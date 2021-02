Un législateur de l'Illinois a une nouvelle réponse à la récente flambée de carjacking dans la région de Chicago, interdisant un jeu vidéo populaire.Le représentant de l'État démocratique, Marcus Evans, a pointé du doigt "Grand Theft Auto", qui dépeint des scènes de vols violents de voitures, de vols et d'activités criminelles en général, comme une source d'inspiration pour ce qui se passe dans son quartier d'origine. "Grand Theft Auto", dont le premier opus est sorti en 1997, est le principal problème, a-t-il déclaré.Evans a déclaré qu'il prévoyait de présenter un projet de loi interdisant la vente du jeu dans l'Illinois.« "Grand Theft Auto" et d'autres jeux vidéo violents viennent dans l'esprit de nos jeunes et perpétuent la normalité du carjacking », a déclaré Evans. « Le carjacking n'est pas normal et le carjacking doit cesser ». « Le projet de loi interdirait la vente de certains de ces jeux qui font la promotion des activités dont nous souffrons dans nos communautés », a indiqué Evans.Evans a également remercié lundi l'activiste communautaire Early Walker d'avoir lancé « Operation Safe Pump », dans laquelle des équipes de sécurité patrouillent dans les stations-service, pour protéger les gens pendant qu'ils pompent de l'essence. Il a récemment été étendu à d'autres villes voisines, un policier à la retraite ayant été pris pour cible de carjacking la semaine dernière.Walker était d'accord avec la conclusion d'Evans sur le jeu, dans lequel les joueurs volent des voitures dans le cadre d'un complot plus vaste de crime organisé.« Le représentant Evans et moi avons effectué des recherches et conclu que ces très jeunes contrevenants de carjacking sont grandement influencés par le jeu vidéo Grand Theft Auto », a déclaré Walker. « Je crois vraiment qu'il y a un soutien bipartisan pour interdire la vente de ce jeu dans l'Illinois ».Walker a déclaré qu'il avait contacté plusieurs législateurs d'État pour interdire le jeu vidéo après avoir remarqué des similitudes dans les incidents locaux de détournement de voiture et les actions que les joueurs peuvent effectuer dans le jeu vidéo.« J'ai l'impression que ce jeu est devenu un énorme problème dans ce spectre », a déclaré Walker. « Lorsque vous comparez les deux, vous constatez de fortes similitudes en ce qui concerne ces vols de voiture ».Outre la lutte contre le vol de voiture, le projet de loi modifie également la définition d'un « jeu vidéo violent » en une définition dans laquelle les joueurs « contrôlent un personnage du jeu vidéo qui est encouragé à perpétuer la violence interhumaine dans laquelle le joueur tue ou cause autrement de graves préjudice physique ou psychologique à un autre humain ou à un animal. »Les agents du CPD ont répondu à 218 carjacking en janvier, a indiqué la police.Plus tôt dans l'année, une étude nomméemenée sur dix ans a indiqué l'absence de lien entre les jeux vidéo et la violence.Certains internautes ont déjà réagi à cela. Ironisant, l'un d'eux déclare : « C'est un bon point, GTA V est sorti et,, 7 ans plus tard, il y a une augmentation des carjacking. Qui peut contester cela? »Et un autre d'indiquer que :« L'idée de limiter ce que les gens regardent ou écoutent n'est guère nouvelle. Pendant des années, les dirigeants ont cherché à limiter les jeux vidéo et la musique rap comme causes de crime ou d'érosion des valeurs familiales. L'idée est que le gouvernement peut réglementer ce que vous appréciez et modifier vos désirs et vos actions. C'est l'expression ultime de la théorie paternaliste de la gouvernance. Ce n'est pas seulement une limite aux impulsions criminelles mais s'étend aux impulsions alimentaires comme les lois Big Gulp. Il y a de véritables problèmes de choix individuel qui sont écartés dans de telles mesures. Cependant, lorsqu'il s'agit d'interdire les jeux vidéo, il y a aussi des problèmes de liberté d'expression dans la réduction des formes d'expression artistique et sociale.« Le carjacking augmente parce qu'il n'y a pas suffisamment de dissuasion. Il est traité comme un exercice passionnant ou un frisson par les jeunes. Interdire la vente de GTA aura à peu près autant d'impact sur le carjacking qu’interdire la vente de Call of Duty réduira les guerres mondiales ou interdire la vente de Minecraft réduira les «foules» qui détruisent les structures.« Ce que ces projets de loi accomplissent n'est pas une réduction de la criminalité mais une protection politique. Cela donne l'apparence de l'action des législateurs qui ne veulent pas prendre d'action plus décisive ou plus directe. Il est plus facile de blâmer un jeu vidéo que les politiques d'application de l'État ou de la ville ».Source : FoxAvez-vous déjà joué à GTA ? À quel âge avez-vous commencé ?Avez-vous l'impression d'être devenu plus violent en jouant à GTA en particulier ou à d'autres jeux violents en général ?Que pensez-vous des conclusions des élus qui veulent lancer un projet de loi parce qu'ils voient des similitudes entre le vol de voitures et les actions effectuées dans le jeu ?