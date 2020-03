La seule console de jeu PlayStation Nintendo au monde connue à ce jour s'est vendue à 300 000 dollars, Après une vente aux enchères riche en rebondissement 0PARTAGES 3 0 Après une remarquable guerre d’enchères étalée sur une trois semaines, la vente de l’unique modèle connue de la légendaire PlayStation Nintendo s’est terminée ce 6 mars, au prix incroyable de 300 000 dollars. Le soumissionnaire retenu a payé en réalité environ 360 000 dollars pour l’offre gagnante, en raison d’une « prime à l’acheteur » supplémentaire frais liés à la vente aux enchères. Seule version connue de ce matériel à ce jour, la PlayStation Nintendo est probablement la console de jeu la plus rare du monde, mais également le symbole d’une époque révolue où Nintendo et Sony œuvraient de concert pour préparer l’équipement vidéoludique du futur.





Pour rappel, le développement de la PlayStation Nintendo débute en 1988, quand Nintendo signe un partenariat avec Sony pour produire un périphérique externe à la Super Nintendo, capable de lire des CD-ROM. Après plusieurs années de développement, Sony présente une console autonome appelée « Play Station » lors du Consumer Electronics Show de l’été 1991. Cependant, à cause d’un désaccord sur les droits de licence des jeux entre Sony et Nintendo, Nintendo annonce avoir passé un accord avec Philips, le rival de Sony, pour produire le SNES-CD et délaisse le projet Nintendo PlayStation. En fin de compte, aucun lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo ne sera produit et Sony lancera seul sa console PlayStation compatible avec les CD.



L’acheteur du prototype de cette œuvre de collection est Greg McLemore, un entrepreneur connu pour avoir lancé l’entreprise Pets.com qu’il a partiellement (50 %) revendue au géant Amazon plus tard. McLemore, 51 ans, a passé 20 ans à rassembler une collection de jeux vidéo et de machines d’arcade rares et anciens. Le nouveau propriétaire de la PlayStation Nintendo a confié à Forbes qu’il a l’intention de prêter la console au Pacific Asia Museum de l’Université de Californie du Sud, pour une exposition au printemps et à l’été prochains qui mettra en évidence l’influence asiatique sur l’industrie des jeux vidéo.





Pour la petite histoire, signalons qu’après le lancement de la vente aux enchères de cette console en février, le cofondateur d’Oculus, Palmer Luckey, avait assuré qu’il remporterait haut la main la vente de la PlayStation Nintendo. À ce propos, il avait écrit sur Twitter : « Je suis actuellement le plus grand enchérisseur dessus. Qui sont les autres cinglés qui continuent à enchérir contre moi » ? Pendant les enchères qui se déroulaient en direct, une seule et unique offre de 300 000 dollars a été soumise et personne n’a déposé d’offre de suivi, ce qui peut laisser entendre que l’offre précédente de Luckey a été dépassée par un « autre cinglé ».





Il y aurait au total 200 prototypes de consoles Nintendo PlayStation qui ont été produits (199 autres n’auraient donc pas encore été découvertes et probablement qu'ils ne le seront jamais).



Source : Forbes



