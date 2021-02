Microsoft s'apprête à rendre son service de streaming de jeux vidéo disponible sur les navigateurs web,

après les restrictions imposées par Apple

le Xbox Game Pass pour console : un accès illimité à plus de 100 jeux à télécharger sur Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X ;

un accès illimité à plus de 100 jeux à télécharger sur Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X ; le Xbox Game Pass pour PC : il regroupe une autre sélection de plus de 100 jeux à télécharger sur Windows ;

il regroupe une autre sélection de plus de 100 jeux à télécharger sur Windows ; le Cloud gaming : plus de 100 jeux accessibles sur Android en streaming ;

plus de 100 jeux accessibles sur Android en streaming ; le Xbox Live Gold : il permet de jouer en ligne sur console et offre des jeux gratuits chaque mois ;

il permet de jouer en ligne sur console et offre des jeux gratuits chaque mois ; l’abonnement EA Play : il intègre les anciens jeux EA et 10 heures d’essai sur les nouveaux titres (à partir du 10 novembre sur console, décembre sur PC) ;

il intègre les anciens jeux EA et 10 heures d’essai sur les nouveaux titres (à partir du 10 novembre sur console, décembre sur PC) ; les « avantages » du Xbox Game Pass Ultimate qui proposent des extensions, consommables ou des offres de partenaires.

étant donné que beaucoup d’enfants téléchargent les applications sur App Store, les contrôles parentaux sont très efficaces pour protéger les enfants, mais vous devez aussi faire votre part. Sachez donc que nous gardons un œil sur les enfants ;

l'App Store est un excellent moyen d'atteindre des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Si l'application est créée juste pour la famille et amis, l'App Store n'est pas le meilleur moyen de le faire. Il est recommandé d'utiliser Xcode pour installer l’application sur un appareil ou d'utiliser la distribution Ad Hoc disponible pour les membres du programme de développement d’Apple ;

la divergence d’idées est fortement soutenue sur l'App Store, à condition que les applications respectent les utilisateurs ayant des opinions divergentes et que la qualité de l'expérience soit excellente. Apple rejette les applications donc le contenu ou le comportement semble excessif ;

si on tente de tromper le système (par exemple, en essayant de déjouer le processus d'examen, de voler les données des utilisateurs, de copier le travail d'un autre développeur, de manipuler les évaluations ou la découverte de l'App Store), les applications des auteurs de tels actes seront retirées de l’App Store et ils seront expulsés du programme des développeurs ;

il incombe aux développeurs de vous assurer que tout ce qui se trouve dans leur application est conforme à ces directives, y compris les réseaux publicitaires, les services d'analyse et les SDK tiers.

xCloud, encore appelé Xbox Cloud Gaming, est le service de jeu par cloud de Microsoft. Officiellement annoncé en Octobre 2018, une démo du service a été présentée en mars 2019 montrant le jeu de course Forza Horizon 4 sur un smartphone Android avec une manette Xbox One. À la base, le service est conçu pour être utilisé sur smartphone, soit avec des commandes sur l'écran tactile, soit avec la manette Xbox One en Bluetooth.Selon certaines sources, Microsoft s'apprête à rendre son service de streaming de jeux vidéo disponible sur les navigateurs web. Les joueurs auront toujours besoin d'une manette Xbox pour jouer sur la version du navigateur xCloud, que les employés testent sur Google Chrome et Microsoft Edge. Notons que Google et Microsoft ont annoncé un peu plus tôt la prise en charge de la fonction de sécurité "Control-flow Enforcement Technology" d'Intel sur leurs navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge.En effet, la fonction de sécurité CET d'Intel est conçue pour protéger les données des utilisateurs contre les attaques de la programmation orientée retour (ROP) et de la programmation orientée saut (JOP). Selon Intel, ces attaques de type ROP et JOP sont dangereuses et particulièrement difficiles à détecter ou à prévenir, car elles modifient le comportement normal d’un programme pour exécuter le code malveillant. Intel a collaboré activement avec Microsoft et d'autres partenaires industriels pour lutter contre ces types d’attaques en utilisant la technologie CET comme complément aux précédentes solutions implémentées. Le service de streaming de jeu de Microsoft qui est officiellement commercialisé à 12,99 euros par mois regroupe plusieurs offres :Microsoft n'a pas pu lancer son service xCloud sur l'App Store en raison des restrictions imposées par Apple. Rappelons qu' Apple a refusé de publier sur iOS l'app de jeu xCloud de Microsoft , évoquant des violations de ses politiques. « L'app Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs », avait déclaré un porte-parole d'Apple. « Avant d'être disponibles sur notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables et équitables aux développeurs ».Dans un communiqué, Apple a déclaré : « Nos clients apprécient les excellentes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent dans l'absolu être lancés sur l'App Store tant qu'ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparaissant dans les graphiques et recherches ». Afin d’être validé sur l'App Store, les applications pour iOS doivent respecter les consignes d'examen d’Apple. Voici, ci-dessous, quelques-unes de ces consignes :Que pensez-vous du projet xCloud de Microsoft ?Quel commentaire faites-vous de l'attitude d'Apple ?Que pensez-vous des consignes d'examen pour être éligible sur l'App Store ?