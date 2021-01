Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence

Cette sanction fait suite à une enquête de quatre ans, dans le cadre de la répression par la Commission européenne des entraves transfrontalières au commerce en ligne dans les États membres.Valve n'a pas reconnu avoir commis de faute et a été condamné à une amende de 1,66 million d'euros. Les amendes infligées aux cinq éditeurs de jeux vidéo – Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media, qui fait partie d'Embracer Group AB, et ZeniMax – ont été réduites de 10 à 15 % après qu'ils ont admis leurs torts.La Commission, l'exécutif européen, a déclaré que les pratiques de ces sociétés empêchaient les consommateurs européens de faire leurs achats sur un marché européen de plus de 17 milliards d'euros., a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, dans un communiqué.La commissaire européenne chargée de la concurrence a déclaré que Valve et chaque éditeur ont convenu bilatéralement de géobloquer certains jeux vidéo pour PC provenant de l'extérieur d'un territoire spécifique, ce qui touche une centaine de jeux vidéo.Qu'en pensez-vous ?La sanction est-elle proportionnelle à l'infraction commise ?