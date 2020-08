Le gouvernement chinois prévoit de déployer un système d'authentification pour obliger les joueurs de jeux vidéo à utiliser leur vrai nom D'ici septembre 2020 0PARTAGES 3 0 Le gouvernement Chinois via l'Administration nationale de la presse et des publications (SAPP), l'organe chargé de réglementer les jeux, avait décidé en 2019 de renforcer sa législation autour des jeux vidéos. En effet, à ce jour en Chine les enfants âgés de moins de 18 ans n'ont le droit de jouer à des jeux vidéo que pendant 90 minutes par jour, avec un couvre-feu passé 22 heures qui dure jusqu’à 8 heures du matin le lendemain. Le couvre-feu s’appliquant 7 jours sur 7 tandis que l’obligation de limiter le temps consacré à des jeux à 90 minutes par jour ne s’applique que du lundi au vendredi. Les enfants pouvant jouer au maximum 3 heures par jour le weekend.



En plus de ces mesures, ces derniers ont désormais l’obligation de créer des comptes gaming avec leur vrai nom, document d’identification à l’appui. Par ailleurs la loi a établi des limites de dépenses pour les DLC (contenus téléchargeables) et les micro-transactions. Il y aura désormais une limite à ne pas dépasser comprise entre 28$ et 57$ par mois pour les micro-transactions (achats d’objets, de skins et autres lootboxes). Montant ajusté en fonction de l’âge du joueur.



La Chine avait également édicté d'autres règles régissant la pratique des jeux vidéos dans le pays: les éditeurs de jeux doivent à ce jour encore, soumettre les jeux à un contrôle de contenu et de monétisation avant qu'ils ne puissent être distribués légalement.



C'est afin de veiller aux respects de ces mesures que les autorités de régulation ont annoncé ce 3 août 2020, qu'un système d'authentification par nom réel pour les jeux vidéos devra être mis en place d'ici septembre et sera géré par l'État.





Une fois ce système mis en place, les éditeurs de jeux seront invités à le rejoindre par vague, a déclaré Feng Shixin, un responsable du département Central de la Publicité du Parti Communiste au cour d'une interview accordée aux médias d'État lors de l'exposition de jeux à ChinaJoy, la plus grande exposition de jeux vidéo du comté.



Lors de cette exposition, M. Feng a également déclaré que les autorités de régulation ont déjà commencé à inspecter les jeux et que d'autres inspections sont à venir. Au cours du premier semestre de cette année, près de 100 jeux ont été censurés pour avoir fonctionné sans autorisation. Ce mois-ci, Apple a du également retiré des centaines de jeux mobiles non autorisés de son Apps-Store en Chine, ouvrant ainsi une brèche dans laquelle les éditeurs de jeux comptent bien se positionner.



Même si pour l'instant on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement du système national de vérification qui sera déployé, l'on peut déjà relever que certains éditeurs de jeux vidéos à l'instar de Tencent et NetEase ont déja mis en place leur propre système de vérification. En effet, « En l'honneur des rois », le jeu immensément populaire de Tencent (connu sous le nom d'« Arena of Valor » à l'étranger), dispose d'ores et déjà d'un système de vérification comprenant un programme de reconnaissance faciale.





En mettant en place ce système, la Chine cherche à mieux lutter contre l’addiction aux jeux vidéo : « ces problèmes affectent la santé physique et mentale des mineurs, ainsi que leur apprentissage et leur vie sociale ». Il y a aussi la myopie, dont les jeux sont régulièrement accusés d’être responsables dans le pays. Mais aussi « les mauvais résultats scolaires qui concerne une large frange de la société », comme le rapporte l’organe de presse national chinois South China Morning Post. Cependant Il s'agirait également de contrôler plus étroitement le marché des jeux qui en Chine vaut actuellement environ 39,4 milliards de yuans (19,9 milliards de dollars).



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces nouvelles mesures instaurées en Chine ? Sont-elles pertinentes ?

Quels impacts pourraient avoir ces nouvelles mesures sur le marché des jeux vidéos en Chine et dans le monde ?



Voir aussi



La Chine limite la pratique des jeux vidéo à 2h par jour pour les moins de 18 ans, dans le but de lutter contre l'addiction





France : le débat sur le trouble du jeu vidéo s'invite dans les instances gouvernementales Quel traitement préconiser à ceux qui en souffrent ?



