Paysage : un monde ouvert avec ses propres traditions et ses paysages artisanaux, détaillés et variés (désert, landes, forêts, jungles, montagnes, etc.) ;

Une histoire peu conventionnelle avec des sous-courants psychologiques et philosophiques ;

Internationalisation : traduction en allemand et en anglais, qui sont toutes les deux prononcées par des professionnelles ;

Des personnages aux multiples facettes, crédibles, avec des ambitions et des motivations propres ;

Gameplay : des mécanismes de survie et des combats difficiles ;

un système de compétences remanié avec des classes et de nouvelles capacités ;

Un système de logement permettant au joueur de concevoir sa propre maison.

Travailler dans les jeux vidéo fait-il rêver ?

Développeur informatique, option jeu vidéo : durée de formation 3 ans. La première année permet de maîtriser les bases d'un langage informatique (C, C++, Python). En deuxième et troisième années, on apprend des langages informatiques (web, mobile, base de données, etc.…) ;

durée de formation 3 ans. La première année permet de maîtriser les bases d'un langage informatique (C, C++, Python). En deuxième et troisième années, on apprend des langages informatiques (web, mobile, base de données, etc.…) ; Management & Business, option jeux vidéo et esport : durée de formation 3 ans. A l'issue de cette formation, on possède la maîtrise de tous les concepts fondamentaux du business (marketing, commercial, gestion, communication, digital) liés au jeu vidéo. Avec une solide culture du domaine du jeu vidéo et des nouvelles technologies ;

durée de formation 3 ans. A l'issue de cette formation, on possède la maîtrise de tous les concepts fondamentaux du business (marketing, commercial, gestion, communication, digital) liés au jeu vidéo. Avec une solide culture du domaine du jeu vidéo et des nouvelles technologies ; Graphiste digital, option jeu vidéo : durée de formation 3 ans. La formation de graphiste digital forme pour travailler dans toutes les entreprises qui ont besoin de graphistes autour du jeu vidéo ;

durée de formation 3 ans. La formation de graphiste digital forme pour travailler dans toutes les entreprises qui ont besoin de graphistes autour du jeu vidéo ; Game Artist : durée de formation 5 ans. A l'issue de cette formation, l’apprenant est capable de créer de nouveaux univers et de maîtrise les techniques traditionnelles et les outils spécialisés pour le jeu vidéo ;

durée de formation 5 ans. A l'issue de cette formation, l’apprenant est capable de créer de nouveaux univers et de maîtrise les techniques traditionnelles et les outils spécialisés pour le jeu vidéo ; Technical Artist : durée de formation 5 ans. Le "Technical Artist" est un nouveau métier dans le secteur des jeux vidéo. Il confère une double compétences en développement de jeux et en game art.

