Twitch Prime devient Prime Gaming pour préciser aux titulaires de comptes Amazon Prime Qu'ils en bénéficient au même titre que Prime Music et Prime Video 6PARTAGES 6 0 Amazon a acquis Twitch, le service de streaming vidéo, en août 2014 pour près d'un milliard de dollars. Twitch a prospéré depuis et continue d'être un leader du marché dans le domaine de la diffusion en direct de jeux vidéo malgré la concurrence de YouTube. En septembre 2016, Amazon a lancé Twitch Prime, un service qui fournissait des fonctionnalités premium aux abonnés Amazon Prime. Ces fonctionnalités premium comprenaient la diffusion en continu sans publicité, du contenu complémentaire gratuit et même des remises sur les jeux. Cette fois-ci, Amazon a annoncé que Twitch Prime devient Prime Gaming, un nom qui correspond à d'autres produits et services Amazon tels que Prime Video et Prime Music.



Selon un courriel envoyé par Twitch à ses partenaires, Twitch et Amazon changeront Twitch Prime en Prime Gaming pour « rendre les choses plus claires » pour les membres et aligner l'image de marque du service avec d'autres produits Amazon tels que Prime Music et Prime Video.



« Après quatre ans, Twitch Prime sera renommé Prime Gaming pour permettre aux membres Prime Gaming de découvrir plus clairement tous les avantages de jeu offerts par leur abonnement, y compris le contenu indispensable pour les jeux les plus joués au monde et des abonnements mensuels gratuits pour vous aider à grandir. votre audience parmi les millions de membres d'Amazon Prime dans le monde.



« Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Plus d'opportunités!



« Cela signifie plus de chances d'augmenter votre audience auprès de tous les types de joueurs de la base de membres Amazon Prime et des opportunités de figurer dans les futures promotions Prime Gaming. »



Twitch Prime fait partie des nombreux avantages dont bénéficient les membres d'Amazon Prime, notamment Prime Music et Prime Video. Mais comme il portait un nom complètement différent, Twitch Prime ne correspondait pas exactement à la liste des avantages standard de l'entreprise et n'avait pas la même association que les autres produits et abonnements. Avec le nouveau nom Prime Gaming, le service devrait s'intégrer parfaitement dans une liste d'avantages Amazon Prime.



Prime Gaming est une évolution qui va permettre aux abonnés de profiter de contenus gratuits. Les bonus comprennent des DLC et des jeux PC que l’on pourra garder à vie. Amazon a expliqué que ce mois-ci, plus de 20 jeux gratuits sont disponibles avec Prime, notamment :

SNK 40th Anniversary Collection Metal Slug 2 Sengoku 3 King of the Monsters Ironclad Shock Troopers 2n Squad Baseball Stars 2 The King of Fighters 2002 Samurai Shodown II Blazing Star Pulstar Art of Fighting 2 Fatal Fury Special The king of Fighters 2000 Shaq Fu : A Legend Reborn Warsaw Dead in Vinland Treachery in beatdown City NeuroVoider Dungeon Rushers Truberbrook Blazing Chrome Chroma Squad





En tant que membres, les utilisateurs de Prime Gaming bénéficient de jeux gratuits mensuels et du butin en jeu (pour des jeux populaires tels que «Grand Theft Auto Online», «Apex Legends», «Red Dead Redemption 2» et plus encore). Précisons que le service fonctionnait de la même façon lorsqu'il était baptisé Twitch Prime. Les avantages spécifiques à Twitch restent également les mêmes, y compris le badge de chat premium et les émoticônes supplémentaires. À l'avenir, cependant, Amazon va supprimer Twitch du nom du programme.



« Il n'y a rien de négatif à propos de Twitch », a déclaré Larry Plotnick, directeur de Prime Gaming. « Nous adorons Twitch. Nous sommes toujours très étroitement associés à eux. Mais l'objectif ici est vraiment d'atteindre un public aussi large que possible, d'atteindre autant de joueurs que possible. »



Prime Gaming ajoutera bientôt d'autres titres adaptés aux familles à sa liste, y compris du contenu en jeu pour « Roblox ». Amazon précise d'ailleurs que les utilisateurs pourront conserver ces jeux PC en permanence, même s'ils annulent leur abonnement.



« Aujourd'hui, nous avons plus de 50 éléments de contenu disponibles pour les clients, 30 éléments de contenu pour le jeu et 20 autres jeux gratuits que les gens peuvent télécharger et conserver pour toujours », a déclaré Plotnick. « Ce sont donc les grands changements. »



Amazon n'indique pas exactement le nombre de membres Prime Gaming actifs (en termes de personnes qui utilisent les avantages), mais Amazon compte plus de 150 millions de membres Prime dans le monde, et chacun de ces membres peut avoir cet abonnement de jeu.



