Assassin’s Creed Odyssey ;

Attack on Titan: Final Battle 2 (N) ;

Destiny 2: The Collection (available in Stadia Pro) ;

Farming Simulator 2019 (N) ;

Final Fantasy XV (N) ;

Football Manager 2020 (N) ;

Grid 2019 (N) ;

Gylt ;

Just Dance 2020 ;

Kine ;

Metro Exodus (N) ;

Mortal Kombat 11 ;

NBA 2K20 (N) ;

Rage 2 (N) ;

Rise of the Tomb Raider ;

Red Dead Redemption 2 ;

Samurai Shodown (available in Stadia Pro) ;

Shadow of the Tomb Raider ;

Thumper ;

Tomb Raider 2013

Trials Rising (N.) ;

Wolfenstein: Youngblood (N).

seuls les détenteurs de Chromecast Ultra inclus dans les bundles Founders/Premiere auront accès au service. Les autres devront attendre la publication d’une mise à jour logicielle à une date ultérieure non précisée ;

le gameplay sur la version PC de Chrome ne supportera pas le K, le HDR, ou le son 5.1 surround. Ces fonctionnalités seront ajoutées en 2020 pour les joueurs sur PC ;

l’intégration de Google Assistant sera limitée à la possibilité d’allumer le téléviseur et de démarrer un jeu. Par la suite, le bouton Assistant du contrôleur Stadia fonctionnera sur l’écran d’accueil Stadia de Chromecast. Le support des assistants sur PC et smartphones et pendant le gameplay viendra un peu plus tard ;

il faudra de toute évidence se servir d’un dispositif éligible (smartphones Google Pixel et tablettes ChromeOS uniquement lors du lancement) et d’une application Android (iPhone et iOS exclu de ce démarrage donc) pour se connecter et acheter des jeux sur Stadia — du moins, c’est ce qui semble prévu au début ;

l’achat de jeux par le biais d’un Chromecast Ultra ou du Web n’est pas pris en charge ;

Stream Connect Game, une fonctionnalité qui offre la possibilité à plusieurs joueurs de partager ce que chacun voit avec les autres, ne sera pas de la partie, car aucun des jeux prévus pendant la phase de lancement de Stadia ne supporte cette fonctionnalité. Le premier titre compatible devrait arriver d’ici la fin de l’année ;

State Share, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers de sauvegardes via des liens et de convier d’autres utilisateurs à jouer à ce jeu, dans les mêmes conditions que celles affichées par la sauvegarde), ne sera disponible que l’année prochaine ;

Crowd Play, une fonctionnalité qui permet à n’importe quel utilisateur de rejoindre une partie multijoueur qu’il est en train de visualiser en direct sur YouTube, ne sera disponible que l’année prochaine ;

Family Sharing, une fonctionnalité qui permet d’acheter un jeu une seule fois et de le partager avec les comptes détenus par les membres de votre famille, ne sera disponible que l’année prochaine ;

le Buddy Pass qui permet aux premiers utilisateurs du service d’offrir un essai gratuit de trois mois de Stadia à un ami sera envoyé « environ deux semaines après que vous ayez reçu votre bundle » ;

les fonctionnalités sans fil du Controller Stadia ne fonctionneront qu’avec Chromecast Ultra au lancement. Pour utiliser ce contrôleur avec un téléphone ou une tablette, vous devrez le brancher avec un câble USB-C. Les contrôleurs USB génériques fonctionneront également avec Stadia sur PC ou téléphones, mais pas sur Chromecast.

Dans la journée de demain, Google lancera officiellement Stadia, son nouveau service de jeu en nuage qui permettra aux joueurs de jouer à des jeux sur les serveurs de Google depuis leur maison à l’aide d’appareils compatibles tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléviseurs et autres. La semaine dernière, Google a annoncé que seulement 12 titres sont prêts pour être lancés demain avec Stadia, mais dimanche, Phil Harrison, responsable de Stadia, a annoncé que la liste de jeux prêts pour le lancement passe désormais à 22.Google Stadia a ajouté 10 nouveaux jeux de lancement. Phil Harrison, responsable de Google Stadia, a annoncé dimanche que la liste originale de 12 jeux prévus pour le lancement de Google Stadia le 19 novembre 2019 a maintenant augmenté à 22. « Nous sommes ravis d'annoncer que nous augmentons la gamme de titres de lancement de Day One pour GoogleStadia. Nous avons maintenant 22 jeux pour le lancement de la plateforme le mardi. Un grand merci à nos partenaires développeurs et éditeurs de jeux pour avoir apporté plus de titres », a-t-il écrit.Par la suite, Geoff Keighley, journaliste canadien de jeux vidéo et présentateur de télévision, a publié sur Twitter la nouvelle liste. Plusieurs des titres ajoutés ne devraient pas être disponibles avant 2020, mais il semble que Google a ajouté ces titres pour couvrir l’absence au lancement de certaines fonctionnalités importantes de Stadia et inciter les gens à plus s’y intéresser. Ainsi, Borderlands 2, Cyberpunk 2077, Doom : Eternal, Darksiders Genesis, Dragon Ball Xenoverse 2, Ghost Recon Breakpoint, et bien d'autres vont rejoindre la nouvelle plateforme de jeu de Google.Voici la liste de lancement révisée des titres que l'entreprise vient de partager dimanche soir (les titres nouvellement ajoutés sont marqué N) :Notons que le lancement de demain est réservé à ceux qui ont précommandé l’une des offres de Google Stadia, Founder's Edition ou Stadia Premiere Edition, tandis que Stadia Base sera lancé dans le courant de 2020. Toutefois, toutes les fonctionnalités de Stadia ne seront pas présentes dès le premier jour, y compris Stream Connect, State Share et Crowd Play, mais Google promet qu'elles arriveront peu après. La liste des fonctionnalités promises qui ne seront pas prêtes lorsque Stadia fera sa rentrée officielle est surprenante dans son ampleur et sa variété.Voici un aperçu des limitations auxquelles les utilisateurs précoces de Stadia seront confrontés le jour ou pendant les premiers jours de sa mise en service :Sources : Phil Harrison Qu'en pensez-vous ?