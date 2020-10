Le développeur et éditeur de jeux Activision Blizzard prévoit de fermer ses bureaux en France, Des centaines emplois sont menacés 0PARTAGES 5 0 Bien que la grande majorité des activités du groupe Activision soient implantées aux États-Unis, l'éditeur de jeux vidéo dispose de plusieurs bureaux répartis dans les quatre coins du monde pour assurer la gestion de différents aspects comme le marketing et la localisation des jeux. Entre autres, il existe un bureau français installé à Versailles, en France, où pas moins de 400 personnes sont employées depuis le début de l'année 2019.



La firme de Santa Monica, en Californie, a pourtant annoncé, le mardi 6 octobre 2020, son intention de fermer ses bureaux situés à Versailles. Voilà donc une décision radicale qui va apporter un changement à l’histoire de la société américaine dans l’Hexagone. Basé à Versailles depuis 2004, Blizzard Entertainment SAS ne dispose d’aucun studio de développement, mais assure plusieurs départements dédiés au service client, dont le marketing, le support client, localisation des jeux dans différentes langues et d'autres fonctions pour les titres publiés par Activision Blizzard en Europe.





Le plan initial d'Activision Blizzard consistait à déménager la moitié du bureau à Londres, au Royaume-Uni. Mais le Brexit et la pandémie de coronavirus ont freiné, voire empêché la mise en marche de ce processus, ce qui a conduit à la décision de fermer le site à environ une heure de route de Paris.



Il est difficile d'établir le nombre exact de personnes risquant de perdre leur emploi ou de savoir combien d'entre elles auront la possibilité de travailler dans d'autres bureaux à la suite de cette décision radicale. Conformément au droit du travail français, une indemnisation conséquente sera versée aux salariés victimes de ces licenciements collectifs.



Activision Blizzard a promis de fournir plus d'informations aux membres du personnel la semaine prochaine. En outre, un porte-parole de l'entreprise a déclaré que la direction avait fait part d'un plan de réorganisation de ses activités aux représentants de ses employés.



« Au cours de l'année écoulée, nous avons exploré la meilleure façon d'intégrer nos capacités dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui nous permet de mieux tirer parti des talents, de l'expertise et de l'échelle, tout en nous adaptant aux besoins d'une industrie en évolution rapide, hautement compétitive et axée sur le numérique », a déclaré un porte-parole d'Activision Blizzard.



« Dans le cadre de notre bureau de Versailles, la direction de Blizzard France a informé ses représentants du personnel d'une proposition de projet de réorganisation de ses activités. Accompagner nos employés dans cette démarche est notre priorité numéro un. Nous travaillons sur différents processus en rapport avec cela et une réunion du CST est prévue les 13 et 14 octobre. Jusque-là, comme il y a une procédure légale prescrite, nous ne pouvons pas fournir d'autres commentaires », a-t-il poursuivi.



Si Blizzard a connu un succès remarquable pour certains jeux, le mérite revient notamment à la France, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la société. La société Blizzard, fondée à Irvine, en Californie, en 1991, a été rachetée par le conglomérat français Vivendi SA sept ans plus tard. Sous l'égide de Vivendi, Blizzard a commercialisé toute une panoplie de jeux populaires, à l'instar de StarCraft, Diablo II. Sans oublier le jeu de rôle en ligne méga-sensation World of Warcraft, ce qui a généré des milliards de dollars pour des millions d'abonnés mensuels. En 2008, Activision Blizzard est né à la suite de la fusion de la division des jeux de Vivendi avec Activision.



Pour rappel, au début de l'année dernière, Activision Blizzard avait déjà procédé au licenciement de 775 de ses employés à travers le monde, ce qui représente 8 % de son effectif total, dans le cadre d'une restructuration globale. Sur 400 postes chez Blizzard France, 134 ont été touchés par ces licenciements. Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, a aussi déclaré que la société avait enregistré la meilleure rentabilité de sa longue histoire en 2018, tout en anticipant une baisse de 15 % de ses revenus en 2019.



Il convient également de noter que le bureau de Versailles n'est pas la seule victime de cette fermeture. Activision a également fermé le bureau de Blizzard qui se trouve à La Haye, aux Pays-Bas, au début de cette année 2020. En outre, l'espace de recrutement de la société indique que seul son siège social d'Irvine, en Californie, recrute activement en ce moment.



Par ailleurs, aucune annonce n’a été faite concernant la date de fermeture des locaux de Versailles jusqu'à présent. Mais une offre d’emploi publiée par Blizzard Entertainment Europe il y a dix jours laisse penser que les bureaux français seront fermés à la mi-2021. Plus précisément, Blizzard Entertainment Europe recrute actuellement un coordinateur RH qui travaillera à Versailles, en contrat à durée déterminée jusqu’en mai 2021. L’offre d’emploi stipule que ce coordinateur RH devrait notamment assurer « la gestion des déménagements et de l'immigration avec les partenaires externes et les employés / gestionnaires ».



Source : Bloomberg