« Notre objectif est de créer de la valeur pour les joueurs et de créer de la valeur pour les développeurs de jeux », a déclaré Plotnick. « Cela a toujours été un objectif de Twitch Prime depuis sa création. Nous avons élargi cette audience. Je pense que la plus grande partie du changement de nom n'est pas un changement de nom, mais une reconnaissance du fait que notre public que nous touchons est beaucoup plus large que le public de Twitch. Le public de Twitch est merveilleux. C’est une marque fantastique. Mais nous nous sommes développés dans les jeux mobiles et occasionnels et les jeux familiaux comme Roblox, par exemple. »



« Si vous pensez à Prime Video et Prime Reading, Prime Gaming est tout simplement une solution naturelle », a-t-il déclaré. « Le message que nous voulons vraiment faire passer aux clients de Prime est que Prime offre des avantages dans tous les divertissements numériques, qu'il s'agisse de films, de musique, de lecture ou maintenant de jeux - que nous avons cette vue complète de l'espace de divertissement ».



Les avantages pour les développeurs ?



En ce qui concerne les avantages de Prime Gaming pour les développeurs, Plotnick a déclaré que c'était une bonne chose pour les petits studios indépendants de présenter leurs jeux à des millions de clients.



« Les petits studios sont l'épine dorsale de cette industrie, ce sont eux qui créent le prochain Minecraft ou le prochain Fortnite. L'un de nos plus grands facteurs de différenciation, du point de vue de l'acquisition et de l'engagement des joueurs, est que les jeux se battent pour se faire remarquer et acquérir des clients », a déclaré Plotnick. « Il n’existe que très peu de moyens pour y parvenir. Nous pouvons utiliser les actifs qu'ils créent pour leurs jeux, les fournir gratuitement et les mettre à la disposition de notre marketing auprès de centaines de millions de clients sur Amazon et plus de 150 millions de membres Prime afin d’amener les joueurs soit à le jeu pour la première fois, soit à nouveau, les fidéliser s'ils ont quitté le jeu. Et puis du point de vue du joueur, ils obtiennent quelque chose que les autres n'ont pas dans le jeu. C’est important, car les jeux sont devenus si sociaux. »



Plotnick a déclaré que l'engagement qui provient d'abonnements tels que Prime Gaming peut revenir pour produire une « monétisation en aval » pour les développeurs qu'ils n'auraient pas autrement.



« C’est un élément essentiel pour eux », a-t-il déclaré. « En tant que développeur, je donne mon jeu gratuitement. Je tire des revenus de cela ou du marketing pour la propriété intellectuelle. Ce marketing peut m'aider à acquérir des clients qui génèrent de la valeur plus tard. »



Source :



Et vous ?



Disposez-vous d'un compte Amazon Prime ?

