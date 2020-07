Sony achète 250 millions de dollars de parts de la société Epic Games 0PARTAGES 0 0 Epic Games, la société à l'origine du célèbre moteur de jeux vidéo Unreal Engine et des jeux Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament et aussi du magasin de jeux Epic Games Store (concurrent de Steam). Ainsi, après Tencent (40 %) et Disney, Sony s'ajoute à la liste des investisseurs. Cette action est facilement reliable à la présentation de la





Pour 250 millions de dollars, Sonya s'acquière de 1.4 % de part de la firme. Évidemment, ce la n'en fait qu'un investisseur minoritaire. Sony a déclaré que cela permet de renforcer leur coopération. De plus, cet investissement n'est pas soumis à une quelconque contrepartie d'exclusivité.

Pour sa part, Tim Sweeney (détenant toujours plus de 50 % de la société) a simplement déclaré sur



Source



Variety , la société à l'origine du célèbre moteur de jeux vidéo Unreal Engine et des jeux Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament et aussi du magasin de jeux Epic Games Store (concurrent de Steam). Ainsi, après Tencent (40 %) et Disney, Sony s'ajoute à la liste des investisseurs. Cette action est facilement reliable à la présentation de la première démonstration d'Unreal Engine 5 , la nouvelle version du moteur de jeux vidéo, fonctionnant sur PlayStation 5 et montrant les capacités des consoles de la prochaine génération.Pour 250 millions de dollars, Sonya s'acquière de 1.4 % de part de la firme. Évidemment, ce la n'en fait qu'un investisseur minoritaire. Sony a déclaré que cela permet de renforcer leur coopération. De plus, cet investissement n'est pas soumis à une quelconque contrepartie d'exclusivité.Pour sa part, Tim Sweeney (détenant toujours plus de 50 % de la société) a simplement déclaré sur Twitter que la démonstration d'Unreal Engine 5 a du plaire à Sony.