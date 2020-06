Robert Kotick, PDG d'Activision Blizzard

Le fonds d'investissement CtW, un actionnaire d'Activision Blizzard, une entreprise américaine de développement et d'édition de jeux vidéo, dénonce cette semaine la rémunération élevée Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard. Cette décision précède le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants prévu le 11 juin prochain. « Au cours des quatre dernières années, le PDG d'Activision Blizzard, Robert Kotick, a reçu plus de 20 millions de dollars d'actions / options combinées par an », écrit le groupe d'investissement CtW dans une lettre déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) cette semaine.CtW, qui travaille avec des fonds de pension parrainés par les syndicats pour dénoncer « le comportement irresponsable et contraire à l'éthique des entreprises et la rémunération excessive des dirigeants », a déclaré que la rémunération excessive de Kotick est particulièrement préoccupante à la lumière de la vague de près de 800 licenciements que l'entreprise a déployés en 2019. Ces licenciements ont été mis en œuvre dans le cadre de l'annonce de "résultats record en 2018" pour Activision et se seraient concentrés sur des "équipes de non-développement" qui n'étaient plus nécessaires.Pour CtW, Activision Blizzard trouve plusieurs façons d'enrichir inutilement son PDG. Le groupe d'investissement critique le salaire du PDG en ces termes : « Au cours des quatre dernières années, le PDG d'Activision Blizzard, Robert Kotick, a reçu plus de 20 millions de dollars d'actions / options combinées par an. Ces subventions en actions ont toujours été supérieures au salaire total (la somme du salaire de base, de la prime annuelle et de la rémunération en actions) des PDG de sociétés similaires. Plus précisément, au cours des quatre dernières années, Kotick a reçu 96,5 millions de dollars cumulativement en attributions combinées d'actions et d'options seulement ».« En seulement 2019, il a reçu plus de 28 millions de dollars en capitaux propres combinés, consistant principalement en options (plus de 20 millions de dollars). Bien que les subventions en actions qui dépassent le salaire total des entreprises homologues soient répréhensibles dans la plupart des cas, cela est particulièrement préoccupant dans ce cas, car les employés d'Activision Blizzard sont confrontés à l'insécurité de l'emploi à la suite de licenciements de 800 employés en 2019 et gagnent généralement moins du tiers de 1 % des revenus du PDG, avec certains employés, comme un développeur junior, qui gagnent moins de 40 000 $ par an tout en vivant dans des zones à coût élevé comme le sud de la Californie ».Dans une déclaration fournie à GameSpot, un porte-parole d'Activision Blizzard a défendu le taux de rémunération de Kotick, soulignant que la capitalisation boursière totale d'Activision Blizzard est passée de moins de 10 millions de dollars à plus de 53 milliards de dollars sous la direction de Kotick. « Pendant le mandat de Kotick, qui est le PDG qui a le plus durée à son poste dans une société de technologie cotée en bourse, la capitalisation boursière d'Activision Blizzard est passée de moins de 10 millions de dollars à plus de 53 milliards de dollars ».Il poursuit en disant que « au cours des cinq dernières années, le cours de l'action d'Activision Blizzard a surpassé le S&P 500 de plus de 120 % et au cours des 20 dernières années, sous la direction de Kotick, le cours de l'action d'Activision Blizzard a surpassé le S&P 500 de plus de 11 000 %. Plus de 90 % de la rémunération de Kotick est basée sur la performance, et il a livré une valeur exceptionnelle pour les actionnaires d'Activision Blizzard. Nos taux de dilution des actions restent parmi les plus bas de notre groupe de pairs ».Sources : Lettre de CtW Qu'en pensez-vous ?