La Pologne met le jeu informatique "This War of Mine" sur la liste de lecture de l'école, « Nous allons élargir notre imagination et apporter quelque chose de nouveau à la culture » 7PARTAGES 3 0 Le ministère polonais de l’Éducation va ajouter à la liste de lecture scolaire officielle le jeu informatique populaire "This War of Mine" qui examine la guerre du point de vue des civils. Le Premier ministre a confirmé la nouvelle en juin dernier lors d'une visite chez 11 bit studios, le développeur du jeu, basé à Varsovie, a rapporté le site Web Notes from Poland (NFP). L'ajout d’un jeu informatique à la liste de lecture de l'école marque un changement radical par rapport aux livres traditionnels qui constituent généralement ces listes.



« La Pologne sera le premier pays au monde à mettre son propre jeu informatique sur la liste de lecture du ministère de l’Éducation », a déclaré Mateusz Morawiecki, le Premier ministre de la Pologne, lors de sa visite. « Les jeunes utilisent les jeux pour imaginer certaines situations [d'une certaine manière] pas pires que la lecture de livres ». « En incorporant les jeux dans le système éducatif, nous allons élargir notre imagination et apporter quelque chose de nouveau à la culture, non seulement en Pologne, mais aussi dans le monde entier », a poursuivi le Premier ministre, qui a noté que le jeu serait sur la partie optionnelle de la liste de lecture.



Le Premier ministre Mateusz Morawiecki chez 11 bit studios



Grzegorz Miechowski, PDG des studios 11 bit, a réagit à la décision en déclarant : « Bien sûr, les jeux sont déjà utilisés dans l'éducation pour enseigner les mathématiques, la chimie et développer les capacités cognitives, mais je ne pense pas que nous ayons jamais rencontré un jeu officiellement inclus dans le système éducatif au niveau national comme une lecture scolaire ». « Je suis fier de dire que le travail de 11 bit studios peut contribuer au développement de l'éducation et de la culture dans notre pays », a ajouté Miechowski. « C’est peut-être un moment décisif pour tous les artistes qui créent des jeux dans le monde entier ».



L’éditeur de jeux a publié un post sur Twitter qui indique que le jeu « a franchi une étape importante dans la reconnaissance des jeux vidéo comme une œuvre de culture ».





"This War of Mine" (TWoM) n'est pas un jeu éducatif sur mesure. Contrairement aux jeux éducatifs à part entière ou même Minecraft : Education Edition, c’est un jeu de guerre. Mais loin des produits traditionnels qui ont souvent dominé le marché des jeux vidéo et attiré les critiques pour leur contenu violent et sexiste, TWoM met l'accent sur l'expérience des civils plutôt que sur celle des combattants. Le jeu a été acclamé en 2014, sa date de sortie, en raison de sa réflexion sur les thèmes de la guerre et de la survie. Sa volonté d'inciter les joueurs à faire des choix éthiques offre une superbe introspection sur le sujet.



« Contrairement à la plupart des jeux informatiques - tirer, poursuivre, des voitures rapides, plus de tirs - dans ce jeu, il y a beaucoup de réflexion, des situations dans lesquelles nous nous mettons dans la position d'une personne qui doit survivre à la guerre », a déclaré M. Morawiecki, notant que le jeu s'inspire du siège de Sarajevo ainsi que du soulèvement de Varsovie.



Le Premier ministre a admis que ce sont ses enfants qui lui ont parlé du jeu. « Cela crée un espace pour une analyse intéressante des événements », a-t-il poursuivi. « Il montre aux jeunes comment suivre de bons chemins dans la vie ».



L’ajout du jeu sur la liste de lecture est le signe d’une bonne réputation des jeux vidéo polonais



Le pays est en train de devenir l'un des leaders de l'industrie du jeu vidéo grâce au succès mondial de jeux tels que "The Witcher", basé sur les livres d'Andrzej Sapkowski et développé par le studio polonais CD Projekt Red, qui est devenue un succès mondial. Son succès a donné naissance à une série Netflix basée sur les livres de Sapkowski. CD Projekt est récemment devenu la société cotée la plus importante à la bourse de Varsovie et la société de jeux vidéo la plus importante en Europe, dépassant la société française Ubisoft, a rapporté NFP.



L'élévation du jeu sur la liste des lectures officielles est une affirmation de la réputation florissante de l'industrie polonaise des jeux vidéo. Le Premier ministre a même fait remarquer que les jeux informatiques font désormais partie du canon de la culture polonaise.





« Les jeux sont une œuvre de culture, naturelle et attrayante pour la jeune génération », a déclaré Miechowski, en ajoutant que « Les jeux parlent un langage qu'ils comprennent instinctivement - le langage de l'interaction. Grâce à ce langage, les jeux peuvent parler de tout - des émotions, de la vérité, du combat entre le bien et le mal, de l'humanité, de la souffrance. Ils sont similaires à la littérature à cet égard, mais ils utilisent le langage d'interaction susmentionné ».



« C'est une excellente industrie créative qui rend la Pologne célèbre dans le monde entier », a déclaré M. Morawiecki lors de sa visite chez le développeur de jeux. « L'industrie du jeu se développe dans le monde entier... [et] les Polonais deviennent les créateurs de la nouvelle réalité économique ». « Les jeux ne sont pas seulement une fenêtre sur l'écran de l'ordinateur, ils peuvent être une fenêtre polonaise pour le monde », a poursuivi le Premier ministre. « A travers eux, nous montrons comment les Polonais peuvent être créatifs. C'est le visage moderne de la Pologne ». Il a ajouté : « Je tiens à remercier tous les créateurs du jeu pour avoir propagé le nom de la Pologne dans le monde entier ».



Plusieurs commentateurs ont apprécié le changement fait par le gouvernement polonais. « Initiative intéressante. Malheureusement, les enfants d'aujourd'hui (du moins en Pologne, où je vis) n'aiment pas lire des livres et ont tendance à sauter même les titres très importants. C'est peut-être un bon moyen d'éveiller leur intérêt pour l'histoire par le biais d'un média réellement divertissant », a écrit l’un d’eux. Et vous, que pensez-vous de l’initiative polonaise ?



Sources : 11 bit studios



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Que pensez-vous de l’ajout d’un jeu informatique à la liste de lecture scolaire officielle ?

Quels autres jeux pensez-vous qu’on peut ajouter à une liste de lecture scolaire ?



