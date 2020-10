Les développeurs du jeu vidéo Cyberpunk 2077 demandent une décence humaine fondamentale, Après avoir reçu des menaces de mort pour avoir encore retardé le jeu 0PARTAGES 3 0 Les créateurs de Cyberpunk 2077 ont annoncé dans un tweet mardi un nouveau retard du jeu vidéo pour aider les développeurs de CD Projekt Red à finir de peaufiner le jeu avant son lancement sur neuf plateformes le 10 décembre. CD Projekt Red dit qu'il travaille toujours sur un patch pour le jour du lancement du jeu, qui était précédemment prévu pour le 19 novembre. Mais les développeurs ont publié un autre tweet mercredi pour demander aux fans qui attendent Cyberpunk 2077 depuis trop longtemps de faire preuve d'une décence humaine fondamentale en ne continuant pas à envoyer des menaces de mort au studio.



En janvier dernier, le développeur et éditeur polonais de jeux vidéo avait tweeté qu’il retardait la sortie du jeu du 16 avril au 17 septembre. « Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire », avait tweeté le studio en janvier, en rassurant les fans que*« nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, la réparation et le polissage*». La sortie de septembre n’a pas non lus tenu ses promesses, ce qui a conduit à un nouveau report à la date du 19 novembre.





Dans le tweet de mardi, l’éditeur de Cyberpunk 2077 a attribué un nouveau retard en partie à sa sortie multiplateforme - qui verra le lancement du jeu sur deux générations de consoles, PC et Google Stadia. En effet, Cyberpunk 2077 a connu un développement compliqué, sur plusieurs années. Il a commencé comme un jeu pour PC et consoles de jeu existantes, et il s'est transformé en un jeu intergénérationnel qui sera également disponible sur Google Stadia en plus des PC et des sept consoles qu'il prendra en charge. Il s'agit des PS4 / PS4 Pro, PS5, Xbox One / X, et Xbox Series X / S.



« Le plus grand défi pour nous en ce moment est d'envoyer le jeu sur la génération actuelle, la prochaine génération et le PC en même temps, ce qui nous oblige à préparer et à tester neuf versions », a déclaré la société dans son tweet. « Nous devons nous assurer que tout fonctionne bien et que chaque version se déroule sans problème. Nous sommes conscients que cela peut sembler irréaliste lorsque quelqu'un dit que 21 jours peuvent faire une différence dans un jeu aussi massif et complexe, mais c'est le cas ».





Il faut toutefois noter que Cyberpunk 2077 est officiellement passé en "version gold" (c'est-à-dire qu'il a verrouillé une version finale du jeu) début octobre, et les développeurs ont promis aux fans via Twitter qu'il n'y aurait « plus de retard ». La version de sortie est toujours terminée, mais CD Projekt Red a développé d'autres mises à jour pour le jour de la sortie du jeu. « C'est la période que nous avons sous-estimée », dit le tweet de mardi - même après une période de crise imprévue qui a vu les développeurs faire des heures supplémentaires.



Ce dernier retard de l'un des jeux les plus attendus de 2020 a fini par irriter les fans. Andrzej Zawadzki, concepteur principal du jeu, s'est connecté à Twitter mardi soir à la suite de l'annonce du retard pour dénoncer les menaces de mort envoyées aux développeurs par les fans.



« Je veux aborder une chose en ce qui concerne le retard du @CyberpunkGame. Je comprends que vous vous sentiez en colère, déçu et que vous vouliez exprimer votre opinion à ce sujet. Cependant, envoyer des menaces de mort aux développeurs est absolument inacceptable et tout simplement mal. Nous sommes des personnes, tout comme vous », a écrit Zawadzki sur Twitter. Et ce n'est sûrement pas la première fois que le studio fait l'expérience de ce qui semble être aujourd'hui un comportement banal mais néanmoins haineux de la part des membres de la communauté des joueurs.





Des conditions exténuantes de travail des développeurs dénoncées



Un utilisateur de Twitter a fait part des griefs légitimes concernant la communication du retard, le studio ayant rassuré les fans sur Twitter le 6 octobre ainsi que le mardi que le jeu sortirait à la date prévue.



Jason Schreier, reporter de jeux vidéo pour Bloomberg News, a rapporté mardi dans un fil de discussion que le retard le plus récent, qui signifie que les développeurs de CD Projekt Red vont probablement travailler encore trois semaines d'heures exténuantes pour terminer le patch de lancement du jeu "day 0", a été annoncé au personnel en même temps que sa publication sur Twitter. Schreier signale également que certains employés du studio travaillent 100 heures par semaine.



« Écoutez, un développeur du CDPR m'a dit récemment qu'ils venaient de passer une semaine de 100 heures. Un autre (ancien) développeur m'a dit qu'il avait vu certains de ses amis là-bas et qu'ils avaient l'air "physiquement malades" », a écrit le reporter.





Un autre utilisateur de Twitter a abordé dans le sens que Schreier en écrivant : « Nous devons corriger la culture de travail de la production de jeux vidéo, sinon beaucoup de grands producteurs et développeurs de jeux comme Dan Houser vont partir pour cause d'épuisement professionnel ».



Cependant, rien de tout cela n'excuse le genre de comportement que CD Projekt Red et d'innombrables autres fabricants de jeux semblent affronter souvent juste pour faire leur travail. Dans un autre tweet, Zawadzki a détaillé l'une des menaces les plus "légères" que les membres du studio ont reçues depuis l'annonce du retard dans lequel quelqu'un les a menacés de les brûler vifs pour ne pas avoir expédié le jeu dans les délais.





« Ne le traitez pas à la légère. Ne l'ignorez pas. C'est grave », a-t-il écrit. Ce sont des mots qui méritent d'être entendus, aujourd'hui plus que jamais. Aucune mauvaise nouvelle ne vaut la peine de traiter au vitriol en ligne ces employés qui ont déjà du mal à faire face à de longues heures de travail et à une fenêtre de sortie incroyablement complexe. Il est également paradoxal que certains fans de l'industrie du jeu semblent se soucier si peu des gens qui créent les choses qu'ils prétendent aimer.



« Je voudrais prendre un moment pour m'adresser aux personnes qui critiquent celles qui sont en colère à cause du retard de tout jeu vidéo. Premièrement, nous sommes adultes et capables de tenir à la fois « ce retard me met en colère » et « les menaces de mort sont mauvaises » dans notre tête en même temps, a posté un autre sur Twitter.



quelle joie de se dire qu'on est de la même espèce que ces individus très ... "cordiaux"? ...qu'est ce qu'il disait déjà farnsworth de futurama sur cette planète ...