Quel(s) moteur(s) de jeux vidéo conseilleriez-vous en 2020 ? Y a-t-il des moteurs qui se démarquent de la concurrence ?

Les moteurs de jeux vidéo sont constamment améliorés et les outils que nous utilisons pour développer des jeux vidéo ne ressemblent plus du tout à ceux que nous utilisions il y a quelques années. En réalité, ceux-ci ont reçu deux importantes évolutions : évidemment, ils permettent des jeux toujours plus impressionnants, mais aussi, ils sont accessibles à tout un chacun grâce à leur nouvelle licence d'utilisation.



Par conséquent, le créateur souhaitant se lancer dans la création d'un jeu vidéo a un large choix d'outils. Même si tous ces outils permettent de créer un jeu vidéo, certains sont inévitablement meilleurs que d'autres. Ce faisant, quel(s) moteur(s) conseilleriez-vous ? Y a-t-il parmi les outils disponibles sur le marché, un moteur (ou plusieurs) qui, pour vous, se démarque de la concurrence ?



Par conséquent, le créateur souhaitant se lancer dans la création d'un jeu vidéo a un large choix d'outils. Même si tous ces outils permettent de créer un jeu vidéo, certains sont inévitablement meilleurs que d'autres. Ce faisant, quel(s) moteur(s) conseilleriez-vous ? Y a-t-il parmi les outils disponibles sur le marché, un moteur (ou plusieurs) qui, pour vous, se démarque de la concurrence ?

Je préfère créer le game engine et déléguer uniquement la partie rendu, son, physique...

Je ne conseillerais pas un moteur de jeux vidéos car ils sont trop rigides à mon goût.

Je préfère créer le game engine et déléguer uniquement la partie rendu, son, physique...

Je suis assez fan d'Ogre3d + bullet + openAL.

Pas vraiment un moteur, mais dernièrement Dreams sur PS4 semble plutôt efficace pour tout ce qui est game/level design.

Sinon, UE et Unity restent le haut du panier : gratuits, relativement simples de prise en main, ont fait leurs preuves.

Je suis assez fan d'Ogre3d + bullet + openAL.

Mais Bullet physics stagne un peu depuis quelques temps.



Itou, ce sont vraiment de bon moteurs, j'ai basé mon moteur de jeu dessus: (mais pas encore migré sous ogre 2.x) et soft openal pour openal

Mais Bullet physics stagne un peu depuis quelques temps.

https://engine.yildiz-games.be



ce moteur a cependant une grosse limitation, le manque de doc avancée, si on souhaite faire un open world immense et photoréaliste il faudra rentrer dans le cambouis et coder soit même ces script GLSL... cela dit je pense que Unity ou UE ont les mêmes problèmes.



Un truc bien dans ce moteur c'est sont architecture de réseau décentralisé, on peut faire du jeux massivement multijoueur avec plusieurs milliers de connexions sans avoir la nécessité d'un serveur puissant, c'est juste impressionnant même si c'est pas trop mis en avant dans la doc.



Pour moi gros problème de doc le seul moyen de comprendre les trucs avancée c'est de regarder le code et donc cela nécessite beaucoup de temps pour maitriser ce moteur.

moi j'utilise panda3d, malgré la petite communauté on peu créer un environnement photoréaliste dessus mais ce que j'aime c'est la puissance de python derrière, avec les lib python on peut tout faire, développer rapidement un gameplay, une ia en deep learning...

ce moteur a cependant une grosse limitation, le manque de doc avancée, si on souhaite faire un open world immense et photoréaliste il faudra rentrer dans le cambouis et coder soit même ces script GLSL... cela dit je pense que Unity ou UE ont les mêmes problèmes.

Un truc bien dans ce moteur c'est sont architecture de réseau décentralisé, on peut faire du jeux massivement multijoueur avec plusieurs milliers de connexions sans avoir la nécessité d'un serveur puissant, c'est juste impressionnant même si c'est pas trop mis en avant dans la doc.

Pour moi gros problème de doc le seul moyen de comprendre les trucs avancée c'est de regarder le code et donc cela nécessite beaucoup de temps pour maitriser ce moteur.

Par contre si c'est pour faire un truc modeste (jeux 2d, de plateforme, de course...) c'est tres bien vous y arriverer sans trop de problème et même assez rapidement mais pour aller plus loins il y'a un gouffre a franchir

Je préfère créer le game engine et déléguer uniquement la partie rendu, son, physique...

Je suis assez fan d'Ogre3d + bullet + openAL.



Perso. Je ne suis pas non plus fan d'outils comme Unreal/Unity, déjà à cause du modèle économique qui change tous les ans, du fait qu'on doivent se spécialiser dans leur utilisation et non de manière générique dans la programmation d'un jeu et que si l'outil ne permet pas naturellement de faire ce que l'on veut faire, ça devient vite une plaie.



J'ai moi même commencé gosse avec de l'Unreal et il clair que ça parait idéal quand on y connait pas grand chose à la programmation de jeux vidéo et surtout, quand on a pas envie de s'y atteler pour de vrai, c'est à dire devoir se mettre aux maths et à la physique à un niveau avancé.



Aujourd'hui, je bosse depuis une dizaine d'année dans une boite qui fait justement du jeu vidéo, et bien que réticent au départ, car je trouvais ça inutile voir idiot de ne pas utiliser d'outils comme Unreal/Unity, désormais, je me rends compte à quel point c'est un avantage de ne justement pas les utiliser.

En tout cas, de manière commerciale. Chacun aura sa vision de la chose de toute manière, c'est simplement issue de mon expérience et du fait qu'à un moment donné, quand on en vie de manière professionnel, on se détache de ces outils pour ce tourner vers des moteurs étant certes moins classe, mais offrant une plus grande liberté.



Parceque tu as la réflexion d'un véritable développeur de jeux vidéo, mais le monde est remplis de gens qui aiment se pavaner et prétendre être qui ils ne sont pas, donc des "Frameworks", comme Unity, sont les outils de rêve.

Perso. Je ne suis pas non plus fan d'outils comme Unreal/Unity, déjà à cause du modèle économique qui change tous les ans, du fait qu'on doivent se spécialiser dans leur utilisation et non de manière générique dans la programmation d'un jeu et que si l'outil ne permet pas naturellement de faire ce que l'on veut faire, ça devient vite une plaie.

J'ai moi même commencé gosse avec de l'Unreal et il clair que ça parait idéal quand on y connait pas grand chose à la programmation de jeux vidéo et surtout, quand on a pas envie de s'y atteler pour de vrai, c'est à dire devoir se mettre aux maths et à la physique à un niveau avancé.

Aujourd'hui, je bosse depuis une dizaine d'année dans une boite qui fait justement du jeu vidéo, et bien que réticent au départ, car je trouvais ça inutile voir idiot de ne pas utiliser d'outils comme Unreal/Unity, désormais, je me rends compte à quel point c'est un avantage de ne justement pas les utiliser.

En tout cas, de manière commerciale. Chacun aura sa vision de la chose de toute manière, c'est simplement issue de mon expérience et du fait qu'à un moment donné, quand on en vie de manière professionnel, on se détache de ces outils pour ce tourner vers des moteurs étant certes moins classe, mais offrant une plus grande liberté.

Des moteur comme monogame, amethyst, ... me semble ne pas être de mauvais choix

