Microsoft porte la part des développeurs sur les ventes de jeux à 88 %





Microsoft a-t-il enfin trouvé le moyen de rivaliser avec Steam ?

Jeudi, Microsoft a réitéré son engagement à rendre les jeux vidéo plus accessibles sur son système d'exploitation Windows 10. Cela a commencé par un blogue publié par Matt Booty, responsable de Microsoft Studios. Dans ce billet, Booty a parlé en termes généraux de ce que sera la Xbox sur PC à l'avenir. Mais plus important, il a également confirmé que l'entreprise réduisait la part qu'il perçoit sur les ventes de jeux sur Windows Store. À partir du 1er août, Microsoft ne prendra que 12 % des ventes de jeux sur Windows Store. Les développeurs et les éditeurs recevront les 88 % restants.« Dans le cadre de notre engagement à donner à tous les créateurs de jeux sur PC les moyens d'aller plus loin, à partir du 1er août, la part des développeurs dans le revenu net des ventes de jeux PC du Microsoft Store passera de 70 à 88 %. Un partage des revenus clair et sans condition signifie que les développeurs peuvent proposer plus de jeux à plus de joueurs et en retirer un plus grand succès commercial », a annoncé Matt Booty dans son billet de blogue. Cela correspond à la commission d'Epic pour son magasin . Et c'est beaucoup plus favorable que les 30 % de Valve pour Steam.Il faut toutefois noter que Valve réduit sa commission à 20 % dans le cadre des jeux qui atteignent un certain seuil de vente. En effet, Valve prélève toujours 30 % sur les ventes réalisées dans sa boutique Steam, pourcentage qui est ramené à 25 % lorsque les ventes atteignent 10 millions de dollars, puis à 20 % pour chaque vente au-delà de 50 millions de dollars. Le but, tout à fait évident, de Microsoft à travers la réduction de sa part sur les ventes de jeux PC est de concurrencer efficacement Epic et mettre davantage de pression sur Valve pour qu'il réduise sa part des ventes de jeux sur la boutique Steam.Ces changements ne concerneront que les jeux sur PC et non les jeux sur console Xbox dans la boutique de Microsoft. Bien que Microsoft n'ait pas expliqué pourquoi il ne réduit pas les 30 % qu'il prend sur les ventes de jeux Xbox, c'est probablement parce que le modèle économique des consoles est entièrement différent de celui des PC. Microsoft, Sony et Nintendo subventionnent le matériel pour rendre les consoles plus abordables et proposent des offres marketing en échange d'une part de 30 % sur les ventes de logiciels. Cependant, Microsoft doit fournir davantage d'efforts s'il veut faire de l'ombre à Steam.Cette initiative pourrait en effet rendre le Windows Store légèrement plus compétitif lorsqu'il s'agit d'attirer des logiciels de jeux. Mais il a encore un long chemin à parcourir s'il veut développer son service de distribution de jeux sur PC. À en croire le billet de blogue de Booty, c'est exactement ce qui est prévu. « Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais d'après la réponse des joueurs et des développeurs de jeux PC, nous pensons que nous allons dans la bonne direction pour cette communauté avec les investissements que nous faisons», a déclaré Booty.« Nous n'avons jamais été dans une meilleure position en tant qu'organisation pour offrir des services aux joueurs sur PC », a ajouté le responsable de Microsoft Studios.En fait, malgré cette réduction de revenus plus importante, Steam continue de dominer l'esprit et la part de marché des développeurs, mais beaucoup ne pensent pas que les 30 % de frais soient justes. Une enquête récente menée auprès de 3 000 professionnels de l'industrie du jeu a révélé qu'une grande partie des développeurs de jeux ne pensent pas que Steam mérite ses 30 % de réduction de revenus. La décision de Microsoft ne fera qu'accroître la pression sur Valve. La concurrence de Steam reste un défi de taille, mais Microsoft et Epic ont du mal à convaincre les développeurs de jeux de référencer des titres dans leurs boutiques.Epic a tenté de créer des exclusivités pour attirer les développeurs, mais une grande partie des difficultés de Microsoft est liée au fait qu'il a forcé les développeurs de jeux à utiliser UWP (Universal Windows Platform) dans le passé, et Windows Store qui existe aujourd'hui. En effet, les développeurs souhaitent que l'entreprise se débarrasse définitivement des applications UWP qui ne fonctionnent pas aussi bien que les programmes traditionnels (Win32). Il faudrait également mettre à jour l'interface utilisateur et résoudre les problèmes d'authentification qui empiètent souvent sur l'expérience des joueurs sous Windows.La société pourrait également profiter de cette occasion pour établir une connexion plus étroite entre sa boutique et le service d'abonnement Xbox Game Pass. Il faut noter que Microsoft a finalement commencé à prendre en charge les jeux Win32 traditionnels dans sa boutique il y a quelques années, mais ce changement n'a pas aidé Windows Sotre à concurrencer Steam. La réduction de 12 % pourrait inciter davantage de développeurs à référencer leurs jeux dans la boutique de Microsoft, surtout si l'entreprise parvient à améliorer l'expérience des utilisateurs finaux.« Avec une meilleure fiabilité des installations et des vitesses de téléchargement plus rapides au cours des prochains mois », a déclaré Booty. La refonte du Windows Store pourrait ouvrir la voie aux développeurs pour qu'ils puissent soumettre n'importe quelle application Windows à la boutique, y compris les navigateurs comme Chrome ou Firefox. Ces améliorations de la boutique pourraient même permettre l'intégration de plateformes commerciales tierces dans les applications, ce qui constituerait un changement important par rapport à cette réduction de 12 %.Au-delà de la boutique, l'on estime que Microsoft doit encore améliorer de manière significative les jeux sur PC. La Xbox Game Bar a été une amélioration bienvenue, mais des services comme Steam et Discord sont bien plus populaires que les alternatives de Microsoft. C'est peut-être ce qui explique le récent positionnement de la firme de Redmond pour racheter Discord. Ce dernier a finalement interrompu les négociations, déclarant qu'il souhaiterait continuer en tant qu'entreprise autonome. Les plus grands jeux sur PC sont également confrontés à une forte augmentation du nombre de tricheurs et de pirates informatiques.Sur ce point, Windows ne ferait pas assez pour aider les studios de jeux à protéger leurs jeux. Microsoft a encore beaucoup à dire sur ses projets pour PC et sur les améliorations générales de Windows dans les mois à venir. Dans son billet de blogue jeudi, Booty a évoqué une seconde moitié de 2021 prometteuse.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'augmentation de la part des développeurs par Microsoft ?Selon vous, qu'est-ce qui manque au Windows Store pour concurrencer efficacement Valve (Steam) ?