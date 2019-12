Google assure que Fortnite ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur sur le Play Store s'il veut revenir Et que sa taxe de 30 % est valable pour tous, Epic dénonce un abus de position dominante 0PARTAGES 14 0 Fortnite est un jeu en ligne développé par la société Epic Games qui a été publié sous la forme de différents progiciels proposant différents modes de jeu qui partagent le même gameplay général et le même moteur de jeu. Les modes de jeu incluent Fortnite Sauver le monde, un jeu coopératif de tir et de survie jusqu’à quatre joueurs pour combattre les hordes de zombies et défendre des objets avec des fortifications qu’ils peuvent construire, et Fortnite Battle Royale, un jeu de bataille royale free-to-play où jusqu’à 100 joueurs se battent dans des espaces de plus en plus petits pour être la dernière personne debout. Les deux modes de jeu ont été publiés à partir de 2017 en accès anticipé. Sauver le monde est disponible uniquement pour Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que Battle Royale a été publié pour ces dernières plateformes, mais aussi pour Nintendo Switch, les appareils iOS et Android.



L’année dernière, le studio Epic Games a fait un pari audacieux : distribuer son titre phare Fortnite sur Android en court-circuitant le réseau de distribution classique établi par Google qui s’appuie sur le Play Store et oblige les éditeurs qui y ont publié une application à reverser une commission de 30 % à Google sur toutes les microtransactions effectuées sur les jeux et applications qui passent par le Play Store. Epic Games a commencé à tester une méthode qui oblige ses clients potentiels à passer directement par son site Web pour installer Fortnite et





Récemment, Epic Games a approché la filiale d’Alphabet pour lui proposer d’accueillir à nouveau son jeu Fortnite sur le Play Store, mais sous certaines conditions : le studio voulait conserver l’intégralité des revenus tirés des achats intégrés dans son jeu.



En guise de réponse, Google s’est fendu d’un commentaire relayé par le site 9to5google expliquant : « Google Play a un modèle d’affaires et une politique de paiement qui nous permettent de développer notre plateforme et nos outils pour aider les développeurs à générer de l’argent tout en gardant nos utilisateurs en sécurité. Nous accueillons tous les développeurs qui reconnaissent la valeur de Google Play et nous attendons d’eux qu’ils participent sous les mêmes termes que les autres ». En résumé, la firme de Mountain View ne voit pas pourquoi Fortnite, malgré son large succès, bénéficierait d'un traitement sur le Play Store par rapport à d’autres jeux.



Suite aux propos de Google, Epic Games a réagi afin d’exposer les réelles motivations de sa récente démarche (dénoncer le caractère illégal et abusif du système de rémunération de Google sur le Play Store) :

« Nous n’avons pas demandé d’exception pour nous ; nous espérons plutôt voir un changement général dans les pratiques de l’industrie des smartphones à ce sujet. Nous avons demandé à Google de ne pas appliquer sa mesure pour que les produits distribués par Google Play utilisent le service de Google pour les achats intégrés. Nous pensons que le fait de lier un service de paiement obligatoire à une commission de 30 % est illégal dans le cas d’une plateforme de distribution avec plus de 50 % de parts de marché ».



Epic Games attire également l’attention sur le fait que « l’accord de distribution des développeurs de Google Play ne requiert pas que les développeurs utilisent le paiement de Google. Il référence simplement un certain nombre de documents non contractuels demandant aux développeurs de le faire ». L’éditeur de Fortnite poursuit en rappelant qu’il « propose une boutique majeure de jeux sur PC avec un service de paiement » et qu’il ne force pas les développeurs à utiliser sa boutique pour accéder à son écosystème de paiement.



Et vous ?



Quel est votre avis sur le bras de fer entre Epic et Google ?

Pensez-vous que la taxe de Google sur le Play Store a lieu d’être, d’une part pour les achats d’applis, d’autre part pour les achats in-app ?

Pensez-vous que Google abuse de sa position dans cette affaire ? Si oui, pourquoi selon vous Apple qui a les mêmes pratiques que Google sur l’Apple Store n’est pas inquiété ?



Voir aussi



L'éditeur du jeu populaire Fortnite se voit devenir un poids lourd de la taille de Facebook et Google, Epic Game rêve-t-il trop grand ?

