Après Oculus qui exige d'utiliser un compte Facebook pour se connecter, Minecraft va nécessiter un compte Microsoft Pour pouvoir continuer de jouer en 2021 0PARTAGES 6 0 Minecraft est un jeu vidéo de type « bac à sable » (construction complètement libre) développé par la société Mojang Studios. Il s'agit d'un univers composé de voxels et généré aléatoirement, qui intègre un système d'artisanat axé sur l'exploitation puis la transformation de ressources naturelles (minéralogiques, fossiles, animales et végétales). La simplicité extérieure du jeu cache un environnement d’une richesse et d’une complexité considérables, avec de nombreuses propriétés émergentes intéressantes.



Le jeu fonctionne en mode solo et multijoueur. Dans ce dernier mode, vous pouvez héberger et exécuter votre propre serveur pour vous et vos amis, ou vous pouvez utiliser un hôte multijoueur commercial ou disponible gratuitement. L'exécution de votre propre serveur entraîne tous les problèmes habituels : maintenance, mise à l'échelle, sécurité et mise à niveau. Vous pouvez éviter ces problèmes en utilisant un service d'hébergement multijoueur. Les hôtes suppriment la charge administrative et permettent à plus de fans de profiter et de jouer à des jeux multijoueurs.



En janvier 2014, Amazon annonçait que Mojang avait décidé d'héberger Minecraft Realms sur AWS. Minecraft Realms est un service d'hébergement multijoueur de Mojang qui a été conçu pour aider les personnes qui ne souhaitent pas gérer tous les aspects techniques de l'hébergement. Chaque royaume peut accueillir jusqu'à 20 amis, dont 10 peuvent jouer à tout moment. Notons que, quelques mois plus tard (le 15 septembre 2014), Microsoft a racheté Mojang pour environ 2,5 milliards de dollars (soit un peu moins de 2 milliards d'euros).



Six ans plus tard, en juillet 2020, Microsoft a décidé de se séparer d'AWS et de compter sur son propre service. Ce changement représente un moyen évident pour Microsoft de réduire les paiements à l'un de ses concurrents les plus coriaces et de promouvoir son propre produit. Amazon Web Services domine le marché de l'infrastructure de cloud public pour exécuter des logiciels à distance via de vastes centres de données et Microsoft s'efforce de grignoter des parts avec son propre service cloud Azure.





Une transition vers des comptes Microsoft



Les joueurs de Minecraft ont pu jouer sans compte Microsoft au cours des six dernières années pendant lesquelles la société possédait le jeu, mais cela changera en 2021, a annoncé le blog officiel de Minecraft. Les joueurs qui possèdent la version originale du jeu et ne basculent pas vers un compte Microsoft ne pourront pas jouer.



Le jeu existe en deux versions développées séparément depuis son lancement en 2011 sur consoles. Auparavant, l'édition Minecraft: Java Edition d'origine utilisait des comptes Mojang, tandis que Minecraft: Bedrock Edition, le nom pour la version console et version Windows Store du jeu, utilisait des comptes Microsoft. Après ce changement, les comptes seront les mêmes, mais il n'y aura toujours pas de crossplay: vous ne pourrez toujours pas jouer avec des amis en utilisant l'autre version du jeu.



Mojang dit que les joueurs migrant à partir de comptes Mojang ne perdront aucune information et que les nouveaux comptes offriront une authentification à deux facteurs (2FA) et d'autres fonctionnalités de sécurité précédemment disponibles dans l'édition Bedrock du jeu, comme le contrôle parental et la possibilité de bloquer les chats et invitations - une préoccupation pour les jeunes joueurs sur des serveurs multijoueurs.



« Nous savons que le changement peut être gênant. Si vous saviez ce qui s'est passé lorsque le bureau a manqué de café en grains pendant une journée. En fait, c’est mieux que vous ne le sachiez pas. Parlons d'un autre Java.



« Le changement peut également ouvrir la voie à un avenir meilleur. C'est pourquoi nous avons décidé qu'à l'avenir, tous nos jeux nécessiteront un compte Microsoft pour jouer, y compris Minecraft Java Edition. Pourquoi ? Pensez-y comme un déménagement; lorsque vous dépassez un endroit, vous passez au suivant. Cela implique un effort logistique, mais une fois que vous êtes installé dans votre nouvelle maison, vous réalisez que vous le feriez dix fois juste pour cette pièce supplémentaire. Sauf dans notre cas, la salle supplémentaire est l'ensemble de ces fonctionnalités, dont tous les comptes Microsoft bénéficieront:

Sécurité accrue de votre compte grâce à l'authentification à deux facteurs. En d'autres termes, il est plus difficile pour quelqu'un d'accéder à votre compte sans votre autorisation.

Tous vos jeux PC Minecraft seront connectés au même compte. Actuellement, il s'agit des donjons Minecraft et Minecraft, mais qui sait ce que nous ferons ensuite?