Alors que le débat sur les motivations pour faire carrière dans les jeux vidéo continue d'alimenter les coulisses de cette industrie, des passionnés du jeu, après avoir longtemps développé pendant leur temps libre, un mod pour ce jeu qu'ils ont appelé Enderal, publient un dernier correctif pour le mod et dévoilent un projet de jeu qui leur est propre.est une série de jeux vidéo de rôles et d'actions se déroulant dans un univers de fantasy. Publiée pour la première fois en 1994, elle est connue pour la richesse de son univers ainsi que pour la grande liberté donnée aux joueurs dans l'exploration et la progression de son personnage. Elle compte à ce jour plusieurs épisodes dont,. Egalement connu sur le nom Skyrim,est le cinquième opus de la série de jeux, aprèset. Le jeu met le joueur dans la peau d'un inconnu, qui a tenté de quitter le pays de Bordeciel, ce qui est interdit à moins d'en avoir l'autorisation. Le pays est alors déchiré par une guerre civile qu'une invasion de dragons belliqueux ne ferra qu'empirer. Le personnage incarné par le joueur s'avère en fait être le dernier « Enfant de Dragon » qui, ayant découvert ses pouvoirs, est le seul être capable de mettre fin à ce conflit.En 2016, une équipe de moddeurs a sorti un jeu : Enderal un mod pour The Elder Scrolls V qu'ils ont développé pendant leur temps libre et qui a été plébiscité presque universellement. Développé de manière non commerciale par SureAI, l'équipe derrière le célèbre mod Oblivion décrit Enderal comme étant une modification du jeu Skyrim qui se déroule dans son propre monde avec son propre paysage, ses propres coutumes et son histoire. Il offre un monde ouvert et immersif, que le joueur peut explorer, des systèmes de compétences, des mécanismes de jeu révisés et une histoire sombre. Les atouts principaux de ce mod sont :Plutôt cette année, SureAI, l’équipe de développement du mod dea publié un nouveau correctif : Enderal 1.6.4.0, tout en annonçant qu’il s’agissait du dernier correctif pour ce mod. La raison étant l’indisponibilité dû au temps consacré pour le projet commercial de l’équipe. « Le nouveau correctif 1.6.4.0 est maintenant disponible ! Ce correctif sera le dernier pour Enderal, car nous n'avons plus autant de temps libre pour continuer à le corriger ! Cela signifie également que nous ne créerons pas de portage pour Skyrim Special Edition », a annoncé SureAI ce 17 janvier. « Nous travaillons actuellement sur un nouveau projet commercial qui, nous l'espérons, sera annoncé cette année ».Alors qu’on constate que des développeurs de jeux talentueux atteignent bien souvent le sommet de leur art, certaines langues estiment que l’industrie des jeux vidéo est l’un des secteurs les plus ingrats du monde professionnel. Un membre du club déclare : « les jeux vidéo font rêver pleins de jeunes qui se disent : quand je serai grand, je serai concepteur de jeux vidéo. Mais en fait, c'est l'un des métiers les plus ingrats du monde ». Le membre du club connu sur le pseudonyme pcaboche estime que les salaires ne sont pas conséquents au regard des compétences exigées, associés à cela une ambiance de travail difficile du fait d’une sollicitation intense lors des journées de travail dans ce secteur.Hadok, un autre membre du club déclare : « le salaire est très souvent misérable en France. J'ai commencé pour ma part à 2000 euros brut. Vu la masse de compétences et des tâches demandées, c'est insignifiant quand on a un BAC+5. Au départ, je pensais que je m'en ficherais, mais j'ai vite eu le sentiment de ne pas être reconnu pour mon travail. Les salaires à l'étranger sont souvent meilleurs, et l'expérience bien mieux reconnue. Aujourd'hui, je travaille à l'étranger, dans un studio prestigieux, et je gagne au moins autant voir souvent plus que mes camardes de promotion dans d'autres secteurs comme la finance ». « Il faut beaucoup de diplômes. On demande beaucoup aux personnes qui travaille dans ce secteur. Si vous ne faites pas l'affaire, il y a 100 mecs derrière vous prêts à prendre votre place. Cela dit, certains studios donnent leur chance a des personnes non diplômées (surtout au UK), pour peu qu'elles puissent prouver qu'elles peuvent faire le travail. Mais je dirais que la norme est quand même un bac+5, et l'expérience facilite l'obtention d'emploi », ajoute-t-il.Une étude effectuée l’année dernière révèle que l'industrie des jeux vidéo offre désormais un grand nombre de débouchés avec de belles perspectives en France comme à l'étranger. Désormais classée devant celle des livres avec une progression annuelle de 10 % et ses 159 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020, le jeu vidéo est aujourd’hui le 1er secteur de divertissement (devant la musique et le cinéma). Le syndicat des éditeurs de logiciels de jeux vidéo (SNJV) indique que huit Français sur dix jouent aux jeux vidéo.Le dynamisme observé ces dernières années dans le secteur des jeux vidéo profite à l'emploi. Plus de 23 000 postes sont liés aux jeux vidéo, tous domaines confondus (production, édition, distribution, management ). Rien qu'en production, précise Julien Villedieu, délégué général du SNJV, « 5 000 postes en 2015 ont été créés par les studios, à raison d'une croissance de 800 postes par an en moyenne ».En France, il existe des formations permettant aux passionnés des jeux vidéo d’en faire un métier. Parmi ces formations, nous pouvons citer :Sources : SureAI Êtes-vous d’avis que le secteur de jeux vidéo est un domaine ingrat ?Êtes-vous un développeur de jeux vidéo ? Conseilleriez-vous quelqu'un à faire carrière dans le jeu vidéo ?Quel est votre avis sur le succès des développeurs de Enderal ?