L'éditeur de niveaux Tiled reçoit des corrections et passe en version 1.3.1 0PARTAGES 3 0 Tiled reçoit une nouvelle mise à jour. Évidemment, cette nouvelle version, estampillée 1.3.1 apporte des corrections et permet donc d'avoir un outil plus stable. Voici son changelog :

ajout du rechargement des types d'objets lorsqu'ils sont modifiés de l'extérieur ;

ajout de la barre de statut sur l'écran de démarrage ;

les raccourcis pour les outils sont maintenant configurables ;

les raccourcis pour le Annuler/Refaire sont maintenant configurables ;

correction de l'importation des paramètres clavier (.kms) ;

correction de l'apparition très courte d'une petite fenêtre au démarrage ;

Windows : correction de la version d'OpenSSL embarquée (corrige la notification de l'existence d'une nouvelle version) ;

