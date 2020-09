L’UFC-Que Choisir décide de passer à l’attaque

Le Joy-Con Drift, un dysfonctionnement touchant les manettes Joy-Con de la Switch a déjà été signalé en novembre 2019. Alors que Nintendo France a pris en charge, en janvier 2020, la réparation gratuite des manettes Joy-Con défectueuses, nonobstant les limitations de la garantie commerciale du produit, l'UFC-Que Choisir ne cesse de recevoir de nombreux rapports négatifs de la part des utilisateurs.« Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 65 % des consommateurs victimes ont constaté cette panne moins d'un an après l'achat des manettes. Elle apparaît quel que soit le profil ou l'âge du joueur, même en jouant moins de 5h par semaine. 25 % des consommateurs ont même vu la panne survenir dans les 6 mois après l'achat, malgré la faible utilisation de la console », a déclaré dans un communiqué l’association de consommateurs.Face à cette situation, l'UFC-Que Choisir a décidé de prendre les choses en main en analysant les contrôleurs Joy-Con défectueux dans un laboratoire de manière à bien comprendre la nature de cette défaillance qui gâche la vie de certains utilisateurs.« Les experts ont relevé que des modifications ont été réalisées par Nintendo dans la conception de ses manettes, il y a quelques mois, mais pas sur le problème à l’origine des pannes. Alors que Nintendo était informée de ce dysfonctionnement, le géant nippon a choisi de ne pas intervenir sur les composants sujets à cette panne », peut-on lire dans le communiqué.Les experts ont donc constaté, après avoir analysé plusieurs échantillons, que le « Joy-Con Drift » résulte, avant tout, de deux facteurs. Le premier est uneet le deuxième facteur est unL'UFC-Que Choisir dénonce par conséquent le fait que Nintendo ne s'est pas engagé dans les modifications nécessaires et poursuit la vente des manettes sujettes à des pannes rapides tout en connaissant parfaitement les circonstances.Alertée par la nature des dysfonctionnements du contrôleur, la fréquence à laquelle la panne apparaît aux joueurs, la durée de vie limitée de ces produits ainsi que le manque de réactivité de l'entreprise, qui était pourtant informée du dysfonctionnement,« Échanger ou réparer des produits, qui ont une probabilité non-négligeable de tomber à nouveau en panne sous un an, ne peut être qu'un remède provisoire. Le dysfonctionnement étant connu depuis 3 ans, il est indispensable que le géant nippon suive désormais un scénario curatif plutôt que correctif », a encore indiqué UFC-Que Choisir.En cette période où Nintendo célèbre le 35e anniversaire de son personnage légendaire « Mario », la société se doit de rappeler que le savoir-faire acquis au cours de ces années devrait être mis au service des consommateurs. En effet, on ne peut pas dire que le père du célèbre plombier ne puisse pas résoudre un « problème d'étanchéité » de ses joysticks.« Déterminée à ce que Nintendo revoit la fabrication de ses manettes pour éviter l’apparition quasi-systématique de cette panne, l’UFC-Que Choisir porte donc plainte ce jour auprès du Procureur de la République de Nanterre », ajoute l’association.Étant donné que la procédure risque de prendre un certain temps, l'association incite les consommateurs à faire appel au service après-vente de Nintendo afin de bénéficier d'une réparation gratuite de leur manette. L'UFC-Que Choisir a élaboré des instructions bien détaillées à cet effet et un formulaire à remplir par les clients souhaitant signaler un refus de réparation gratuite.Source : UFC-Que Choisir Quel est votre avis sur cette affaire ?