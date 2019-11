L'éditeur de niveaux Tiled passe en version 1.3 Et apporte le support des extensions en JavaScript 0PARTAGES 15 0 Tiled est un éditeur de niveaux gratuit et open source (licence GPL). Vous pouvez retrouver son code





Annonce officielle est un éditeur de niveaux gratuit et open source (licence GPL). Vous pouvez retrouver son code sur GitHub et aussi remarquer que le projet est en C++ et utilise Qt (et reposant sur le système de compilation Qbs). Plus précisément, Tiled est un éditeur de carte en tuiles utilisable aussi bien pour des jeux de plateformes (vu de côté) ou des RPG (vu de dessus). De plus, Tiled supporte les tuiles orthogonales, isométriques et hexagonales ainsi que de nombreux formats de fichiers. En bref, c'est un outil qui est rapidement indispensable.Cette version 1.3 arrive plus d'une année après la version 1.2. Cette version apporte la possibilité d'étendre les fonctionnalités de Tiled grâce à des extensions Javascript. Pour l'occasion, une API a été développée et est documentée ici . Grâce aux scripts, vous pouvez implémenter vos propres actions, créer vos propres outils d'édition ou prendre en charge de nouveaux formats de cartes. Tous les éléments de l'interface utilisateur sont accessibles à travers les scripts, permettant ainsi d'automatiser certains traitements. Il est à noter que chaque changement entraîne une action qui peut être annulée. Finalement, le script est rechargé à chaque changement.Une nouvelle vue a été implémentée pour afficher les problèmes ainsi que les avertissements. La plupart des messages peut mener à l'endroit posant problème suite à un double clic.Dans Tiled 1.3, il est possible de personnaliser les raccourcis clavier. De plus, l'éditeur vérifie, au lancement, si une nouvelle version est disponible.Auparavant, la version 1.3 devait accueillir le support des projets. Cette fonctionnalité a été repoussée à la version 1.4 qui sortira le premier trimestre 2020.Vous pouvez retrouver le logiciel sur le site officiel et le télécharger sur itch.io Avez-vous déjà utilisé Tiled ? Que pensez-vous de ce logiciel ?Quel éditeur de tuiles utilisez-vous ? Pourquoi ?