Android : Microsoft Word atteint plus d'un milliard d'installations sur Google Play, consolidant ainsi la suprématie de Microsoft

« Fortnite », « PUBG », « League of Legends »... La DGSE recrute pour hacker les jeux vidéo multijoueurs, mais dans quel but ?

Fortnite aurait fait exploser les bénéfices d'Epic Game en 2018 jusqu'à 3 milliards de dollars grâce notamment à la vente de contenus additionnels Fortnite est un jeu en ligne développé par la société Epic Games qui a été publié sous la forme de différents progiciels proposant différents modes de jeu qui partagent le même gameplay général et le même moteur de jeu. Les modes de jeu incluent Fortnite Sauver le monde, un jeu coopératif de tir et de survie jusqu’à quatre joueurs pour combattre les hordes de zombies et défendre des objets avec des fortifications qu’ils peuvent construire, et Fortnite Battle Royale, un jeu de bataille royale free-to-play où jusqu’à 100 joueurs se battent dans des espaces de plus en plus petits pour être la dernière personne debout. Les deux modes de jeu ont été publiés à partir de 2017 en accès anticipé. Sauver le monde est disponible uniquement pour Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que Battle Royale a été publié pour ces dernières plateformes, mais aussi pour Nintendo Switch, les appareils iOS et Android.L’année dernière, le studio Epic Games a fait un pari audacieux : distribuer son titre phare Fortnite sur Android en court-circuitant le réseau de distribution classique établi par Google qui s’appuie sur le Play Store et oblige les éditeurs qui y ont publié une application à reverser une commission de 30 % à Google sur toutes les microtransactions effectuées sur les jeux et applications qui passent par le Play Store. Epic Games a commencé à tester une méthode qui oblige ses clients potentiels à passer directement par son site Web pour installer Fortnite et lancé sa plateforme Epic Games Store dédiée aux jeux vidéo et similaire à Steam, une manœuvre qui a inspiré d’autres protagonistes comme Tinder et Netflix par la suite.Récemment, Epic Games a approché la filiale d’Alphabet pour lui proposer d’accueillir à nouveau son jeu Fortnite sur le Play Store, mais sous certaines conditions : le studio voulait conserver l’intégralité des revenus tirés des achats intégrés dans son jeu.En guise de réponse, Google s’est fendu d’un commentaire relayé par le site 9to5google expliquant : « Google Play a un modèle d’affaires et une politique de paiement qui nous permettent de développer notre plateforme et nos outils pour aider les développeurs à générer de l’argent tout en gardant nos utilisateurs en sécurité. Nous accueillons tous les développeurs qui reconnaissent la valeur de Google Play et nous attendons d’eux qu’ils participent sous les mêmes termes que les autres ». En résumé, la firme de Mountain View ne voit pas pourquoi Fortnite, malgré son large succès, bénéficierait d'un traitement sur le Play Store par rapport à d’autres jeux.Suite aux propos de Google, Epic Games a réagi afin d’exposer les réelles motivations de sa récente démarche (dénoncer le caractère illégal et abusif du système de rémunération de Google sur le Play Store) :« Nous n’avons pas demandé d’exception pour nous ; nous espérons plutôt voir un changement général dans les pratiques de l’industrie des smartphones à ce sujet. Nous avons demandé à Google de ne pas appliquer sa mesure pour que les produits distribués par Google Play utilisent le service de Google pour les achats intégrés. Nous pensons que le fait de lier un service de paiement obligatoire à une commission de 30 % est illégal dans le cas d’une plateforme de distribution avec plus de 50 % de parts de marché ».Epic Games attire également l’attention sur le fait que « l’accord de distribution des développeurs de Google Play ne requiert pas que les développeurs utilisent le paiement de Google. Il référence simplement un certain nombre de documents non contractuels demandant aux développeurs de le faire ». L’éditeur de Fortnite poursuit en rappelant qu’il « propose une boutique majeure de jeux sur PC avec un service de paiement » et qu’il ne force pas les développeurs à utiliser sa boutique pour accéder à son écosystème de paiement.Quel est votre avis sur le bras de fer entre Epic et Google ?Pensez-vous que la taxe de Google sur le Play Store a lieu d’être, d’une part pour les achats d’applis, d’autre part pour les achats in-app ?Pensez-vous que Google abuse de sa position dans cette affaire ? Si oui, pourquoi selon vous Apple qui a les mêmes pratiques que Google sur l’Apple Store n’est pas inquiété ?