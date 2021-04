La violence meurtrière et l'extrémisme violent

Activités ou recrutement terroristes

Les menaces explicites et/ou crédibles de violence de masse (c'est-à-dire les menaces contre un groupe de personnes, un événement ou un lieu où des personnes se réuniraient)

Direction ou appartenance à un groupe haineux connu

Exécution ou complicité d'activités sexuelles non consensuelles et/ou d'agression sexuelle

Exploitation sexuelle d'enfants, telle que la manipulation d'enfants et la sollicitation/distribution de matériel sexuel destiné aux mineurs

Actions qui compromettraient directement et explicitement la sécurité physique de la communauté Twitch, telles que des menaces de violence lors d'un événement Twitch

Menaces explicites et/ou crédibles contre Twitch, y compris le personnel de Twitch.

Twitch a élaboré une politique de conduite hors service afin de dissuader les utilisateurs de commettre des infractions graves hors ligne ou sur d'autres services Internet, lit-on dans un billet de blog publié mercredi par l'entreprise. La plateforme qui est populaire parmi les joueurs de jeux vidéo a déclaré qu'en vertu de ses nouvelles règles, elle prendrait des mesures d'application contre ce genre d’infractions qui posent un « risque substantiel pour la sécurité » de sa communauté. Les personnes faisant l'objet d'une enquête pour violation de cette politique s'exposent à des sanctions allant jusqu'à la suspension indéfinie de leur compte.« Prendre des mesures contre des comportements répréhensibles qui se produisent entièrement en dehors de notre service est une approche nouvelle, tant pour Twitch que pour l'industrie en général, mais c'est une approche que nous croyons - et que vous nous avez fait comprendre - qu'il est crucial de mettre en place », a déclaré la société dans son billet de blog.Les grandes sociétés de médias sociaux Facebook Inc. et Twitter Inc. concentrent en grande partie leurs règles et leurs mesures d'application sur le contenu et l'activité de leurs services, avec des exceptions pour certains individus ou organisations qu'elles ont désignés comme dangereux ou violents.Twitch prenait auparavant en compte les comportements hors service liés à des incidents sur le site, comme le harcèlement sur d'autres plateformes de médias sociaux. La société a déclaré qu'elle avait également pris des mesures contre des comportements graves en dehors de son service, comme lorsqu'elle a suspendu indéfiniment le compte de l'ancien président américain Donald Trump après qu'une foule de ses partisans a pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier. La plateforme n'a pas hésité, par le passé, à bannir des streamers populaires pour des activités inappropriées en cours de diffusion, mais la société n'avait jusqu’alors pas adopté une approche à grande échelle.Il existe deux catégories d'infractions hors service, selon la nouvelle règle. La première implique le harcèlement, que ce soit sur Twitch ou en dehors. Il peut s'agir de quelqu'un qui harcèle une personne sur Twitch et qui continue ensuite à la harceler sur une autre plateforme comme Twitter. La deuxième catégorie comprend les infractions qui sont considérées comme un « risque substantiel pour la sécurité de la communauté Twitch ». En voici quelques exemples donnés par le service de streaming de jeux :L'entreprise a déclaré que les utilisateurs pourront signaler de tels comportements, mais qu'elle pourra également enquêter sur des cas de manière proactive, par exemple s'il existe un rapport d'information vérifié indiquant qu'un utilisateur a été arrêté. Twitch dit qu’il s'appuierait davantage sur les forces de l'ordre dans les cas "hors service" et qu’il s'associait dorénavant à un cabinet d'avocats d'investigation pour soutenir son équipe interne. L'entreprise n'a pas souhaité donner le nom de ce cabinet.Les nouvelles normes s'appliqueront même si la cible des comportements hors ligne n'est pas un utilisateur de Twitch ou si l'auteur n'était pas un utilisateur lorsqu'il a commis les actes. Les auteurs de ces actes se verront également interdire l'enregistrement d'un compte Twitch. Le billet de blog dit également que la société ne prendrait des mesures qu'en présence de preuves concrètes :« Des communautés fortes reposent sur la confiance et nous mettons en place un processus rigoureux pour nous permettre de mener des enquêtes de manière approfondie, équitable et sensible. Nous ne prendrons des mesures que lorsqu'il existe des preuves, qui peuvent inclure des liens, des captures d'écran, des vidéos de comportements hors Twitch, des entretiens, des dépôts de plainte auprès de la police ou des interactions, qui ont été vérifiées par notre équipe d'intervention des forces de l'ordre ou nos enquêteurs tiers », poursuit-elle.L'entreprise a aussi indiqué que, dans les cas où le comportement s'est produit dans un passé lointain, où les utilisateurs ont fait l'objet d'une réhabilitation, comme un séjour dans un établissement correctionnel, et où ils ne présentent plus de danger pour la communauté, elle pourrait ne pas prendre de mesures. Elle a déclaré qu'elle partagerait les mises à jour avec les parties concernées, mais qu'elle ne partagerait pas les mises à jour publiques concernant les actions menées dans le cadre de cette politique.La société a également créé une adresse électronique, OSIT@twitch.tv , pour que les personnes puissent envoyer de la documentation concernant les activités d'un streamer. Les informations envoyées à cette adresse resteront confidentielles, a précisé l'entreprise. Elle a toutefois précisé que les autorités judiciaires devaient être contactées en premier lieu si cela s'avérait nécessaire. Twitch prévient qu'elle bannira les utilisateurs qui abusent de l'adresse électronique en envoyant un grand nombre de réclamations frivoles ou en encourageant d'autres personnes à le faire.Twitch informera l’utilisateur qui fait l’objet d’enquête dans certains cas. Cependant, dans les cas liés à des comportements illégaux, il se peut qu’il ne soit pas en mesure d'alerter la personne impliquée afin de préserver les preuves. Twitch ne prendra aucune mesure contre le compte d'un utilisateur tant que l’enquête ne sera pas terminée, et n'émettra une mesure d'exécution que si la société est en mesure de confirmer la preuve d'un acte répréhensible.Source : Twitch Que pensez-vous des nouvelles règles de Twitch qui s’appliquent en dehors de son site ?Pensez-vous que les nouvelles règles de Twitch constituent vraiment la solution contre les comportements illicites sur Internet ?