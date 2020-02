Nintendo déclare "inévitables" les retards de production et d'expédition dus au coronavirus, L'industrie du téléphone mobile n'est pas non plus à l'abri 0PARTAGES 16 0 L’impact de l’épidémie du coronavirus continue d’impacter l’industrie mondiale da la technologie. Après avoir forcé l’industrie à envisager



Le coronavirus est en train d'avoir des conséquences inattendues sur l'industrie du jeu. Jeudi dernier, Nintendo a annoncé à ses clients au Japon les retards de production et de livraisons des fournitures produites en Chine, y compris la très attendue console sur le thème d'Animal Crossing. Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait déclaré la semaine dernière que la production en Chine de cet appareil populaire était touchée par le virus.





Le nombre de décès causés par le coronavirus en Chine continentale a atteint 563, avec un total de plus de 28 000 infections confirmées, tandis que dix personnes de plus sur un bateau de croisière en quarantaine au Japon ont été testées positives pour le virus, a rapporté Reuters jeudi. Les experts de la santé ont intensifié leurs efforts pour trouver un vaccin contre cette maladie qui a fait craindre une pandémie mondiale.



Avant la crise du coronavirus en Chine, Nintendo avait commencé à transférer une partie de sa production de Chine au Vietnam en 2019 à cause de l’impact de la guerre commerciale sino-américaine sur les chaînes d'approvisionnement, mais elle n'a pas assez de capacité dans ce pays d'Asie du Sud-Est pour compenser les perturbations causées par l'épidémie. Nintendo a aussi ajouté que l'approvisionnement en gadget Ring Fit Adventure, déjà difficile à trouver dans certains pays, est également impacté par le virus.



Le lancement de The Outer Worlds Switch retardé à cause du coronavirus



L'éditeur américain de jeux vidéo Private Division est également touché par les conséquences du virus. Il a annoncé qu’il va retarder son portage sur Nintendo Switch du jeu vidéo The Outer Worlds développé par Obsidian Entertainment en raison de l'épidémie de coronavirus. L'entreprise a publié la nouvelle jeudi sur Twitter, ajoutant que le virus « a un impact sur l'équipe de Virtuos qui travaille sur le portage » et qu'elle aimerait leur donner suffisamment de temps pour terminer correctement le développement. Cependant, la version physique sera désormais également disponible via une cartouche, suite à des plaintes concernant le produit Switch en boîte ne contenant qu'un code de téléchargement.





Dans un tweet de suivi, Private Division a ajouté que l'équipe de Virtuos va bien, « mais leur bureau est resté fermé pendant ce temps. Nous travaillons avec l'équipe pour déterminer un calendrier de développement actualisé, et nous partagerons plus d'informations concernant une nouvelle date de lancement prochainement ». Virtuos, qui a développé les versions Switch de jeux, comme Dark Souls et The Zodiac Age, est une société de développement et d'édition de jeux qui a pour mission d’aider à développer des portages, et un certain nombre de ses employés sont basés dans les villes chinoises de Chengdu et Xi'an.



Ce n’est pas seulement l’industrie du jeu vidéo qui subit les conséquences de l’épidémie du coronavirus, l’industrie du téléphone mobile aussi est touchée.



Qualcomm déclare que le virus chinois menace de perturber l'industrie du téléphone



Selon Reuters, le fabricant américain de puces Qualcomm a déclaré mercredi que l'épidémie de coronavirus en Chine constituait une menace potentielle pour l'industrie de la téléphonie mobile, avec un impact possible sur la fabrication et les ventes. Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs après la publication des résultats trimestriels, Akash Palkhiwala, le directeur financier de la société, a déclaré que la société s'attendait à « une incertitude significative quant à l'impact du coronavirus sur la demande de téléphones portables et la chaîne d'approvisionnement ».



Selon Reuters, les commentaires du plus grand fournisseur mondial de puces "modem", qui connectent les téléphones portables et autres appareils aux réseaux de données sans fil, ont fait chuter les actions des puces, malgré qu’un ralentissement de l'industrie prenait fin. Les actions de Qualcomm ont chuté de 3,75 % en dehors des heures de bureau mercredi.



Le fournisseur de puces a prévu des revenus pour son deuxième trimestre fiscal largement supérieurs aux estimations de Wall Street, ce qui est le dernier signe que le ralentissement prolongé de l'industrie mondiale des puces s'atténue. Les prévisions étaient plus larges que d'habitude en raison de l'épidémie en Chine, qui a suscité des craintes dans le monde entier et impacté l’industrie de la technologie en général. La société a abaissé de 5 centimes la partie inférieure de ses prévisions de bénéfice par action pour tenir compte d'éventuelles perturbations, a déclaré Palkhiwala.





