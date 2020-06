Sony dévoile deux éditions de PlayStation 5, des accessoires comme le casque sans fil à réduction de bruit supportant l'audio en 3D, Et quelques jeux tournant sur sa console 0PARTAGES 3 0 A l’occasion d’une conférence en ligne qui aura duré un peu plus d’une heure, Sony a levé le voile sur la PlayStation 5. Pour être plus précis, le japonais propose deux modèles de sa console de jeux : une console « classique » avec lecteur CD et une Digital Edition (édition numérique), dédiée au contenu dématérialisé et donc sans lecteur de disque, idéale pour les joueurs qui préféreront télécharger leurs jeux plutôt que de les acheter dans le commerce.



La suppression du lecteur devrait également signifier que cette édition de la PS5 est moins chère, mais Sony n'a pas encore mentionné de prix. Sony a simplement révélé le design lors de sa diffusion en direct, mais la société n'a pas fourni de date de sortie ferme (notons qu’elle sera disponible cette année) ni de prix exact pour les deux variantes de la PS5. Cependant, selon un rapport,



Tout comme la Xbox Series X, la PS5 peut être placée verticalement ou horizontalement sous un téléviseur ou un moniteur. Sony a construit un support qui fonctionne pour l'une ou l'autre orientation, et la société utilise ce qui ressemble à un support légèrement différent pour l'édition numérique de la PS5. Le haut de l'unité PS5 semble également comprendre des évents pour la dissipation de la chaleur, avec des ports USB-A et USB-C à l'avant.



Sony a également créé un certain nombre d'accessoires pour la PS5, notamment une station de charge DualSense, une double caméra HD, un casque sans fil à réduction de bruit supportant l’audio en 3D et une mini-télécommande avec micro intégré s’inspirant de l’Apple TV pour une navigation simplifiée sur son écran. Sony n'a pas encore annoncé de prix pour aucun de ses accessoires, ni s'ils seront tous lancés aux côtés des nouvelles consoles PS5.





Sony a lentement fourni plus d'informations sur sa nouvelle génération de PS5 ces derniers mois.



En avril, le japonais avait diffusé des informations sur le hardware. La PlayStation 5 sera, à l’image de la Xbox Series X, une console de jeu nouvelle génération mettant en avant puissance, vitesse et compatibilité. Elle sera équipée d’un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs fonctionnant à 3,4 GHz et d’un GPU AMD RDNA 2 personnalisé disposant de 36 unités de calcul (UC) qui sera accompagné de 16 Go de RAM GDDR6, avec une bande passante de 448 Go/s. La fréquence d’horloge maximale (fréquence Boost) du GPU est de 2,23 GHz, ce qui, d’après Sony garantirait, une puissance de traitement en pic de 10,28 TFLOPS, contre 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX Series X.





La PS5 embarquera un SSD personnalisé de 825 Go qui sera de toute évidence le SSD pour console le plus rapide de cette nouvelle génération de console de jeu, avec un débit E/S de 5,5 Go/s avec des données brutes et de 8 à 9 Go/s avec des données compressées, soit presque deux fois plus que celui du SSD de la XboX Series X (qui est de 2,4 Go/s avec des données brutes et de 4,8 Go/s avec des données compressées). Cette caractéristique fait que les jeux PlayStation 5 auront probablement les temps de chargement les plus rapides du marché des consoles. Les temps de chargement sur la PS5 seront ainsi jusqu’à 100 fois plus rapides que sur la PS4. Tout comme la XboX Series X, la PS5 peut utiliser le SSD comme mémoire vive, libérant ainsi la mémoire vive du système pour les processus de jeu.





Sony exige que tous les jeux soient installés sur le SSD interne pour utiliser les vitesses de lecture.

Nanite : un système de virtualisation des polygones permettant des rendus extrêmement complexes. L'objectif est de supprimer les limitations liées à la mémoire ou au nombre de polygones grâce au streaming des ressources. Aussi, cette technologie permet de se passer des normal maps et des modèles taillés manuellement pour le Level of Detail (LOD) ;

Lumen : une solution d'illumination globale complètement temps réel. Plus besoin de reposer sur une illumination globale précalculée et ne supportant les modifications du niveau. Ainsi, vous pouvez avoir une scène dynamique (notamment avec des morceaux qui se détruisent grâce au moteur Chaos) tout en ayant un éclairage correct de la scène.

La PS5 prend en charge l’affichage jusqu’en 8 K, l’audio 3D via une unité personnalisée incluse dans la console, un système de stockage basé sur des SSD afin de réduire les temps de chargement et le Ray Tracing (une technique permettant de modéliser le déplacement des rayons lumineux pour simuler des interactions complexes dans des environnements 3D) au niveau matériel. Elle devrait en outre être compatible avec les jeux PS4 et gérer les disques au format 4K Blu-ray jusqu’à 100 GB.





Conférence de Sony

En ce qui concerne la manette, Mark Cerny, architecte système principal pour la PS5, a affirmé qu’elle dispose de nouvelles fonctionnalités telles que les « déclencheurs adaptatifs » au niveau des boutons L2 / R2 qui offrent différents niveaux de résistance pour qu’une expérience de tir, de tir à l’arc ou de conduite sur la console de jeu se rapproche plus de la réalité ou varie en fonction du gameplay (état de la route, type de voiture ou d’arme utilisée, tension appliquée à la corde d’un arc...). Ce nouveau contrôleur serait doté d’une rétroaction haptique plus sophistiquée, d’un connecteur USB-C et d’une batterie avec une plus grande durée de vie.



Côté jeux, Sony en a dévoilé 25, notamment des blockbusters comme Gran Turismo 7 et Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Ratchet et Clank font leur grand retour dans Ratchet & Clank : Rift Apart. Il faut aussi compter sur le remake du classique Demon’s Souls. Précisons que le constructeur a plutôt montré des trailers et non des gameplay. Ils sont tous disponible sur la replay de la conférence de Sony.



Source : conférence de Sony



