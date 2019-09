Le moteur maison de Square Enix intègre le lancer de rayon et se montre dans une nouvelle démo 0PARTAGES



Pour présenter les évolutions du moteur, les développeurs ont dévoilé une nouvelle démonstration :





En toute logique, la scène est rendu avec une technique de lancer de rayon : le path tracing. La démonstration a été calculée en temps réel sur une RTX 2080 Ti. Toutefois, aucune information n'est donné si cela est tiré d'un futur jeu ou non.



Source



Article NVIDIA Lors de l'E3 2012, Square Enix avait présenté une vidéo de son moteur maison. Le moteur promettait de somptueuses scènes et, par conséquent, de somptueux jeux. Évidemment, le studio a utilisé le moteur dans ses jeux (notamment Final Fantasy XV Windows Edition).Pour présenter les évolutions du moteur, les développeurs ont dévoilé une nouvelle démonstration :En toute logique, la scène est rendu avec une technique de lancer de rayon : le path tracing. La démonstration a été calculée en temps réel sur une RTX 2080 Ti. Toutefois, aucune information n'est donné si cela est tiré d'un futur jeu ou non.