Le PDG de Qualcomm Steve Mollenkopf a déclaré : « Si nous avons un problème, un problème de chaîne d'approvisionnement ou un problème de demande en Chine, nous avons tendance à avoir la possibilité d'avoir d'autres régions pour le soutenir ». « Nous avons donc tendance à considérer l'entreprise en termes de planification. Nous voulons nous assurer que nous maintenons cette force sur les différents marchés », a-t-il ajouté.



Alors que la société domine le marché des modems et des processeurs mobiles, Qualcomm a introduit un type de puce appelé "front end" à radiofréquence, plus complexe dans les téléphones qui utilisent la 5G. Bien qu'elle ait prévu moins de ventes de modems que Wall Street ne l'avait prévu, elle a généré plus de revenus par modem expédié que par le passé. Dans une interview, Mollenkopf a déclaré que les prévisions de l'entreprise reflétaient la forte demande de puces à radiofréquence de la part des fabricants de téléphones, en particulier en Chine, où les marques mettent des capacités 5G dans des appareils moins chers qui se vendront en plus grandes quantités plus tôt que ce que Qualcomm avait initialement prévu.



Malgré les incertitudes liées au virus, Qualcomm a laissé inchangée son estimation du nombre de téléphones mobiles 5G qui seront vendus en 2020, entre 175 et 225 millions. La société prévoit un chiffre d'affaires total compris entre 4,9 et 5,7 milliards de dollars pour son deuxième trimestre, dont le point médian est largement supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 5,08 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Elle a également prévu des revenus pour son segment des puces de 3,9 à 4,5 milliards de dollars, contre des estimations de 3,8 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.



Toutefois, les inquiétudes des investisseurs ont éclipsé des résultats qui, autrement, auraient dépassé les attentes, d’après Reuters.



Au-delà de Qualcomm, c’est toute l’industrie des semi-conducteurs qui souffre de cette crise. Les principaux fournisseurs installés en Chine ont pris des mesures de précaution. Notamment la prolongation des vacances du Nouvel An chinois. Les autorités chinoises, elles-mêmes, ont pris ces mesures de prudence. Dans un tel contexte, il est difficile d’estimer les conséquences sur les chaînes de production.



LG et ZTE absents au MWC 2020



L’édition 2020 du Mobile World Congress (MWC) se déroulera à Barcelone du 24 au 27 de ce mois, mais ni LG ni ZTE ne seront présents, l’un et l’autre avançant des motifs liés à l’épidémie du coronavirus.



LG, dont le successeur du LG G8 ThinQ était attendu au salon, refuse d’« imposer inutilement à des centaines d’employés un déplacement à l’étranger ». La multinationale sud-coréenne organisera d’autres événements pour présenter les produits qui devaient être annoncés à l’occasion du MWC. ZTE évoque des « effets secondaires » de l’épidémie. Essentiellement des problèmes de transport et de visa. Mais la communication du groupe chinois laisse suggérer que la vague de xénophobie qui se propage en parallèle du virus a aussi pesé dans la balance.



La GSMA Association, une association qui représente des centaines opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, qui organise le salon, affirme dans une déclaration publiée sur son site Web qu’elle suit avec attention l’évolution de la situation. Toutefois, l’ensemble du programme du salon est maintenu, avec des mesures d’hygiène renforcées. Entre autres, un protocole de changement de micro entre les conférences et la recommandation faite à tous les participants d’éviter les poignées de main.



Les ouvriers de Foxconn placés en quarantaine pour au moins une semaine



Foxconn est le plus grand assembleur mondial d'appareils électroniques et principal fournisseur de du géant américain Apple. Nombre d'entreprises technologiques dépendent de lui pour la fabrication d'objets de grande consommation, des iPhone d'Apple aux téléviseurs à écran plat en passant par les ordinateurs portables.





Reuters avait rapporté plus tôt cette semaine que le groupe Taïmanais avait indiqué que l'une de ses principales bases de production en Chine, à Zhengzhou, surnommée "iPhone City",



Reuters a rapporté précédemment, en citant une personne ayant une connaissance directe de la question, que si l'arrêt de ses usines chinoises, en raison de l'épidémie de coronavirus, se prolonge dans une deuxième semaine, cela pourrait avoir un "gros" impact sur la production et les expéditions vers les clients, et Apple risque d'être en difficulté en ce qui concerne la production d'iPhone. Nous y sommes, les ouvriers de Foxconn, quelle que soit leur région d'origine, seraient placés en quarantaine pour une période allant de sept à quatorze jours dès leur retour de congés. L'entreprise dit se conformer aux instructions des autorités locales.



Foxconn s'est efforcé de rassurer ses clients quant au risque d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement, assurant avoir déjà été confronté par le passé à une épidémie virale, le Sras en 2003. Toutefois, la société a révisé en forte baisse sa prévision de croissance des ventes en 2020, anticipant une progression comprise entre 1 % et 3 %, contre une fourchette de 3 % à 5 % attendue précédemment, a indiqué son président Young Liu, cité par l'agence Bloomberg.



