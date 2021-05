Le moteur de jeux vidéo Unreal Engine 5 est disponible en accès anticipé

Nanite : un mécanisme de streaming des géométries afin de réduire le nombre de polygones et d'appels à des fonctions de dessin. De plus, ce mécanisme permet de réduire le temps de travail à passer sur les normal maps et sur la création des différents niveaux de détails (Level Of Detail, LOD) des modèles ;

Lumen : un nouveau moteur de rendu des lumières capable de gérer les modifications d'éclairage de la scène et ce, même pour les lumières indirectes. Le temps de création des cartes de lumières sera fortement réduit et le rendu vu dans l'éditeur sera identique au rendu final sur PC ou console ;

un nouveau système pour la création de monde ouvert avec division automatique des niveaux et permettant à des créateurs de travailler sur une même région simultanément ;

l'éditeur d'animation change aussi et les animations de cette démonstration ont été réalisées directement dans le moteur, en temps réel. Grâce aux nouveaux outils , il est possible de créer des animations correspondant aux spécificités de l'environnement ;

un nouveau système sonore « MetaSounds » revisitant la façon de sonoriser le jeu.

La prochaine évolution majeure du moteur de jeux vidéosera son passage en version 5. Déjà en 2020 avait dévoilé une démonstration bluffante des capacités du moteur. Le rendu, en temps réel, pouvait être réalisé par une. En voici la vidéo :Mais pourquoi se limiter à une simple vidéo, alors que Epic Games permet aux créateurs de jeux vidéo de tester Unreal Engine 5. En effet, ce dernier est accessible en accès anticipé (à comprendre que ce n'est que pour tester et évidemment pas prêt pour créer un jeu vidéo). Pour l'occasion, la société a dévoilé une nouvelle démonstration, nommée « Valley of the Ancient » que vous pouvez découvrir ci-dessous :Et que vous pouvez aussi modifier dans le moteur, car le projet est aussi fourni. Pour accéder à Unreal Engine 5, il suffit d'avoir un compte Unreal Engine (gratuit) et d'aller sur ce site Le moteur Unreal Engine 5 devrait être disponible au cours des premiers mois de 2022. Cette nouvelle version apporte plusieurs grosses nouveautés :La nouvelle version s'annonce grandiose et il est dorénavant possible de la tester.