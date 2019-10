Nintendo publie ses résultats financiers semestriels des six premiers mois de son exercice fiscal 2019-2020 Les bénéfices ont presque doublé grâce aux bonnes ventes des consoles Switch 0PARTAGES 3 0 Nintendo a récemment publié les résultats financiers semestriels comptant pour les six premiers mois de son exercice fiscal 2019-2020, 1e avril au 30 septembre 2019. Le bénéfice d’exploitation de l’entreprise au cours de cette période a plus que doublé, dépassant les estimations des analystes, en raison de la forte demande pour sa console Switch.





La société a vendu 4,98 millions d’exemplaires de sa console portable Nintendo Switch entre mars et septembre 2019, ainsi que 1,95 million d’exemplaires de sa nouvelle venue, la Nintendo Switch Lite, disponible depuis septembre et dont le lancement semble tenir toutes ses promesses. En outre, près de 58,49 millions de jeux Switch ont été écoulés entre avril 2019 et septembre 2019. Les ventes de jeux physiques ont, quant à elles, progressé de 38,8 % d’une année sur l’autre et 41,67 millions de consoles Switch ont été vendues depuis le 3 mars 2017.



Nintendo a déclaré un chiffre d’affaires de 443 milliards de yens (dont 76,8 % réalisés à l’export), en hausse de 14,2 % par rapport au premier semestre de l’année dernière, et un profit opérationnel de 94 milliards de yens, en hausse de 53,4 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice d’exploitation de Nintendo pour la période allant de juillet à septembre s’est élevé à 66,8 milliards de yens (615 millions de dollars), contre 30,9 milliards de yens un an auparavant, et était au-dessus des 50 milliards de yens attendus. Le bénéfice net a reculé de 7,4 %, tandis que le bénéfice réalisé avec les sociétés dont Nintendo est actionnaire est en recul de 4 %. En conséquence de quoi, le profit par action est en recul de 17,13 yens, à 520,62 yens sur les six premiers mois de l’exercice fiscal 2019-2020.



Nintendo, qui a attiré des millions de joueurs occasionnels avec son gadget Wii Fit il y a 12 ans, doit faire face à une concurrence de plus en plus vive, des applications pour smartphones au streaming vidéo. Ce mois-ci, Nintendo a lancé Ring Fit Adventure, un titre qui permet aux joueurs d’explorer un monde fantastique à travers des actions comme le jogging et le saut.



Nintendo a lancé l’une de ses grandes franchises, Mario Kart, sur mobile en septembre dernier, mais avec l’option multijoueur inactive sur le jeu jusqu’à présent. Ce titre a été téléchargé plus de 120 millions de fois rein qu’au cours de son premier mois d’exploitation. Toutefois, avec des revenus de l’ordre de 0,26 USD par joueur pour le titre Mario Kart, selon les données de Sensor Tower, Nintendo n’a pas encore démontré que le marché mobile peut devenir un important moteur de revenus, si on compare ce chiffre à ce que d’autres jeux tels que Dragalia Lost (16,50 USD par joueur) rapportent. La société a encore du mal à reproduire le succès fulgurant du titre mobile Pokemon Go développé par Niantic qui, trois ans après son lancement, a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus, d’après Sensor Tower.