L'Organisation mondiale de la santé considère désormais l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie au même titre que l'addiction à la cocaïne



Tueries dans les écoles : Donald Trump accuse les jeux vidéo violents à l'occasion de sa rencontre avec l'industrie Le gouvernement Chinois via l'Administration nationale de la presse et des publications (SAPP), l'organe chargé de réglementer les jeux, avait décidé en 2019 de renforcer sa législation autour des jeux vidéos. En effet, à ce jour en Chine les enfants âgés de moins de 18 ans n'ont le droit de jouer à des jeux vidéo que pendant 90 minutes par jour, avec un couvre-feu passé 22 heures qui dure jusqu’à 8 heures du matin le lendemain. Le couvre-feu s’appliquant 7 jours sur 7 tandis que l’obligation de limiter le temps consacré à des jeux à 90 minutes par jour ne s’applique que du lundi au vendredi. Les enfants pouvant jouer au maximum 3 heures par jour le weekend.En plus de ces mesures, ces derniers ont désormais l’obligation de créer des comptes gaming avec leur vrai nom, document d’identification à l’appui. Par ailleurs la loi a établi des limites de dépenses pour les DLC (contenus téléchargeables) et les micro-transactions. Il y aura désormais une limite à ne pas dépasser comprise entre 28$ et 57$ par mois pour les micro-transactions (achats d’objets, de skins et autres lootboxes). Montant ajusté en fonction de l’âge du joueur.La Chine avait également édicté d'autres règles régissant la pratique des jeux vidéos dans le pays: les éditeurs de jeux doivent à ce jour encore, soumettre les jeux à un contrôle de contenu et de monétisation avant qu'ils ne puissent être distribués légalement.C'est afin de veiller aux respects de ces mesures que les autorités de régulation ont annoncé ce 3 août 2020, qu'un système d'authentification par nom réel pour les jeux vidéos devra être mis en place d'ici septembre et sera géré par l'État.Une fois ce système mis en place, les éditeurs de jeux seront invités à le rejoindre par vague, a déclaré Feng Shixin, un responsable du département Central de la Publicité du Parti Communiste au cour d'une interview accordée aux médias d'État lors de l'exposition de jeux à ChinaJoy, la plus grande exposition de jeux vidéo du comté.Lors de cette exposition, M. Feng a également déclaré que les autorités de régulation ont déjà commencé à inspecter les jeux et que d'autres inspections sont à venir. Au cours du premier semestre de cette année, près de 100 jeux ont été censurés pour avoir fonctionné sans autorisation. Ce mois-ci, Apple a du également retiré des centaines de jeux mobiles non autorisés de son Apps-Store en Chine, ouvrant ainsi une brèche dans laquelle les éditeurs de jeux comptent bien se positionner.Même si pour l'instant on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement du système national de vérification qui sera déployé, l'on peut déjà relever que certains éditeurs de jeux vidéos à l'instar de Tencent et NetEase ont déja mis en place leur propre système de vérification. En effet, « En l'honneur des rois », le jeu immensément populaire de Tencent (connu sous le nom d'« Arena of Valor » à l'étranger), dispose d'ores et déjà d'un système de vérification comprenant un programme de reconnaissance faciale.En mettant en place ce système, la Chine cherche à mieux lutter contre l’addiction aux jeux vidéo : « ces problèmes affectent la santé physique et mentale des mineurs, ainsi que leur apprentissage et leur vie sociale ». Il y a aussi la myopie, dont les jeux sont régulièrement accusés d’être responsables dans le pays. Mais aussi « les mauvais résultats scolaires qui concerne une large frange de la société », comme le rapporte l’organe de presse national chinois South China Morning Post. Cependant Il s'agirait également de contrôler plus étroitement le marché des jeux qui en Chine vaut actuellement environ 39,4 milliards de yuans (19,9 milliards de dollars).Source : South China Morning Post Que pensez-vous de ces nouvelles mesures instaurées en Chine ? Sont-elles pertinentes ?Quels impacts pourraient avoir ces nouvelles mesures sur le marché des jeux vidéos en Chine et dans le monde ?