services « gratuits » disponibles sur la plateforme. Et dans les rares cas où des jeux vendus ailleurs utilisent la plateforme Steam, Valve permet aux développeurs de créer des clés gratuites pour permettre cette intégration, évitant ainsi tout préjudice potentiel.Le juge Coughenour a également déclaré que Wolfire n'avait pas démontré que les frais standard de 30% de Valve sur Steam étaient « supraconcurrentiels ». Au contraire, ces frais de 30% sont restés constants depuis que les téléchargements numériques étaient à un « stade naissant », bien avant que Wolfire n'affirme que Steam est devenu « dominant » sur le marché en 2013.Le juge Coughenour note que Wolfire n'a pas réussi à établir comment le prétendu pouvoir de monopole de Valve a causé un préjudice direct au développeur. Par exemple, même si le tribunal a accepté les arguments de Wolfire selon lesquels les actions de Valve ont entraîné une prétendue 1 réduction de la production et de la qualité » dans l'industrie, la plainte initiale « ne fournit pas de faits décrivant comment Wolfire a directement souffert » en conséquence.Source : décision de justice