Contrôle parental amélioré pour assurer la sécurité des enfants lorsqu'ils jouent en ligne.

Blocage du chat et des invitations.

« Maintenant, pour être clair, la migration de Mojang vers des comptes Microsoft est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus vous connecter dans plusieurs mois, ce qui signifie que vous ne pourrez plus jouer non plus. Mais ne vous inquiétez pas, car nous vous donnerons des instructions détaillées et claires sur la façon de procéder. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin via ce site, une FAQ sur notre page d'assistance, des vidéos sur notre chaîne YouTube et même des e-mails directement dans votre boîte de réception.



« Une fois que vous aurez effectué cette transition, tout ce que vous aimez dans l’édition Java sera toujours là. Vous pourrez toujours créer et utiliser des mods et des skins (tout en conservant les vôtres, bien sûr), ainsi que jouer avec des amis sur des serveurs Java (quelle que soit la version). Vous conserverez également votre nom d'utilisateur Minecraft Java, et les nouveaux joueurs pourront toujours choisir leur nom d'utilisateur Minecraft. La seule différence ? Vous recevrez une belle récompense une fois que vous serez connecté avec votre compte Microsoft: une cape spéciale! De cette façon, tout le monde saura que vous étiez présent lors du grand déménagement et que vous avez un sens impeccable de la mode. Et qui sait? Vous pourriez même avoir plus d'une tenue à montrer, mais nous vous en dirons plus à ce sujet plus tard. »





Une transition qui se fera par lots



Les joueurs recevront des courriels par lots dans les mois à venir sur la manière de migrer et recevront une notification supplémentaire sur leur page de profil lorsqu'ils seront en mesure de créer un nouveau compte. Parallèlement au billet de blog, Mojang a créé une vidéo pour expliquer le changement et prévenir les plaintes des joueurs.



Pour toute personne inquiète, la vidéo est rassurante sur la compatibilité du contenu généré par l'utilisateur et du mode multijoueur, mais elle émet de grandes hypothèses sur la façon dont vous vous sentirez positivement. La vidéo ne mentionne pas non plus quelque chose qui pourrait mettre en colère de nombreux joueurs: les noms d'utilisateur des joueurs Java Edition sont en danger.



Dans les articles de support traitant du changement, Mojang indique clairement que votre nom d'utilisateur ne sera pas affecté dans le jeu, mais si quelqu'un utilise déjà votre nom ou s'il ne répond pas aux normes de Microsoft, vous pourriez être obligé de vous connecter avec un autre. Il n'y a peut-être pas autant de noms disponibles, étant donné que les joueurs sur console ont eu huit ans pour les trouver.



« Alors, quand cette transition aura-t-elle lieu ? Si vous avez déjà un compte Java ou Mojang, vous devrez commencer à changer de comptes début 2021. Les nouveaux joueurs qui vont obtenir l’édition Java pour la première fois créeront des comptes Microsoft plutôt que des comptes Mojang à partir de cet automne. Comment cela va se passer ? Voici un aperçu du processus:

Étant donné que nous avons une grande communauté de joueurs Java, nous devrons transférer les joueurs vers des comptes Microsoft par lots. Mais tout le monde sera ému et vous aurez l’occasion de participer et de recevoir votre cape! Ou est-ce des capes? Hmm.

Vous recevrez un e-mail contenant des instructions sur la façon de déplacer votre compte. Nous n'enverrons pas l'e-mail à tout le monde en même temps. Ne paniquez donc pas si votre ami l'a reçu et que vous ne l'avez pas fait. Chacun aura son tour.

Une fois les étapes terminées, vous utiliserez votre compte Microsoft pour vous connecter à Minecraft à l'avenir. Vous ne pourrez plus vous connecter avec votre compte Mojang.

Vous recevrez votre cape comme moyen de vous remercier pour l'effort ».

Mojang a déclaré qu'il était plus facile d'utiliser les comptes Microsoft pour offrir ces nouvelles fonctionnalités plutôt que de les créer à partir de zéro, mais si ces fonctionnalités sont si importantes et qu'il est plus facile de procéder ainsi, il est pertinent de se demander pourquoi Mojang a mis autant de temps pour prendre cette décision.



Mojang a déclaré qu'il était plus facile d'utiliser les comptes Microsoft pour offrir ces nouvelles fonctionnalités plutôt que de les créer à partir de zéro, mais si ces fonctionnalités sont si importantes et qu'il est plus facile de procéder ainsi, il est pertinent de se demander pourquoi Mojang a mis autant de temps pour prendre cette décision.

Membre confirmé https://www.developpez.com

Vos comptes Microsoft & Facebook remplaceront bientôt nos cartes d'identités ... on y vaDémarrage d'un PC neuf pour un ami il y a un mois, il faut batailler dur pour ne pas ouvrir de compte microsoft avec W10, que fait l'UE ? allo ?