Que pensez-vous de cette décision d'Amazon ? Cela peut-il contribuer à éclairer les titulaires de compte Amazon Prime et par ricochet augmenter l'audience de Prime Gaming ? Amazon a acquis Twitch, le service de streaming vidéo, en août 2014 pour près d'un milliard de dollars. Twitch a prospéré depuis et continue d'être un leader du marché dans le domaine de la diffusion en direct de jeux vidéo malgré la concurrence de YouTube. En septembre 2016, Amazon a lancé Twitch Prime, un service qui fournissait des fonctionnalités premium aux abonnés Amazon Prime. Ces fonctionnalités premium comprenaient la diffusion en continu sans publicité, du contenu complémentaire gratuit et même des remises sur les jeux. Cette fois-ci, Amazon a annoncé que Twitch Prime devient Prime Gaming, un nom qui correspond à d'autres produits et services Amazon tels que Prime Video et Prime Music.Selon un courriel envoyé par Twitch à ses partenaires, Twitch et Amazon changeront Twitch Prime en Prime Gaming pour « rendre les choses plus claires » pour les membres et aligner l'image de marque du service avec d'autres produits Amazon tels que Prime Music et Prime Video.« Après quatre ans, Twitch Prime sera renommé Prime Gaming pour permettre aux membres Prime Gaming de découvrir plus clairement tous les avantages de jeu offerts par leur abonnement, y compris le contenu indispensable pour les jeux les plus joués au monde et des abonnements mensuels gratuits pour vous aider à grandir. votre audience parmi les millions de membres d'Amazon Prime dans le monde.« Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Plus d'opportunités!« Cela signifie plus de chances d'augmenter votre audience auprès de tous les types de joueurs de la base de membres Amazon Prime et des opportunités de figurer dans les futures promotions Prime Gaming. »Twitch Prime fait partie des nombreux avantages dont bénéficient les membres d'Amazon Prime, notamment Prime Music et Prime Video. Mais comme il portait un nom complètement différent, Twitch Prime ne correspondait pas exactement à la liste des avantages standard de l'entreprise et n'avait pas la même association que les autres produits et abonnements. Avec le nouveau nom Prime Gaming, le service devrait s'intégrer parfaitement dans une liste d'avantages Amazon Prime.Prime Gaming est une évolution qui va permettre aux abonnés de profiter de contenus gratuits. Les bonus comprennent des DLC et des jeux PC que l’on pourra garder à vie. Amazon a expliqué que ce mois-ci, plus de 20 jeux gratuits sont disponibles avec Prime, notamment :En tant que membres, les utilisateurs de Prime Gaming bénéficient de jeux gratuits mensuels et du butin en jeu (pour des jeux populaires tels que «Grand Theft Auto Online», «Apex Legends», «Red Dead Redemption 2» et plus encore). Précisons que le service fonctionnait de la même façon lorsqu'il était baptisé Twitch Prime. Les avantages spécifiques à Twitch restent également les mêmes, y compris le badge de chat premium et les émoticônes supplémentaires. À l'avenir, cependant, Amazon va supprimer Twitch du nom du programme.« Il n'y a rien de négatif à propos de Twitch », a déclaré Larry Plotnick, directeur de Prime Gaming. « Nous adorons Twitch. Nous sommes toujours très étroitement associés à eux. Mais l'objectif ici est vraiment d'atteindre un public aussi large que possible, d'atteindre autant de joueurs que possible. »Prime Gaming ajoutera bientôt d'autres titres adaptés aux familles à sa liste, y compris du contenu en jeu pour « Roblox ». Amazon précise d'ailleurs que les utilisateurs pourront conserver ces jeux PC en permanence, même s'ils annulent leur abonnement.« Aujourd'hui, nous avons plus de 50 éléments de contenu disponibles pour les clients, 30 éléments de contenu pour le jeu et 20 autres jeux gratuits que les gens peuvent télécharger et conserver pour toujours », a déclaré Plotnick. « Ce sont donc les grands changements. »Amazon n'indique pas exactement le nombre de membres Prime Gaming actifs (en termes de personnes qui utilisent les avantages), mais Amazon compte plus de 150 millions de membres Prime dans le monde, et chacun de ces membres peut avoir cet abonnement de jeu.« Notre objectif est de créer de la valeur pour les joueurs et de créer de la valeur pour les développeurs de jeux », a déclaré Plotnick. « Cela a toujours été un objectif de Twitch Prime depuis sa création. Nous avons élargi cette audience. Je pense que la plus grande partie du changement de nom n'est pas un changement de nom, mais une reconnaissance du fait que notre public que nous touchons est beaucoup plus large que le public de Twitch. Le public de Twitch est merveilleux. C’est une marque fantastique. Mais nous nous sommes développés dans les jeux mobiles et occasionnels et les jeux familiaux comme Roblox, par exemple. »« Si vous pensez à Prime Video et Prime Reading, Prime Gaming est tout simplement une solution naturelle », a-t-il déclaré. « Le message que nous voulons vraiment faire passer aux clients de Prime est que Prime offre des avantages dans tous les divertissements numériques, qu'il s'agisse de films, de musique, de lecture ou maintenant de jeux - que nous avons cette vue complète de l'espace de divertissement ».En ce qui concerne les avantages de Prime Gaming pour les développeurs, Plotnick a déclaré que c'était une bonne chose pour les petits studios indépendants de présenter leurs jeux à des millions de clients.« Les petits studios sont l'épine dorsale de cette industrie, ce sont eux qui créent le prochain Minecraft ou le prochain Fortnite. L'un de nos plus grands facteurs de différenciation, du point de vue de l'acquisition et de l'engagement des joueurs, est que les jeux se battent pour se faire remarquer et acquérir des clients », a déclaré Plotnick. « Il n’existe que très peu de moyens pour y parvenir. Nous pouvons utiliser les actifs qu'ils créent pour leurs jeux, les fournir gratuitement et les mettre à la disposition de notre marketing auprès de centaines de millions de clients sur Amazon et plus de 150 millions de membres Prime afin d’amener les joueurs soit à le jeu pour la première fois, soit à nouveau, les fidéliser s'ils ont quitté le jeu. Et puis du point de vue du joueur, ils obtiennent quelque chose que les autres n'ont pas dans le jeu. C’est important, car les jeux sont devenus si sociaux. »Plotnick a déclaré que l'engagement qui provient d'abonnements tels que Prime Gaming peut revenir pour produire une « monétisation en aval » pour les développeurs qu'ils n'auraient pas autrement.« C’est un élément essentiel pour eux », a-t-il déclaré. « En tant que développeur, je donne mon jeu gratuitement. Je tire des revenus de cela ou du marketing pour la propriété intellectuelle. Ce marketing peut m'aider à acquérir des clients qui génèrent de la valeur plus tard. »Source : Amazon Disposez-vous d'un compte Amazon Prime ?Que pensez-vous de cette décision d'Amazon ? Cela peut-il contribuer à éclairer les titulaires de compte Amazon Prime et par ricochet augmenter l'audience de Prime Gaming ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème